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Как избавиться от муравьёв и медведки на участке

Молодая рассада сразу после посадки часто увядает и гибнет, причиной чему являются находящиеся в грунте вредители. Они подъедают нежные корни, от чего растение погибает. Чтобы этого не произошло, нужно отпугнуть проволочника, медведку и прочих вредителей от рассады пока ее корни не укрепятся и не загрубеют.




Что потребуется:


вода;

нашатырный спирт 10%;
лейка.

Процесс приготовления средства и обработки посадок



Чтобы отпугнуть вредителей, нужно пролить почву вокруг корневой системы рассады специальным составом. Он представляет собой раствор нашатырного спирта и воды. На 10 л воды требуется использовать 1 столовую ложку спирта. Компоненты перемешиваются прямо в лейке.




Затем нужно пролить приготовленным раствором нашатырного спирта почву вокруг рассады, но стараясь не заливать ее листья. Нужно создать вокруг растения кольцо неблагоприятной почвы для вредителей. Столь слабая концентрация спирта не обожжет корни рассады, но достаточно неприятная для насекомых.



Полив раствором выполняется на предварительно увлажненную почву. После его впитывания желательно присыпать размоченный грунт сухой землей, чтобы замедлить испарения и разложение аммиака.




Такая обработка почвы вокруг растения делается с интервалом 10-12 дней. Как только рассада хорошо укоренится, ее корни огрубеют, то обработку можно прекращать, так как тогда жесткое растение уже перестает быть интересным для вредителей.
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