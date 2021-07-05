Привычки, которые мешают быстро делать уборку в доме

Мы все стремимся сделать уборку дома проще и быстрее, но сами того не замечая наоборот усложняем этот и так невеселый процесс. Всему виной наши вредные привычки, которые добавляют лишних забот и не позволяют эффективно выполнять уборку. Давайте проверим, какие из этих вредных привычек есть у вас (обязательно пишите в комментариях, если в этой статье узнаете себя) и готовы ли вы от них отказаться чтобы сделать свою жизнь лучше.



№1. Вы оставляете мокрые полотенца скомканными в душе и не просушиваете шторки для ванной

№2. Вы используете слишком много чистящего средства

№3. Вы используете грязные инструменты

№4. Оставляете грязную посуду в раковине

№5. Вы ходите обутыми по дому или позволяете это делать другим

№6. Вы не застилаете кровать по утрам

№7. Протирайте пыль и только потом пылесосьте

№8. Постоянно откладываете уборку

Хотите проводить меньше времени в ванной и не тратить время на борьбу с плесенью? Не оставляйте мокрые полотенца скомканными на полу. Это одна из самых простых вредных привычек, от которых нужно избавиться. После душа развешивайте полотенца на сушилке или веревке чтобы они могли полностью высохнуть. То же самое касается и шторки для ванной. После водных процедур расправьте ее, чтобы она хорошо просохла и не покрылась плесенью. В противном случае вам придется больше времени тратить на стирку и чистку.Многие хозяйки считают что чем больше, тем лучше. Что там одна капля моющего средства, нужно побольше. Однако эксперты в области уборки уверяют, что такое мышление далеко от истины.Использование слишком большого количества очистителя или стирального порошка может принести больше вреда, чем пользы. Если не смыть излишки чистящего средства полностью, остатки станут магнитом для грязи. Вот почему вы должны читать инструкции и всегда использовать рекомендованное количество или даже немного меньше. Вы не только быстро израсходуете очищающие средства, но и тратите намного больше воды чтобы смыть его.Вот что говорят работники клининговой компании: большинство чистящих средств содержит мыло, химические вещества и масла. Если вы наносите слишком много средства и плохо его смываете, оно накапливается на поверхности. Она становится липкой и грязной. К тому же остатки моющих средств становятся питательной средой для микробов. Кроме того избыточное использование бытовой химии вредит здоровью. Так что оставьте эту плохую привычку и используйте средства в меру.Если ваша стиральная машина плохо пахнет из-за скопившихся остатков моющего средства, ваша одежда будет вонять. Если фильтр пылесоса забит, он не будет эффективно всасывать грязь, а при работе в комнате будет стоять неприятный запах пыли. Грязная швабра является рассадником бактерий и при повторном использовании оставит грязные разводы на полу.Решение: тщательно очищайте принадлежности для уборки после каждого использования. Насадки для швабры нужно постирать и высушить. То же самое с тряпками из вискозы и микрофибры, которыми вы вытираете зеркала, окна и мебель. Обязательно промывайте губки для мойки посуды, а если они слишком жирные, то выбрасывайте их. Все аксессуары промывайте горячей водой и дезинфицируйте Хлоргексидином, полоскайте в уксусной и лимонной воде чтобы избавиться от плохого запаха.Грязная посуда в мойке — идеальная среда для размножения бактерий и джекпот для голодных насекомых. Приучите домочадцев либо ставить посуду в посудомоечную машину, либо немедленно мыть ее.Если вы будете позволять детям или гостям ходить по прихожей обутыми, то ваша уборка будет продолжаться вечно. Помимо грязных следов с улицы мы приносим бактерии, которые благополучно разносим по всему дому. Поэтому же полу мы ходим босыми ногами, с которыми потом ложимся в чистую постель. Просто поставьте возле входной двери скамейку и приучите абсолютно всех при входе в ваш дом снимать обувь. Обязательно заведите коврик для грязной и мокрой обуви.Даже если остальная часть спальни аккуратная и чистая, из-за неубранной кровати она выглядит неряшливо. Возьмите за привычку заправлять кровать каждое утро. Это поможет поддерживать порядок в комнате. А если это занятие для вас слишком мучительное, выберите одеяло, которое легко застилается и не требует от вас лишних усилий.Золотое правило уборки: помещение убирается сверху вниз. Тогда пыль с полок и тумб падает на пол и вы ее уберете пылесосом или шваброй. Совсем другое дело, когда вы пропылесосили, а затем вытерли пыль и она осталась на чистом полу.Вытирайте пыль чистой тряпкой. Если она уже стала серой от загрязнений, ее пора заменить или хорошо прополоскать. Иначе вы не очищаете поверхности, а просто переносите загрязнения и одного предмета на другой. Помните, что лучшие помощники в уборке — тряпки из микрофибры. Они притягивают пыль словно магнит, не оставляют разводов и ворса.Откладывать уборку и ждать, пока она превратится в катастрофу — одна из самых вредных привычек, от которых нужно избавиться. Выполняйте небольшую уборку каждый день, тогда генеральная уборка не будет такой утомительной. Для этого достаточно чтобы каждый убирал за собой — складывал свои вещи, заправлял кровать и мыл за собой тарелки.Все товары из нашей статьи вы найдете на сайте Магазина Постоянных Распродаж, а также офлайн магазинах в вашем городе.