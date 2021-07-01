Идеи использования камней в ландшафтном дизайне

Камень — уникальный и универсальный материал, который может использоваться не только для строительных целей, но и в качестве основы для изготовления декоративных элементов для сада. С помощью камней в саду можно создать особенную атмосферу.

Сегодня в тренде — использовать в ландшафтном дизайне габионы разной формы и размеров. Камни, собранные в сетки, могут быть превращены в стильные ограды, опоры для цветов, основания скамеек, горшки для уличных растений и другие функциональные и красивые элементы для сада. На самом деле, простор для творчества безграничен.

Посмотрите на эти блестящие идеи применения габионов из камней в саду, возможно, одна из них вдохновит вас на использование этого чудесного материала на собственном участке.





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