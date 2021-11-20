12 абсурдных законов, действующих на территории Нью-Йорка

1. Сцены на балконах

Публичные выступления на балконах. | Фото: Cosmopolitan.

2. Топлес в городе

В городе можно ходить топлес, но не для рекламы. | Фото: UA-Reporter.com.

3. Мороженое

Ношение мороженого. | Фото: USA.one.

4. Торговля шерстью

Торговля шерстью домашних питомцев. | Фото: Rover.com.

5. Компании в масках

Компаниям в масках грозит штраф. | Фото: Pressa.tv.

6. Невинный флирт

Флирт под запретом. | Фото: Психология отношений.

7. Неверность

Супружеская неверность карается по закону. | Фото: Так Просто!

8. Фото с тиграми

Запрет на селфи с тиграми. | Фото: Yousense.info.

9. Развод

Бракоразводный процесс в Нью-Йорке. | Фото: Телеканал 24.

10. Прыжки с небоскреба

Наказание за прыжки с небоскребов. | Фото: YouTube.

11. Храп

Громкий храп. | Фото: titrespresse.com - France.

12. Ношение тапочек

Ношение тапочек в вечернее время. | Фото: Вознесенск онлайн.