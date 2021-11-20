Как правило, Нью-Йорк ассоциируется у большинства из нас с достатком, весельем и, конечно же, свободой. Однако, на самом деле житель города Большого яблока не так уж и свободны в своих действиях. Мы собрали 12 абсурдных законов, действующих на территории Нью-Йорка.
1. Сцены на балконах
Публичные выступления на балконах. | Фото: Cosmopolitan.
Те, кто видел Нью-Йорк только в фильмах и сериалов, представляют его как город свободы и творчества. Кажется, тут каждый может самовыражаться так, как душе угодно. Да, действительно, В Нью-Йорке много возможностей, но есть и запреты. Например, в городе запрещено устраивать сцены на балконе. Громко петь на балконе или крыше дома, показывать концерт на собственной террасе или устраивать танцы запрещено Административным кодексом города. Так что, если готовите какое-то представление, подыщите сцену подальше от окон.
2. Топлес в городе
В городе можно ходить топлес, но не для рекламы. | Фото: UA-Reporter.com.
В Нью-Йорке можно ходить топлес. Да-да, вы можете расхаживать нагишом по Таймс-сквер независимо от того, какого вы пола. Однако, делать это можно только по собственному желанию. Если ваш голый парад – часть рекламной компании, вы будете арестованы.
3. Мороженое
Ношение мороженого. | Фото: USA.one.
Вы можете покупать и есть любое мороженое и абсолютно любым мыслимым или немыслимым способом. Но не вздумайте носить рожок в заднем кармане брюк в воскресенье! Вот такой вот суровый закон действует в Нью-Йорке. Такой же закон действует и в штате Алабама так, что это очень серьезно!
4. Торговля шерстью
Торговля шерстью домашних питомцев. | Фото: Rover.com.
Если вы внезапно удумали отлавливать и стричь животных с целью продажи их шерсти – немедленно выбросьте эту мысль из головы! Даже если речь идет о ваших собственных животных. На рынке торговля шерстью, волосами, кожей или плотью собак и кошек строго запрещена. Так что, когда будете в следующий раз стричь своего питомца, отбросьте все корыстные намерения и просто выбросьте шерсть в мусорку.
5. Компании в масках
Компаниям в масках грозит штраф. | Фото: Pressa.tv.
Конечно, вы имеете право взять и надеть на себя маску любимого героя. Но не дай вам Бог, прийти в какое-то заведение и встретиться там с человеком в такой же маске. За это, согласно Уголовному кодексу, грозит штраф. Также, Novate.ru спешит вас предостеречь, что в Нью-Йорке запрещено собираться компаниями больше 5 человек, если все в масках.
6. Невинный флирт
Флирт под запретом. | Фото: Психология отношений.
Большинство жителей Нью-Йорка предпочитают знакомиться по интернету, а в реальной жизни просто шарахаются представителей противоположного пола. А все потому, что невинные знаки внимания могут обернуться штрафом в 25 долларов! Не слишком много, но кому это надо?
7. Неверность
Супружеская неверность карается по закону. | Фото: Так Просто!
В Нью-Йорке соблазны могут поджидать вас на каждом шагу. Этот большой город привлекает многих интересных красивых и талантливых людей. Однако, администрация города чтит семейные ценности и стоит на страже морали. Так, если будет доказан факт супружеской неверности, виновник может понести наказание лишения свободы на срок до одного года.
8. Фото с тиграми
Запрет на селфи с тиграми. | Фото: Yousense.info.
Будучи в Нью-Йорке, вы непременно захотите посетить Бронксский зоопарк. Там много экзотических животных и вам, наверняка захочется с ними фотографироваться. Но не вздумайте делать селфи с тиграми. Зарубите себе на носу, фотографирование больших кошек под большим запретом. В 2014 году губернатор штата Нью-Йорк принял закон, запрещающий вступать в прямой контакт с тиграми, и охранники внимательно следят за его выполнением.
9. Развод
Бракоразводный процесс в Нью-Йорке. | Фото: Телеканал 24.
Перед тем, как заключить брак в Нью-Йорке, хорошо подумайте, готовы ли вы в действительности прожить с этим человеком всю жизнь. И дело тут не в романтике, а в тонкостях бракоразводного процесса в стране. Сделать это можно лишь по согласию обоих супругов. А если кто-то один против, вам предстоит коротать свои дни, оставаясь в браке.
10. Прыжки с небоскреба
Наказание за прыжки с небоскребов. | Фото: YouTube.
Надумали сигануть с небоскреба? Что же, дело ваше, но редакция Novate.ru категорически не рекомендует делать это в Нью-Йорке! Дело в том, что человек, совершивший опрометчивый поступок, будет приговорен к смертной казни. Правда, никто до сих пор не понес подобное наказание, так как выживших не было.
11. Храп
Громкий храп. | Фото: titrespresse.com - France.
В Нью-Йорке ваш храп может стать серьезной проблемой. Так что, если вы о ней знаете, позаботьтесь о том, чтобы двери и окна вашей спальни были плотно закрытыми. Иначе соседи могут вызвать полицию за нарушение общественного порядка.
12. Ношение тапочек
Ношение тапочек в вечернее время. | Фото: Вознесенск онлайн.
В дневное время вы можете смело расхаживать в шлепанцах или комнатных тапочках по улицам Нью-Йорка. Но после 10 вечера ношение такой обуви под запретом. Представляете, можно ходить топлес, но в шлепанцах – нельзя!
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