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Внутренние иллюзии: невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо


Невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо

Невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо

Удивительные иллюзии единения человека с природой и технологиями воплощает в своих работах японская художница Хикару Чо(Hikaru Cho ). Потрясающие эффекты, поэтические и волнующие, являются игрой с человеческой анатомией для создания сюрреалистичных образов. Работы живописи по телу в исполнении Хикару как нельзя лучше это демонстрируют.

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Хикару Чо родилась 29 марта 1993 года в Токио. В 2012 году поступила в Университет искусств Мусасино(Musasino Art University). Несмотря на достаточно молодой возраст, на ее счету несколько проектов рекламных кампаний и сотрудничество с британской организацией "Международная амнистия". Используя в качестве холста человеческое тело, Хикару при помощи акриловых красок создает удивительные 3D-картины, поражающие своей реалистичностью.
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Внутренние иллюзии: невероятный анатомический бодиарт от Хикару Чо

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Внутренние иллюзии: невероятный анатомический бодиарт от Хикару ЧоПодписаться на мой Instagram
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