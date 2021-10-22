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Покупаем ремень: 5 важных правил

Покупаем ремень: 5 важных правил

На первый взгляд, выбрать ремень очень просто. Но как часто после покупки мы понимаем, что не все ремни находят должное применение в нашем гардеробе.

Ведь хочется, чтобы он был не просто красивым аксессуаром, но и гармонировал с нашей одеждой, подчеркивал достоинства и скрывал недостатки фигуры.

Ремень, как и другие аксессуары или крупные украшения - это отличный способ менять образы как перчатки, примерять новый имидж, не тратя слишком много. Одно и то же платье, джинсы, юбка играют по-разному в зависимости от того, какой ремень вы выберете.

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В чем же сложность выбора? Стоит лишь зайти в магазин с широким ассортиментом женских ремней и купить приглянувшуюся модель. Или несколько разных по цвету.

Узкие и широкие, плетеные и лакированные, кожаные и текстильные - сегодня выбор моделей и расцветок неограничен. Не все так просто: ремень может стать как завершающим штрихом нашего индивидуального стиля, так и погубить весь образ.

Впрочем, не стоит обзаводиться целой коллекцией кожгалантереи. Лучше узнать, как правильно выбирать ремни, с какой бы точки зрения - функциональной или декоративной - вы на них ни смотрели.

Правило 1. Материал

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Правило 2. Ширина

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Этот показатель напрямую зависит от ваших объемов.

Чем массивнее фигура, тем более противопоказаны ей тонкие пояса. Впрочем, это не значит, что обладательницам 56 размера одежды "прописаны" только ремни шириной в ладонь-полторы. Но не меньше 4 сантиметров точно.

Если ваш размер невелик, можете экспериментировать и с узкими моделями, и с широкими: талию и линию бедер прекрасно акцентируют и те, и другие. Если решите надеть тонкий пояс в брюки, помните: линия талии должна быть или заниженной, или завышенной.

Правило 3. Цвет

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Классический прием, делающий талию еще тоньше, - белый ремень на черном платье. Тот же эффект имеют другие светлые тона на темном фоне - например, телесный на синем, сиреневый на зеленом.

Если цели привлечь внимание к фигуре нет, цвет может быть любым: как в одном из тонов узора на платье, так и абсолютно контрастным по отношению к нему.

Правило 4. Сочетаемость

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Ремень лучше сочетать с обувью, чем с сумкой - они дальше расположены друг от друга. Если пояс достаточно крупный и броский, пусть он и играет первую скрипку в наряде: откажитесь от массивных украшений, блестящей сумки и пр.

Если говорить о материалах женского ремня и одежды, то здесь правил почти не осталось: вы вполне можете надеть грубый ремень к платью из шифона, обвязать плетеным поясом вязаный свитер, "помирить" замшу и крокодиловую кожу.

Но кое-что все-таки "вне закона": например, тонкие тканевые или цепочечные пояса поверх плотной шерсти или грубого трикотажа, грубый черный ремень поверх легкого хлопкового жакета.

Правило 5. Необходимость

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Иногда ремень просится в образ - а иногда его наличие явно лишнее. Последнее относится, например, к фигуре-кругу: ремень на ней смотрится нелепо.

Когда его стоит примерить? Когда у вас мальчишеская фигура и расширяющаяся книзу юбка, и надо обозначить бедра, даже если на самом деле особого перехода между талией и бедрами нет.

Когда ваш наряд на два размера больше и делает из вас шар на ножках. Лучше подчеркнуть талию или линию бедер.

И конечно, когда джинсы разносились и стали сползать: правильная посадка смотрится гораздо красивее.

Как выбирать ремень

- Обязательно обращайте внимание при выборе кожаного ремня на качество кожи. Края ремня из настоящей кожи должны быть не квадратными, а закругленными, аккуратно обрезаны, а не подвернуты и подшиты.

- Еще один признак хорошего качества - окрашенный торец.

- Если отверстия оформлены клепками, кнопками, нужно около каждой дырочки согнуть ремень и посмотреть, не выступает ли здесь материал.

- Возьмите ремень в руки и потяните его за концы. Если он совсем не растягивается - это плохо: он будет слишком плотным и неудобным в процессе ношения.

Значительная деформация очень скоро приведет к тому, что дырочки на ремне некрасиво растянутся, а сам ремень потеряет форму и вид. В идеале растяжение должно быть 0,5 - 1 см на всю длину изделия.

- Ремни, прошитые по периметру, конечно же прочнее проклеенных, которые имеют обыкновение со временем расслаиваться.

- Края пряжки не должны быть острыми, в противном случае не одна блузка отправится в утиль.

 

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