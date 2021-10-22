Покупаем ремень: 5 важных правил

На первый взгляд, выбрать ремень очень просто. Но как часто после покупки мы понимаем, что не все ремни находят должное применение в нашем гардеробе.

Ведь хочется, чтобы он был не просто красивым аксессуаром, но и гармонировал с нашей одеждой, подчеркивал достоинства и скрывал недостатки фигуры.

Ремень, как и другие аксессуары или крупные украшения - это отличный способ менять образы как перчатки, примерять новый имидж, не тратя слишком много. Одно и то же платье, джинсы, юбка играют по-разному в зависимости от того, какой ремень вы выберете.

В чем же сложность выбора? Стоит лишь зайти в магазин с широким ассортиментом женских ремней и купить приглянувшуюся модель. Или несколько разных по цвету.

Узкие и широкие, плетеные и лакированные, кожаные и текстильные - сегодня выбор моделей и расцветок неограничен. Не все так просто: ремень может стать как завершающим штрихом нашего индивидуального стиля, так и погубить весь образ.

Впрочем, не стоит обзаводиться целой коллекцией кожгалантереи. Лучше узнать, как правильно выбирать ремни, с какой бы точки зрения - функциональной или декоративной - вы на них ни смотрели.

Правило 1. Материал

Правило 2. Ширина

Этот показатель напрямую зависит от ваших объемов.

Чем массивнее фигура, тем более противопоказаны ей тонкие пояса. Впрочем, это не значит, что обладательницам 56 размера одежды "прописаны" только ремни шириной в ладонь-полторы. Но не меньше 4 сантиметров точно.

Если ваш размер невелик, можете экспериментировать и с узкими моделями, и с широкими: талию и линию бедер прекрасно акцентируют и те, и другие. Если решите надеть тонкий пояс в брюки, помните: линия талии должна быть или заниженной, или завышенной.

Правило 3. Цвет

Классический прием, делающий талию еще тоньше, - белый ремень на черном платье. Тот же эффект имеют другие светлые тона на темном фоне - например, телесный на синем, сиреневый на зеленом.

Если цели привлечь внимание к фигуре нет, цвет может быть любым: как в одном из тонов узора на платье, так и абсолютно контрастным по отношению к нему.

Правило 4. Сочетаемость

Ремень лучше сочетать с обувью, чем с сумкой - они дальше расположены друг от друга. Если пояс достаточно крупный и броский, пусть он и играет первую скрипку в наряде: откажитесь от массивных украшений, блестящей сумки и пр.

Если говорить о материалах женского ремня и одежды, то здесь правил почти не осталось: вы вполне можете надеть грубый ремень к платью из шифона, обвязать плетеным поясом вязаный свитер, "помирить" замшу и крокодиловую кожу.

Но кое-что все-таки "вне закона": например, тонкие тканевые или цепочечные пояса поверх плотной шерсти или грубого трикотажа, грубый черный ремень поверх легкого хлопкового жакета.

Правило 5. Необходимость

Иногда ремень просится в образ - а иногда его наличие явно лишнее. Последнее относится, например, к фигуре-кругу: ремень на ней смотрится нелепо.

Когда его стоит примерить? Когда у вас мальчишеская фигура и расширяющаяся книзу юбка, и надо обозначить бедра, даже если на самом деле особого перехода между талией и бедрами нет.

Когда ваш наряд на два размера больше и делает из вас шар на ножках. Лучше подчеркнуть талию или линию бедер.

И конечно, когда джинсы разносились и стали сползать: правильная посадка смотрится гораздо красивее.

Как выбирать ремень

- Обязательно обращайте внимание при выборе кожаного ремня на качество кожи. Края ремня из настоящей кожи должны быть не квадратными, а закругленными, аккуратно обрезаны, а не подвернуты и подшиты.

- Еще один признак хорошего качества - окрашенный торец.

- Если отверстия оформлены клепками, кнопками, нужно около каждой дырочки согнуть ремень и посмотреть, не выступает ли здесь материал.

- Возьмите ремень в руки и потяните его за концы. Если он совсем не растягивается - это плохо: он будет слишком плотным и неудобным в процессе ношения.

Значительная деформация очень скоро приведет к тому, что дырочки на ремне некрасиво растянутся, а сам ремень потеряет форму и вид. В идеале растяжение должно быть 0,5 - 1 см на всю длину изделия.

- Ремни, прошитые по периметру, конечно же прочнее проклеенных, которые имеют обыкновение со временем расслаиваться.

- Края пряжки не должны быть острыми, в противном случае не одна блузка отправится в утиль.