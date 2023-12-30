5 полезных сладостей

Пожалуй, многие из нас хотя бы раз в жизни заедали неприятности и стресс тортиком, пирожным или конфетами. Проблемы не длятся вечно, но “следы” от сладостей сказываются на фигуре, а порой и на здоровье.
Иногда организм просто требует сладкого, но мы себе в нем отказываем, боясь лишних сантиметров. А зря! Ведь полакомиться можно и не нарушая принципов здорового питания. Чем заменить сладкое и при этом насытить организм мы сейчас расскажем.
Арахисовое масло и желе
Американский диетолог Шэрон Палмер утверждает, что сэндвич с арахисовым маслом и желе – это хрустящее лакомство, которое не повредит здоровью. Чтобы и насытиться, и порадовать себя вкусненьким возьми ломтик безглютенового бездрожжевого хлеба с семечками и смажь его маслом и желе.
Бананы
Бананы не просто вкусные фрукты, они еще и способны насытить организм на долгое время. Многие фитнес-тренеры советуют их кушать сразу после физических нагрузок. Диетологи же советуют нарезать банан тонкими ломтиками и замораживать, а затем посыпать какао-порошком. Такое вкусное, натуральное и низкокалорийное лакомство отлично заменяет сладкое.
Фруктовые коктейли
Смешай любимые фрукты или ягоды со льдом и газированной водой и порадуй себя вкусным напитком без добавления сахара или искусственных ингредиентов. Для лучшего аромата можешь добавить мяту или лимон. Кстати, такой полезный коктейль понравится не только взрослым, но и детям.
Сырой мед
Если очень хочется сладкого, можешь съесть ложечку чистого сырого меда, который является отличным источником ферментов. Диетологи советуют смешивать мед с половиной столовой ложки натурального какао-порошка или столовой ложкой кокосового масла. Какао-порошок богат антиоксидантами, а кокосовое масло обеспечивает организм энергией и помогает сжигать жир.
Энергетические шарики с финиками
Если ломаешь голову, чем же заменить сладкое, вспомни, что финики – отличный источник пищевых волокон, витамина А, калия, железа, кальция и магния. Смешай их с миндальным маслом и темным шоколадом. Такие энергетические шарики по вкусу напоминают конфеты, но не откладываются на талии, боках и бедрах.
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