Мама двоих детей после развода, оставшись без гроша и крова, сама построила дома

Шарлотта Сапвелл и ее сыновья, ради которых затевалось строительство крошечного дома.

Молодой маме пришлось учиться работать с инструментами и на станках. | Фото: wolipop.detik.com.

Дедушка давал деньги , полезные советы и помогал в особо сложных процессах.

Большую часть работы Шарлотта делала самостоятельно.

Нет такой работы, которую не осилила бы мать, стремящаяся обеспечить своих детей кровом.

На строительство и полное обустройство собственного дома у Шарлотты ушло около полугода.

Вот такой домик получился у молодой мамы.

Гостиная в крошечном доме.

Скромный кухонный уголок.

Крошечная спальная зона для Шарлотты.

Изолированная детская стала самой большой гордостью для мамы.

Теперь у мальчишек есть собственная комната.

Счастливые лица детей – самая большая радость для любой мамы.