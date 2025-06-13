Мама двоих детей после развода, оставшись без гроша и крова, сама построила дома

К сожалению, не редки случаи, когда после развода женщины, воспитывающие детей, остаются один на один с проблемой безденежья, а порой и оказываются на пороге бездомности. Такая участь была уготована и 27-летней Шарлотте Сапвелл, маме двоих детей, которая не хотела обременять родителей, но и оказаться с сыновьями на улице тоже не могла.
Шарлотта Сапвелл и ее сыновья, ради которых затевалось строительство крошечного дома.
Красивая история счастливого замужества, которой так радовалась после бракосочетания и рождения двух сыновей Шарлотта Сапвелл (Charlotte Sapwell), закончилась не просто печально. Молодая мама после развода осталась без гроша в кармане и даже без крыши над головой, поскольку супруг не пожелал видеть ни ее, ни детей у себя дома. Первое время женщина пыталась арендовать квартиру, но плата оказалась непосильной для одного человека, который должен еще содержать еще и маленьких детей. Тогда родители Шарлотты настояли на том, чтобы дочь с внуками переехала к ним, но она не хотела стеснять их, ведь дом у них был не таким уж и большим, а жили они с дедушкой и младшим братом. Хотя и на улице оказаться с двумя малышами тоже было нельзя.
Молодой маме пришлось учиться работать с инструментами и на станках. | Фото: wolipop.detik.com.
Поскольку у родителей был собственный дом на довольно просторном участке, Шарлотта решилась на отчаянный шаг, она задумала построить отдельный домик для своей маленькой семьи.
Дедушка давал деньги, полезные советы и помогал в особо сложных процессах.
Большую часть работы Шарлотта делала самостоятельно.
А вот дедушка, как профессиональный плотник, не только давал дельные советы внучке и показывал, как работать тем или иным инструментом, он оказывал посильную помощь, хоть и не часто, поскольку еще работал, да и здоровье уже не то. Увлеченная процессом строительства Шарлотта была не в обиде, а как раз наоборот, она была несказанно рада, что сама разработала проект крошечного домика размером 6 на 3 метра, освоила азы плотницкого дела (благо у дедушки была мастерская со станками и необходимыми инструментами), научилась возводить стены, делать перекрытие и крышу, укладывать черепицу и полы, проводить электричество и водопровод. Молодая мама научилась всему и гордится тем, что сама смогла сделать то, на что решится не каждый мужчина, знающий толк в строительстве или в плотницком деле.
Нет такой работы, которую не осилила бы мать, стремящаяся обеспечить своих детей кровом.
На строительство и полное обустройство собственного дома у Шарлотты ушло около полугода.
Авторы Novate.ru хотели отметить, что гордость и радость охватывали лишь в конце процесса, в самом же начале молодой женщине пришлось очень тяжело, ведь никогда раньше она не занималась ничем подобным, да и некоторые виды работ требовали большой физической силы, что тормозило строительство. «Я полностью провалила работу с деревом, испортив не один брус или доску, строительство дома поначалу казалось таким непосильным, что хотелось все бросить. Останавливало лишь то, что я не могла себе позволить быть слабой или раскисать. Более шести месяцев я работала не покладая рук, делая то, чего никогда раньше не делала и даже представить не могла, что смогу осилить даже элементарные процессы», – признается сама энтузиастка, вспоминая то тяжелое время, когда пришлось по 10-12 часов в день тяжело трудиться.
Вот такой домик получился у молодой мамы.
Гостиная в крошечном доме.
Благодаря упорству и стремлению сделать жизнь детей более устроенной и безопасной, у Шарлотты и ее мальчиков есть крыша над головой. На 18 «квадратах» получилось обустроить гостиную-кухню, спальную зону, где спит она сама, благоустроенную ванную комнату, с обустройством которой хоть и пришлось повозиться, но теперь нет проблем, где помыться и, куда сходить в туалет, что совсем немаловажно, когда семье есть маленькие дети.
Скромный кухонный уголок.
Крошечная спальная зона для Шарлотты.
Но все же самой большой гордостью мамы и радостью для маленьких членов семьи стала изолированная спальня для мальчиков (возраст 6 и 2 года), которая могла обеспечить детворе собственное пространство. И путь площадь ее более чем крошечная, нет места для активных игр, но все же Шарлотте удалось собственноручно изготовить двухъярусную кровать, которую установила так, чтобы осталось место для шкафа и полок с игрушками (со временем здесь можно будет организовать и уголок школьника).
Изолированная детская стала самой большой гордостью для мамы.
Теперь у мальчишек есть собственная комната.
Стоит отметить, что сложности возникали не только с процессом строительства. Когда дом был уже готов, молодой женщине пришлось столкнуться и с местной бюрократией, как оказалось, потребовалось получить разрешения на все ее действия. При этом за немалые деньги нужно было вызывать специалистов, которые производили анализ почвы и нужные замеры (строительные геодезисты, инженер-строитель), только после их резолюции были выданы документы, на основе которых и производились поправки к разрешениям. Также потребовалось собрать сертификаты на строительный и отделочный материал, дождаться анализа почвы и т. д. Хотя все это и потребовало больше средств, чем было потрачено на строительство крошечного домика, в этой «битве» за свой дом и будущее своих детей Шарлотта также одержала победу. Это стало еще одной главой в ее жизни и дневнике, который она ведет в соцсетях, вдохновляя, попавших в подобную ситуацию матерей, в одиночку растящих детей.
Счастливые лица детей – самая большая радость для любой мамы.
Примечательно: Когда возникла проблема с разрешительными документами, Шарлотта Сапвелл организовала сбор средств, поведав свою историю жизни и то, как ей жизненно необходимо сохранить дом для себя и для мальчиков. Именно это всенародное признание и сделало ее историю известной на весь мир. И пусть собрано было лишь чуть более 2,6 тыс. австралийских долларов (1,7 тыс. дол. США), ее пример стал вдохновением для многих, ведь нет такого пути, по которому не пошла бы мать, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своих детей.
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