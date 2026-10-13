В чём секрет идеально белой обуви

Проблема белой обуви состоит в том, что она очень быстро теряет презентабельный внешний вид. Порой даже дорогие средства для чистки не могут вернуть белым кедам или кроссовкам их былую красоту.



К счастью, справиться с этой проблемой можно с помощью всего двух ингредиентов: зубной пасты и муравьиного спирта, который продается в аптеке.

Для приготовления эффективного чистящего средства соедините 1 столовую ложку муравьиного спирта и такое количество зубной пасты, чтобы получить чистящую пасту удобной для работы консистенции.Нанесите средство на подошву с помощью старой зубной щетки. Если загрязнения сильные, оставьте чистящую пасту на 10-15 минут. Результат будет заметен сразу, подошва вновь станет белой, исчезнут желтые пятна и загрязнения.