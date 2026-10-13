С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

В чём секрет идеально белой обуви

Проблема белой обуви состоит в том, что она очень быстро теряет презентабельный внешний вид. Порой даже дорогие средства для чистки не могут вернуть белым кедам или кроссовкам их былую красоту.

К счастью, справиться с этой проблемой можно с помощью всего двух ингредиентов: зубной пасты и муравьиного спирта, который продается в аптеке.



В чём секрет идеально белой обуви

Для приготовления эффективного чистящего средства соедините 1 столовую ложку муравьиного спирта и такое количество зубной пасты, чтобы получить чистящую пасту удобной для работы консистенции.

В чём секрет идеально белой обуви

Нанесите средство на подошву с помощью старой зубной щетки. Если загрязнения сильные, оставьте чистящую пасту на 10-15 минут. Результат будет заметен сразу, подошва вновь станет белой, исчезнут желтые пятна и загрязнения.

Ссылка на первоисточник
уход
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым