Почему в СССР зеркала вешали под наклоном

В советских домах был достаточно интересный интерьер

Раньше зеркало считалось настоящей роскошью

Под наклоном вешали фотографии и картины

Сейчас такое расположение зеркал можно увидеть лишь в старых домах

Сейчас зеркала в интерьере располагают совсем по-другому/ Фото: what-gift.ru