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«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что

Находясь в здравом уме.. Так принято начинать завещания во всем мире. Но далеко не все люди остаются в себе, когда пишут последнее желание, причем за долгие годы до собственной смерти. Они умерли не от слабоумия, хотя именно так это и выглядит. Мы собрали для тебя 10 самых странных завещаний, которые, между прочим, были выполнены.

И тысячи слов мало


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Американская домохозяйка Фредерика Кук в течение 20 лет готовила свое завещание. Денег и недвижимости у нее было не очень много. А вот друзей и врагов хоть отбавляй. Им она и посвятила завещание из 95 тысяч слов. Им почти ничего не перепало, но вот после смерти Фредерики, каждый узнал, что она о нем думала. Говорят, что если опубликовать ее завещание – выйдет неплохой роман для все тех же домохозяек.

Встретимся в следующей жизни


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Некто Джон Боумен похоронил собственную жену и дочь, а через два года умер и сам. Перед смертью он озвучил последнее желание – оставить дом в целости и сохранности, еженедельно убирать его и следить за тем, чтобы все было на месте. Джон намеревался встретиться со своей семьей на том свете, а потом всем вместе реинкарнироваться и снова жить в своем доме. Надо сказать, что его просьбу прилежно исполняли 59 лет, пока не закончились завещанные на содержание дома деньги.

Уили – скряга


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Писатель Уильям Шекспир был дотошным не только в рифмовании, но и в сбережении накопленного. В завещании он оставил распоряжения по поводу всего своего имущества, даже поношенной обуви. Кстати, этот документ – единственное доказательство того, что Шекспир вообще существовал.

А Максимилиан – счастливчик


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Ему досталось и куча денег, и жена – красотка. Максимилиан – пес голливудского кинопродюсера Роджера Доркаса. После смерти хозяина он получил в наследство 65 миллионов долларов, а вот жена покойного – один цент. Но вдовушка не растерялась и быстренько вышла замуж за собаку, которая почему-то вскоре померла. И завещания тоже почему-то не оставила.

Сигары и мстительный муж


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Сэмуэль Брат очень любил сигары. А его жена – нет. И всю жизнь выносила мозг бедному Сэму о гадком запахе табачного дыма. В завещании, которое оставил любитель подымить говорилось, что для вступления в право наследования 330 тысяч фунтов, его вдова должна выкуривать ежедневно 5 сигар. И ведь закурила же!

Это по любви


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Хитрый немецкий бизнесмен завещает все свое имущество (а оно очень внушительное) той женщине, в чьей постели умрет. Ему уже 77, а он жив, здоров и наслаждается новыми партнершами, которых у него больше, чем денег на банковском счету.

One way ticket


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Мужу нельзя выносить мозг, иначе когда он умрет, будет не столько грустно, сколько обидно. Вот австралиец Френсис Лорд так натерпелся от своей жены, что после смерти завещал все свое имущество родственникам, друзьям, благотворительным организациям и даже слугам. А вот сварливой супруге он оставил 1 шиллинг, чтобы она купила билет на трамвай, поехала куда-нибудь и утопилась.

Адвокат дьявола


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Один странноватый житель Финляндии завещал все свое имущество сатане. Власти страны быстро и легко отсудили права на наследство, став, согласно документам, официальным представительством дьявола на земле.

А где же бог?


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


А вот не менее странная американка попросила после ее смерти все оставить богу. Отсуживать наследство никто не стал, и исполнение последней воли усопшей передали местному шерифу. Согласно официальному рапорту, наследник на территории округа найден не был. И деньги ушли куда? Правильно, в бюджет округа.

Актер – это призвание


«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что


Аргентинец Хуан Потомаки всю жизнь отдал городскому театру Буэнос-Айреса. Сцену он так любил, что завещал театру около ста тысяч долларов. В обмен на то, что и после смерти он продолжит играть ведущие роли. Конкретно – череп бедного Йорика во всех постановках «Гамлета».

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«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на что

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«Чтоб я так помер…»: 10 странных завещаний, которые были выполнены, несмотря ни на чтоПодписаться на мой Instagram
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