Противоречивый символизм: легендарный «Раненый ангел» и двоякий «Сад смерти»

Танцы на набережной, 1899 год. Автор: Hugo Simberg.
«Раненый ангел», «Сад смерти», «Чёрт у котла», «Танцы на набережной» – это вовсе не названия фильмов ужасов, а художественные полотна финского художника-символиста Хyго Симбeрга (Нugo Simbеrg). На его картинах жизнь ходит бок о бок со смертью, добро противостоит злу, а ангелы ведут извечную борьбу с демонами, напоминая зрителю, что всё в этом мире уравновешено и скоротечно…
Поговаривают, что большую часть своих картин Хуго писал в периоды нервного срыва, который то и дело одолевал его. Стоит так же отметить и то, что одна из самых популярных работ «Раненый ангел» была и вовсе создана им после того, как он вышел из больницы, перенеся менингит. Глядя на эту картину, складывается впечатление, будто автор намеренно пытался ввести зрителя в заблуждение, акцентируя внимание на детской невинности, в то время, как он тут же отчётливо показывал ту самую тонкую грань между жизнью и смертью, обрекая неземное создание на верную погибель. И совсем неудивительно, что творчество Симберга пестрит разнообразием сюжетов, затрагивающих самые волнующие темы, где грешное смешавшись с праведным, повествует о тайных символах, религии и вечном противостоянии добра и зла.
Раненый Ангел, 1903 год. Автор: Hugo Simberg.
Чёрт у котла, 1897 год. Автор: Hugo Simberg.
Смерть заслушалась. Автор: Hugo Simberg.
Сад смерти, 1896 год. Автор: Hugo Simberg.
«Сад смерти» – ещё одна впечатляющая работа автора, в которой главные герои – облачённые в чёрные одежды три скелета, заняты в чистилище сортировкой человеческих душ, стилизованных под растения, нуждающихся в постоянном уходе. Таким образом, художник пытался показать то, что даже смерть способна испытывать чувства, заботясь о столь хрупких цветах, олицетворяющих людские души. И несмотря на все расхожие мнения, споры и осуждения, а Хуго Симберг останется одним из самых легендарных художников-символистов позапрошлого и прошлого веков, которому удалось создать серию противоречивых картин на грани тонкой иронии и безумия, глядя на которые невольно придаёшься размышлениям на тему бытия, ведь все они несут нескончаемый поток энергии и глубокий смысл…
На перекрёстке, 1896 год. Автор: Hugo Simberg.
Преданность, 1895 год. Автор: Hugo Simberg.
Попутчики, 1901 год. Автор: Hugo Simberg.
Жена фермера и бедняги, 1899 год. Автор: Hugo Simberg.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии