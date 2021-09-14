Анита Гарибальди: Как бежать из дома, стать женой великого революционера и быть похороненной три раз

Великий борец за независимость Италии Джузеппе Гарибальди большую часть жизни провел в скитаниях. Уехав на другой конец света, он встретил там женщину, ставшую ему женой и настоящей боевой подругой. Те «тяготы и лишения», которые она переносила, чтобы не расставаться со своим любимым в его походах, современной женщине даже сложно представить. В истории Анита Гарибальди осталась символом женской стойкости и преданности.
Будущий революционер родился в 1807 году в Ницце. Не получив образования и с 15 лет плавая на кораблях, он, тем не менее, самостоятельно стал человеком прекрасно образованным: говорил на четырех языках, прекрасно знал историю и мог цитировать наизусть главы из Данте и Гомера. Занятый делом освобождения Италии от австрийского владычества, молодой Гарибальди до тридцати с лишним лет даже и не думал о любви, женитьбе или детях – ему казалось, что все эти простые человеческие радости не для него. Да и кочевая жизнь заговорщика, полная борьбы и опасностей, вовсе не подходила для создания семьи.
В 1834 году Гарибальди, заочно приговоренный на родине к казни, бежал из страны и добрался аж до Южной Америки. Там он занялся тем, что, похоже, любил и умел больше всего – борьбой за независимость, только теперь уже Республики Риу-Гранди против Бразильской империи. Он даже ненадолго стал адмиралом флота молодой республики. В этот момент судьба преподнесла ему неожиданный подарок. Много лет спустя, на склоне лет, знаменитый революционер так опишет этот момент в своих мемуарах:
«Обуреваемый печальными мыслями, я с кормы „Итапарики“ глядел через подзорную трубу на берег. (…) Я увидал нескольких женщин, занятых работой по хозяйству. Особенно понравилась мне одна из них, молодая. Я велел причалить к берегу и, высадившись, направился к дому, где жила эта женщина. У дверей дома я увидал человека, который пригласил меня войти — выпить чашку кофе. Войдя, я увидел ту, которая мне так понравилась. Это была Анита (впоследствии мать моих детей). Несколько мгновений мы стояли неподвижно, молча вглядываясь друг в друга. Затем я поклонился и сказал (я плохо говорил по-португальски и произносил слова с итальянским акцентом): «Ты будешь моей!». Я завязал узел, который могла разорвать одна только смерть.»
Портреты Аниты и Джузеппе Гарибальди
Красавицей, так приглянувшейся адмиралу, оказалась 18-летняя Анита Рибейру. Она происходила из достаточно бедной семьи рыбаков, и родители в 14 лет выдали девочку замуж. Гарибальди она полюбила тоже с первого взгляда и на всю жизнь. Надо сказать, что, если бы революционер выбирал себе спутницу жизни специально, он не смог бы найти женщину, лучше подходящую для этой роли. Так что сердце и подзорная труба его не обманули. Неизбалованная с детства богатой жизнью, Анита росла настоящим сорванцом – она была постоянным спутником отца на рыбалке и охоте, прекрасно ездила верхом, была приучена к кочевому быту. В переломный момент своей жизни она без колебаний бросила дом, семью и родителей для того, чтобы пойти за любовью. В октябре 1839 года она присоединилась к Гарибальди на его корабле «Риу-Парду».
Знакомство Джузеппе Гарибальди и Аниты Рибейру
Вскоре молодой женщине пришлось пройти и настоящее боевое крещение. Уже через месяц после ее бегства из дома корабли Гарибальди приняли участие в сражении. Адмирал приказал своей любовнице покинуть корабль, но Анита его просто не послушалась и продолжала быть рядом. Когда ядро, убившее несколько человек на борту, упало в двух шагах от нее и сбило с ног, девушка все-таки согласилась укрыться в трюме, но уже через несколько минут вернулась, с торжеством ведя за собой трех прятавшихся там же матросов.
Так началась ее жизнь подруги революционера. Много лет она скиталась вслед за мужем по боевым лагерям, стреляла, делала перевязки и лечила раны, попадала в плен, могла всю ночь без перерыва скакать верхом. Один раз она целые сутки искала тело своего любимого среди убитых на поле боя (ей по ошибке сообщили, что он погиб). Современным женщинам это может показаться невероятным, но через год в таких условиях она родила своего первенца – сына Менотти, который, кстати, через много лет подхватил боевое знамя своего отца.
Памятник Аните и Джузеппе Гарибальди в Порту-Алегри, Бразилия
Как раз в это время дела у борцов за свободу молодой республики шли из рук вон плохо. Гарибальди со своими бойцами под непрерывными дождями отступал через дикие и опасные джунгли Южной Америки. Провианта и медикаментов не хватало. Один раз при переправе через реку молодой отец привязывал завернутого в платок 3-х месячного Менотти к своей шее. Шесть лет такой кочевой жизни, а затем еще 5 лет невероятно бедственного, хоть и городского, быта в Монтевидео ждали Аниту. За это время родились еще 2 ребенка, семье часто было нечего есть, но для любящей женщины главной трагедией всегда была только разлука с ее милым Джузеппе. Кстати, в Монтевидео любовники поженились, и дальше Анита с гордостью носила фамилию своего мужа.
Гарибальди, проведя много лет на чужбине, мечтал о возвращении на родину. В 1847 году он смог наконец отправить туда Аниту с детьми, и любящая женщина впервые поняла, какую невероятную популярностью имеет ее муж. В письме своим знакомым, она так описывала их приезд:
«…Генуэзский народ необычайным образом меня приветствовал. Более трёх тысяч человек стояли под моими окнами, восклицая: „Да здравствует Гарибальди!“, „Да здравствует семья нашего Гарибальди!“ (…) Ежедневно толпы народа заполняют набережную и вглядываются в прибывающие из Монтевидео корабли, на каждом корабле они жадно ищут взорами Гарибальди…»
Вскоре семья воссоединилась, но на родине знаменитого революционера ждала еще более насыщенная и опасная жизнь. Разумеется, жена и здесь была всегда рядом с ним. Для этого любящая женщина однажды даже пробиралась через несколько линий фронта и вражескую территорию. В феврале 1849 года Гарибальди приступил к обороне провозглашенной Римской республики против неаполитанской и французской интервенции. Гарибальди воевал с тремя армиями сразу, а Анита рядом с ним ждала очередного ребенка. В этот раз тяготы лагерной жизни давались ей особенно тяжело. Еды и даже воды не хватало, Анита к тому же заболела малярией и очень страдала, но так и не соглашалась оставить мужа.
Отступление Джузеппе и Аниты Гарибальди из Рима
Гарибальди с отрядом пробивался к Венеции. Уходя из-под обстрела австрийских судов, он с больной Анитой укрылся на ферме около Равенны, чтобы оказать ей хоть какую-то помощь, но было уже поздно:
«Мы приехали в Мандриолу в телеге, в которой на матраце лежала Анита… - писал Гарибальди. - Подняв матрац за четыре угла, мы положили её в постель, мне почудилось в ее лице выражение смерти. Я пощупал пульс: сердце больше не билось! Передо мной лежал труп… Это была мать моих детей, которую я так любил! Что я теперь отвечу детям, если при встрече со мной спросят о ней? Горько оплакивал я потерю Аниты, неразлучного товарища во всех приключениях моей жизни!»
Смерть Аниты Гарибальди на картине Пьетро Бувера
Через 10 лет Гарибальди перенесет прах своей любимой жены на родину в Ниццу. Он на 33 года переживет свою любимую и еще дважды будет женат. Станет национальным героем своей страны, видным политическим деятелем и кумиром миллионов, но никогда уже в своей жизни не встретит такой беззаветной любви и преданности.
Кстати, останки Аниты Гарибальди еще два раза перезахоранивали: в 1931 году их перенесли в Геную, а буквально еще через год они были опять эксгумированы и специальным поездом доставлены в Рим. Там они были торжественно погребены под постаментом памятника Аните Гарибальди. Скульптор изобразил боевую подругу великого революционера в момент бешеной скачки на коне. В одной руке у нее пистолет, а другой она прижимает к себе новорожденного ребенка.
Памятник Аните Гарибальди в Риме
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