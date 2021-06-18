Как правильно формировать огурцы, чтобы собирать урожай вёдрами

Формовка огурцов — очень важная процедура. Сделав все правильно, вы получите ранний урожай больших и сочных плодов.

Суть эффективного метода формовки огурцов заключается в том, что во всех междоузлиях удаляются пасынки. Это необходимо сделать потому, что пасынки забирают большое количество питательных веществ, которые необходимы для формирования плодов и роста куста вверх. А именно на центральной лиане закладывается большее количество огурцов.



Пасынки рекомендуется удалять на ранней стадии их роста, когда они еще не успели забрать питательные вещества от центральной лианы.



Такие простые манипуляции дадут потрясающий результат.

Подробную инструкцию по формированию огурцов можно посмотреть на видео:

