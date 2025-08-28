5 мест на планете, которые стали популярными после того, как их покинула жизнь

1. Колманскоп (Намибия)

Город-призрак, который раньше был алмазным прииском. /Фото: wikipedia.org

Город, который появился на волне алмазного бума. /Фото: sworld.co.uk, terra-z.com

Некогда процветающий алмазный город. /Фото: orangesmile.com

История города была яркой, но недолгой. /Фото: livejournal.com

2. Станция радиоразведки Тойфельсберг (Германия)

Символ Холодной войны в Германии. /Фото: enjourney.ru

Вид на станцию в годы эксплуатации. /Фото: drive2.ru

Заброшенный футуристический объект стал популярным среди туристов. /Фото: livejournal.com

3. Бостонский Лонг-Айленд (США)

Остров, который так и не смогли заселить. /Фото: factroom.ru

Бостонская гавань в годы английской колонизации. /Фото: picryl.com

Постройки на бостонском Лонг-Айленд. /Фото: wikipedia.org

Бостонский Лонг-Айленд, современный вид. /Фото: factroom.ru

4. Заброшенная линия парижской железной дороги (Франция)

Тот случай, когда в забытьи железная дорога стала только красивее. /Фото: img.day.az

Карта парижских железных дорог того времени. /Фото: fishki.net

Некогда популярная железная дорога сегодня заброшена. /Фото: fishki.net

Один из заброшенных туннелей Малого пояса Парижа. /Фото: livejournal.com

5. Голландский остров (США)

Остров, который остаётся жив даже после смерти. /Фото: kudatotam.ru

Одно из последних фото ещё живого острова. /Фото: free-eyes.com

Люди успели запечатлеть гибель последнего дома острова. /Фото: free-eyes.com