17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

Смешные кадры, сделанные за секунду до...
Поймать удачный кадр - задача не из легких. А поймать неожиданный кадр - почти нереально. Мы же собрали 17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды, которые заставят вас хохотать и переживать одновременно.
1. «О, кажется на обед сегодня будет курочка! Нужно только ее аккуратненько захватить!»
Хищник на охоте. | Фото: Locarisa.
2. «Парень, надо бы крутить педали побыстрее!»
Может бычок просто поздороваться хочет? | Фото: LiveInternet.
3. «Вот видишь, дорогая, а ты переживала, что на даче нет душа!»
Водные процедуры, которые начались внезапно. | Фото: dymontiger - LiveJournal.
4. Молодым быть легко, но немножечко опасно!
«Проверьте прочность своих ребер!» | Фото: PIXIMUS.
5. Это, вероятно, последний кадр, сделанный на эту камеру!
Novate.ru серьезно опасается за целостность фотокамеры и здоровье фотографа. | Фото: PIXIMUS.
6. Как красиво летит...
Искусство красиво падать. | Фото: Today Show.
7. Пенная вечеринка начнется через три, два, один...
Обратный отсчет времени. | Фото: Recreo Viral.
8. Кажется, торт придется соскребать!
По мнению Novate.ru, это один из самых эффектных способов подачи свадебного торта. | Фото: Watson.
9. «Эй, девчонки, в вашей лодке не найдется места для симпатичного велосипедиста?»
Залетный пассажир. | Фото: Reportily.
10. В одну секунду скинул с себя груз обязательств
Минус два ребенка. | Фото: PIXIMUS.
11. «Я тоже рыбки хочу!»
«Человек поймал рыбку, медведь поймал человека - все по-честному!» | Фото: LiveInternet.
12. Думаю, после приземления ее настроение изменится
Коротко о том, какой переменчивой бывает жизнь. | Фото: Attuale.ru.
13. Удача уже несется к вам на всех парах!
Клевер - символ удачи. | Фото: Фишки.нет.
14. В этот момент играет известная мелодия: «Пиииии-па-па-пара-пам!»
Безудержное веселье с папой. | Фото: Pinterest.
15. «В этот момент стоит порадоваться, что вниз летят очки, а не ты!»
Сбросил балласт. | Фото: Onedio.
16. Кажется, стирки не избежать!
«Бомбочкаааа!»| Фото: Pausecafein.
17. «Э-э-э-э, а где все остальное?»
«Нарушение! В команде соперника играет человек-невидимка!» | Фото: ЯПлакалъ.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии