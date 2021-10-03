С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Ротарь
    Когда-то в Италии тоже был известен Джани Моранди,но что-то давно про него ничего не слышно.Легенды 1980-х: К...
  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...

17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно


Смешные кадры, сделанные за секунду до...

Смешные кадры, сделанные за секунду до...

Поймать удачный кадр - задача не из легких. А поймать неожиданный кадр - почти нереально. Мы же собрали 17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды, которые заставят вас хохотать и переживать одновременно.

1. «О, кажется на обед сегодня будет курочка! Нужно только ее аккуратненько захватить!»


Хищник на охоте. | Фото: Locarisa.

Хищник на охоте. | Фото: Locarisa.

 

2. «Парень, надо бы крутить педали побыстрее!»


Может бычок просто поздороваться хочет? | Фото: LiveInternet.

Может бычок просто поздороваться хочет? | Фото: LiveInternet.

 

3. «Вот видишь, дорогая, а ты переживала, что на даче нет душа!»


Водные процедуры, которые начались внезапно. | Фото: dymontiger - LiveJournal.

Водные процедуры, которые начались внезапно. | Фото: dymontiger - LiveJournal.

 

4. Молодым быть легко, но немножечко опасно!


17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

«Проверьте прочность своих ребер!» | Фото: PIXIMUS.

 

5. Это, вероятно, последний кадр, сделанный на эту камеру!


Novate.ru серьезно опасается за целостность фотокамеры и здоровье фотографа. | Фото: PIXIMUS.

Novate.ru серьезно опасается за целостность фотокамеры и здоровье фотографа. | Фото: PIXIMUS.

 

6. Как красиво летит...


Искусство красиво падать. | Фото: Today Show.

Искусство красиво падать. | Фото: Today Show.

 

7. Пенная вечеринка начнется через три, два, один...


Обратный отсчет времени. | Фото: Recreo Viral.

Обратный отсчет времени. | Фото: Recreo Viral.

 

8. Кажется, торт придется соскребать!


По мнению Novate.ru, это один из самых эффектных способов подачи свадебного торта. | Фото: Watson.

По мнению Novate.ru, это один из самых эффектных способов подачи свадебного торта. | Фото: Watson.

 

9. «Эй, девчонки, в вашей лодке не найдется места для симпатичного велосипедиста?»


Залетный пассажир. | Фото: Reportily.

Залетный пассажир. | Фото: Reportily.

 

10. В одну секунду скинул с себя груз обязательств


Минус два ребенка. | Фото: PIXIMUS.

Минус два ребенка. | Фото: PIXIMUS.

 

11. «Я тоже рыбки хочу!»


17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

«Человек поймал рыбку, медведь поймал человека - все по-честному!» | Фото: LiveInternet.

 

12. Думаю, после приземления ее настроение изменится


Коротко о том, какой переменчивой бывает жизнь. | Фото: Attuale.ru.

Коротко о том, какой переменчивой бывает жизнь. | Фото: Attuale.ru.

 

13. Удача уже несется к вам на всех парах!


Клевер - символ удачи. | Фото: Фишки.нет.

Клевер - символ удачи. | Фото: Фишки.нет.

 

14. В этот момент играет известная мелодия: «Пиииии-па-па-пара-пам!»


Безудержное веселье с папой. | Фото: Pinterest.

Безудержное веселье с папой. | Фото: Pinterest.

 

15. «В этот момент стоит порадоваться, что вниз летят очки, а не ты!»


Сбросил балласт. | Фото: Onedio.

Сбросил балласт. | Фото: Onedio.

 

16. Кажется, стирки не избежать!


17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

«Бомбочкаааа!»| Фото: Pausecafein.

 

17. «Э-э-э-э, а где все остальное?»


17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

«Нарушение! В команде соперника играет человек-невидимка!» | Фото: ЯПлакалъ.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

И не забудьте:
17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх