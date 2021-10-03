17 смешных ситуаций длительностью в долю секунды,которые заставят хохотать и переживать одновременно

Смешные кадры, сделанные за секунду до...

1. «О, кажется на обед сегодня будет курочка! Нужно только ее аккуратненько захватить!»

Хищник на охоте. | Фото: Locarisa.

2. «Парень, надо бы крутить педали побыстрее!»

Может бычок просто поздороваться хочет? | Фото: LiveInternet.

3. «Вот видишь, дорогая, а ты переживала, что на даче нет душа!»

Водные процедуры, которые начались внезапно. | Фото: dymontiger - LiveJournal.

4. Молодым быть легко, но немножечко опасно!

«Проверьте прочность своих ребер!» | Фото: PIXIMUS.

5. Это, вероятно, последний кадр, сделанный на эту камеру!

Novate.ru серьезно опасается за целостность фотокамеры и здоровье фотографа. | Фото: PIXIMUS.

6. Как красиво летит...

Искусство красиво падать. | Фото: Today Show.

7. Пенная вечеринка начнется через три, два, один...

Обратный отсчет времени. | Фото: Recreo Viral.

8. Кажется, торт придется соскребать!

По мнению Novate.ru, это один из самых эффектных способов подачи свадебного торта. | Фото: Watson.

9. «Эй, девчонки, в вашей лодке не найдется места для симпатичного велосипедиста?»

Залетный пассажир. | Фото: Reportily.

10. В одну секунду скинул с себя груз обязательств

Минус два ребенка. | Фото: PIXIMUS.

11. «Я тоже рыбки хочу!»

«Человек поймал рыбку, медведь поймал человека - все по-честному!» | Фото: LiveInternet.

12. Думаю, после приземления ее настроение изменится

Коротко о том, какой переменчивой бывает жизнь. | Фото: Attuale.ru.

13. Удача уже несется к вам на всех парах!

Клевер - символ удачи. | Фото: Фишки.нет.

14. В этот момент играет известная мелодия: «Пиииии-па-па-пара-пам!»

Безудержное веселье с папой. | Фото: Pinterest.

15. «В этот момент стоит порадоваться, что вниз летят очки, а не ты!»

Сбросил балласт. | Фото: Onedio.

16. Кажется, стирки не избежать!

«Бомбочкаааа!»| Фото: Pausecafein.

17. «Э-э-э-э, а где все остальное?»

«Нарушение! В команде соперника играет человек-невидимка!» | Фото: ЯПлакалъ.