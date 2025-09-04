Яркое буйство весны: 5 простых и вкусных весенних супов за полчаса

Все гениальное – просто. Именно так можно сказать о рецептах освежающих весенних супов, среди основных ингредиентов которых в основном овощи. Такие легкие и здоровые супчики как чесночный, гороховый или морковный можно готовить круглый год, но всё же весна – идеальное время для них.









Чесночный суп

Луковый суп на бульоне с морковкой

Гороховый крем-суп

Весенний суп за 10 минут

Суп из ветчины с белой фасолью