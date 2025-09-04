Яркое буйство весны: 5 простых и вкусных весенних супов за полчаса

Все гениальное – просто. Именно так можно сказать о рецептах освежающих весенних супов, среди основных ингредиентов которых в основном овощи. Такие легкие и здоровые супчики как чесночный, гороховый или морковный можно готовить круглый год, но всё же весна – идеальное время для них.
Чесночный суп
Этот яркий и одновременно невероятно простой, на первый взгляд, суп очень вкусен до безобразия.
Ингредиенты (4-6 порций):
• 2 л куриного бульона
• 230 г зеленых перьев чеснока, тонко нарезать
• 1 стебель лука-порея, помыть и тонко нарезать
• соль
• черный перец, свежемолотый
• сок лимона
• 4 лука-шалот, мелко нарезать
• 1 багет, нарезать на ломтики толщиной 1,5 см
• оливковое масло
• 2 столовые ложки нарезанного чеснока
Как готовить:
1. В большую кастрюлю наливаем куриный бульон, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума.
2. Добавляем зеленые нарезанные перья чеснока и лук-порей. Варим на слабом огне 5 минут. Добавляем соль, перец и лимонный сок. (На этом этапе суп можно отставить, остудить и использовать как основу для дальнейшего приготовления позже.) В самом конце варки добавляем лук-шалот.
3. Пока варится суп, обжариваем гренки на оливковом масле до золотистой корочки.
4. Наливаем суп в тарелку и подаём с гренками, посыпав его нарезанными сырыми перьями чеснока.
Луковый суп на бульоне с морковкой
Когда речь заходит о нарезке морковки, то в основном все ограничиваются кружочками и соломкой. Для приготовления этого супа её необходимо будет нарезать так, как для приготовления морковки по-корейски. С этой целью лучше использовать крупную морковь. Вместо морковки можно взять сельдерей или цуккини.
Ингредиенты (4 порции):
• 1 большая луковица, нарезать кубиками
• 2 ч. л. оливкового масла
• 2 стебля сельдерея
• 2 зубка чеснока, измельчить в чеснокодавке
• 1,5 л воды
• ¼ ч. л. молотого белого перца
• 230 г грибов, тонко нарезать
• 1 большая морковь, очистить, нарезать в виде длинных макаронин (как для приготовления морковки по-корейски)
• 3 лука-шалот, нарезать кубиками
• соль и перец по вкусу
Как приготовить
1. В большую сковороду, разогретую на среднем огне, добавляем оливковое масло. Как только оно разогреется, обжариваем лук в течении 5-7 минут или до готовности.
2. Добавляем сельдерей, чеснок, воду, перец и доводим до кипения. Даём супу немного покипеть, уменьшаем огонь и варим еще 1 минуту. Вынимаем из супа овощи и добавляем в него грибы и морковь.
3. Увеличиваем огонь и варим 2-3 минуты до готовности морковки. Добавляем лук-шалот, даём покипеть ещё 1 минуту и подаём.
Гороховый крем-суп
Это вегетарианский суп, но при желании в него можно смело добавить колбаску.
Ингредиенты (4 порции):
• 1 ст. л. оливкового масла
• 0,5 луковицы, нарезать
• 1 зубок чеснока, измельчить в чеснокодавке
• 1 упаковка замороженного горошка
• 0,5 л овощного бульона, можно больше
• соль, перец по вкусу
• листья петрушки
• кайенский перец
Как приготовить
1. В кастрюле разогреваем на среднем огне масло. Добавляем лук и готовим 7-10 минут. Добавляем чеснок и обжариваем ещё 1 минуту. Добавляем горох и овощной бульон. Варим на слабом огне.
2. Охлаждённый суп перекладываем в блендер и взбиваем до пюреобразного состояния. При необходимости добавляем немного овощного бульона. Перекладываем пюре в чистую кастрюлю.
3. Доводим суп на среднем огне до кипения, постоянно помешивая. Добавляем бульон при необходимости и соль, перец по вкусу.
4. Разливаем суп-пюре по тарелкам, украшаем петрушкой и посыпаем кайенским перцем.
Весенний суп за 10 минут
Нет ничего лучше простого и вкусного бульона. Но ещё лучше он получится, если в него добавить зелень, овощи, лимон.
Ингредиенты:
• 1 ст. бульона
• пучок рукколы
• по 2 ст. л. измельченного эстрагона, перьев чеснока (или другой любимой зелени)
• 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
• 1 ст. л. оливкового масла
• морская соль по вкусу
Как приготовить
1. Бульон разогреваем и добавляем в него все ингредиенты, кроме соли и специй. Переливаем бульон в блендер и аккуратно измельчаем всё на высокой скорости до получения однородной массы.
2. Добавляем соль, специи и лимонный сок по вкусу.
Суп из ветчины с белой фасолью
Если вдруг после большого застолья остался кусочек ветчины, на следующий день можно приготовить замечательный суп с фасолью.
Ингредиенты:
• 300 г ветчины, нарезать кубиками
• 2 зубка чеснока, измельчить
• 1 луковица, нарезать
• 3 морковки, почистить и нарезать
• 2 стебля сельдерея, нарезать
• 2 ст. отварной фасоли
• 0,5 ч. л. сушеного орегано
• ¼ ч. л. сушеного розмарина
• 2 лавровых листа
• соль, черный перецпо вкусу
• зелень петрушки, нарезать
Как приготовить
1. В кастрюлю закладываем ветчину, чеснок, лук, морковь, сельдерей, фасоль, орегано, розмарин и лавровый лист. Вливаем 1,5 л воды, добавляем соль и перец.
2. Накрываем кастрюлю крышкой и на медленном огне готовим блюдо 1,5 часа.
3. Подаём горячим, украсив зеленью петрушки.
