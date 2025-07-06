Организация хранения садового инструмента, чтобы на это было приятно смотреть

Для упорядоченного хранения садового инвентаря можно изготовить стойку из оставшихся обрезков канализационной трубы и досок. С ней каждый инструмент будет находиться на своем месте, и его не придется долго искать.







Материалы:



канализационная труба 50 мм;



саморезы;



бруски или доски.



Процесс изготовления стойки



Из канализационной трубы изготавливаются фиксаторы для крепления садового инвентаря.

Для этого она нарезается на отрезки длиной по 15-20 см. С одной стороны трубки торцуются под 45 градусов.Далее из заготовок вдоль вырезается полоса шириной 35 мм. Она должна захватить острую вершину трубы.Также из трубы вырезаются подкладки для надежности. В них просверливаются отверстия.Затем подготавливается доска или брусок для размещения фиксаторов.Длина заготовки подбирается таким образом, чтобы иметь возможность в дальнейшем прикрутить ее к свободной стене. Она укладывается на пол и к ней примеряется имеющейся инвентарь, так чтобы он не мешал друг другу. По месту пересечения черенков инструмента с бруском прикручиваются фиксаторы. Для большей жесткости это нужно делать через ранее вырезанную полосу.Брус с фиксаторами прикручивается на стену и на него навешивается инструмент.Для более рационального расходования полезной площади лучше сделать 2 стойки и поместить одну сверху, а вторую снизу.