С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    косметика не одобрялась,маникюр тоже заставляли стирать)) форму носила короткую,как то не особо нас за это мучали!))5 откровенно дура...
  • Наталия
    Форма была выше попы у меня. По лестнице мы поднимались прикрываясь портфелями! Капроновые чулки носили!5 откровенно дура...
  • чак
    «Кому и кобыла — невеста»Самые красивые ев...

Организация хранения садового инструмента, чтобы на это было приятно смотреть

Для упорядоченного хранения садового инвентаря можно изготовить стойку из оставшихся обрезков канализационной трубы и досок. С ней каждый инструмент будет находиться на своем месте, и его не придется долго искать.



Материалы:

канализационная труба 50 мм;

саморезы;

бруски или доски.

Процесс изготовления стойки

Из канализационной трубы изготавливаются фиксаторы для крепления садового инвентаря.





Для этого она нарезается на отрезки длиной по 15-20 см. С одной стороны трубки торцуются под 45 градусов.




Далее из заготовок вдоль вырезается полоса шириной 35 мм. Она должна захватить острую вершину трубы.




Также из трубы вырезаются подкладки для надежности. В них просверливаются отверстия.



Затем подготавливается доска или брусок для размещения фиксаторов.



Длина заготовки подбирается таким образом, чтобы иметь возможность в дальнейшем прикрутить ее к свободной стене. Она укладывается на пол и к ней примеряется имеющейся инвентарь, так чтобы он не мешал друг другу. По месту пересечения черенков инструмента с бруском прикручиваются фиксаторы. Для большей жесткости это нужно делать через ранее вырезанную полосу.




Брус с фиксаторами прикручивается на стену и на него навешивается инструмент.




Для более рационального расходования полезной площади лучше сделать 2 стойки и поместить одну сверху, а вторую снизу.




Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Садовые инструменты
тер. хранение сельскохозяйственной техники БИО-ТОН
наверх