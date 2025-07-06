Организация хранения садового инструмента, чтобы на это было приятно смотреть

Для упорядоченного хранения садового инвентаря можно изготовить стойку из оставшихся обрезков канализационной трубы и досок. С ней каждый инструмент будет находиться на своем месте, и его не придется долго искать.
Материалы:
канализационная труба 50 мм;
саморезы;
бруски или доски.
Процесс изготовления стойки
Из канализационной трубы изготавливаются фиксаторы для крепления садового инвентаря.
Для этого она нарезается на отрезки длиной по 15-20 см. С одной стороны трубки торцуются под 45 градусов.
Далее из заготовок вдоль вырезается полоса шириной 35 мм. Она должна захватить острую вершину трубы.
Также из трубы вырезаются подкладки для надежности. В них просверливаются отверстия.
Затем подготавливается доска или брусок для размещения фиксаторов.
Длина заготовки подбирается таким образом, чтобы иметь возможность в дальнейшем прикрутить ее к свободной стене. Она укладывается на пол и к ней примеряется имеющейся инвентарь, так чтобы он не мешал друг другу. По месту пересечения черенков инструмента с бруском прикручиваются фиксаторы. Для большей жесткости это нужно делать через ранее вырезанную полосу.
Брус с фиксаторами прикручивается на стену и на него навешивается инструмент.
Для более рационального расходования полезной площади лучше сделать 2 стойки и поместить одну сверху, а вторую снизу.
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