Знаменитые актёры, которых мало кто видел молодыми

Всех этих прекрасных и замечательных актёров большинство из вас прекрасно знает, но узнали бы вы их, если бы увидели в фильмах 30-40-50-летней давности? Наверняка нет, потому что всемирная слава пришла к ним уже в зрелом возрасте, а какими они были молодыми ─ знают лишь преданные поклонники. Каким былии в молодости Бетти Уайт, Энтони Хопкинс, Колин Ферт, Джуди Денч и Уиллем Дефо?Джек Николсон
Бетт Мидлер Лиам Нисон Дэниел Дэй-Льюис Брайан Крэнстон Билл Мюррей Уиллем Дефо Хью Лори Энтони Хопкинс Мэрил Стрип Джуди Денч Патрик Стюарт Ральф Файнс Колин Ферт Бетти Уайт Иэн Маккеллен Мэгги Смит
