Редкие фотографии времен СССР: Как жили советские люди в 1970-80-х

Десятилетие 1970-80-х в СССР - время брежнеского застоя и время радикальных горбачёвских перемен. Сегодня к нему можно относиться по-разному. Но это огромный пласт истории огромной страны, для которой именно этот период стал началом конца.
1. Долгое путешествие
СССР, 1970 годы. Автор фотографии: Михаил Блонштейн.
На октябрьском Пленуме ЦК в 1964 году генеральным секретарем ЦК был избран Брежнев. Председателем Совета министров Косыгиным были предложены меры по экономическим преобразованиям, в базе которых лежали новые методы планирования и новые принципы экономического стимулирования.
2. У парикмахерской
Юноши возле парикмахерской. Автор фотографии: Михаил Блонштейн.
Хозяйственная реформа разрабатывалась группой экономистов под руководством Либермана. Дать толчок дальнейшему развитию производства должна была интенсификация и введение на предприятиях элементов хозрасчета. Было прекращено давление на предприятия сверху, в распоряжении предприятий оставалась доля прибыли, создавались фонды материального стимулирования, выдавались кредиты для финансирования промышленного строительства, не допускалось изменение планов без согласования с предприятием.
3. Советский квас
Квас, который продавали в бочках повсюду.
На первом этапе были достигнуты значительные результаты. Восьмая пятилетка стала самой успешной за послевоенные годы. Объем производства вырос в 1,5 раза, построено 1900 крупных предприятий. В 1972 году основные средства от легкой промышленности стали направлять на развитие оборонного комплекса. Делались попытки внедрения новых методов работы, закупалось импортное оборудование.
4. Поединок мешками на бревне
Бои с мешками на бревне. СССР, 1980 год.
Для успешного продолжения реформ требовались новые подходы. При этом большинство лидеров экономики не могли отказаться от привычных методов управления, что привело к свертыванию преобразований. Система отторгала все инициативы оживить экономику. Многие хозяйственники заботились не об умножении национального достояния, а о том, чтобы в изделие вложить максимум труда и материалов и подороже продать его государству.
5. Советское детство
Детство в СССР. СССР, Минск, 1980 год.
Существующий механизм хозяйствования противодействовал внедрению достижений науки и техники в производство. Срок освоения новой продукции растягивался на десятилетия. Нарастали дефицит государственного бюджета и внешний финансовый дол. Сказывалась непоследовательность в проведении реформирования.
6. Молочный отдел
Молочный отдел универсама. СССР, Новокузнецк, 1983 год.
В 70-е годы приток нефтедолларов сглаживал провалы в экономическом развитии. Это позволило оставить в неприкосновенности систему директивного управления. В дальнейшем падение спроса на природное топливо привело к падению цен на нефть и газ, что ударило по советской экономике. Темпы роста упали в 3 раза, к началу 80-х годах экономика страны находилась в критическом состоянии.
7. Лекция в университете
Любовь в сердце, весна на душе и на улице...Автор фотографии: Анатолий Гаранин, 1980 год.
Руководство страны предпринимало усилия по стабилизации положения в сельском хозяйстве. Перераспределялся национальный доход в пользу села, списывались долги, повышались закупочные цены, проводилась комплексная механизация, химизация и мелиорация земель.
8. Ребятня
Колодезных дел мастер. Фотограф Игорь Уткин, 1978 год.
В 70-е годы была сделана ставка на агропромышленную интеграцию - кооперирование колхозов и совхозов в Агропромобъединения с обслуживанием их отраслями промышленности. Для этой цели в 1985 создали Госагропром. Несмотря на все усилия, сельское хозяйство оставалось слабейшей отраслью экономики. Потери продукции составляли до 40 %. Экономический кризис села усугублялся несправедливым обменом между городом и деревней. Жесткое бюрократическое управление гасило инициативу крестьян.
9. Стрельба из лука
Спортивная стрельба из лука. Автор фотографии: Давид Лейкин, 1974 год.
Процесс изменения уровня жизни народа в данный период протекал противоречиво. С одной стороны, существенные успехи были достигнуты в решении жилищной проблемы. К началу 80-х годах 80 % семей имели отдельные квартиры, с другой, - резко сократились капиталовложения в социальную сферу. Значительно урезаны расходы на здравоохранение. Была выпущена огромная денежная масса, не подтвержденная качественными товарами. В результате сложился дефицит на товары.
10. Школьная пора
Школьные годы. Автор фотографии Сидорский, 1976 год.
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