Редкие фотографии времен СССР: Как жили советские люди в 1970-80-х

1. Долгое путешествие

СССР, 1970 годы. Автор фотографии: Михаил Блонштейн.

2. У парикмахерской

Юноши возле парикмахерской. Автор фотографии: Михаил Блонштейн.

3. Советский квас

Квас, который продавали в бочках повсюду.

4. Поединок мешками на бревне

Бои с мешками на бревне. СССР, 1980 год.

5. Советское детство

Детство в СССР. СССР, Минск, 1980 год.

6. Молочный отдел

Молочный отдел универсама. СССР, Новокузнецк, 1983 год.

7. Лекция в университете

Любовь в сердце, весна на душе и на улице...Автор фотографии: Анатолий Гаранин, 1980 год.

8. Ребятня

Колодезных дел мастер. Фотограф Игорь Уткин, 1978 год.

9. Стрельба из лука

Спортивная стрельба из лука. Автор фотографии: Давид Лейкин, 1974 год.

10. Школьная пора

Школьные годы. Автор фотографии Сидорский, 1976 год.