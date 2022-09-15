Лёгкая борьба с перееданием: 5 простых и эффективных советов
Теоретически похудеть очень просто: ешь меньше, двигайся больше. А на практике всё значительно сложней. Чтобы избавиться от вредной привычки переедать, нужно последовать простым советам женщин, которые помогли им сбросить в среднем 20 кг.
Причина переедания № 1. Бездумное жевание
Бездумное жевание
Сидя у компьютера и читая новости, интересные статьи или общаясь с друзьями в соцсетях, многие одновременно ещё и ужинают. И вот протянув руку за очередным куском, они обнаруживают, что тарелка пуста. Хм … когда ж оно успело всё закончиться? Подобная привычка приводит к тому, что человек съедает в среднем на 50% больше, чем нужно.
Откладываем в сторону телефон, ноутбук, берём маленькую вилку или чайную ложку и начинаем есть. Этот фокус заставит сконцентрироваться именно на еде и не давиться большими кусками. Кроме того, возьмите тарелку поменьше. Исследования показывают, что 92% взрослых съедают всё, что есть на тарелке, независимо от размера порции.
Причина переедания №2. Ночные соблазны
Ночные соблазны
Все калории, съеденные поздно вечером, грозят лишними килограммами. Любители ночных перекусов в среднем съедают на 10% больше дневной нормы. Если желание съесть что-нибудь возникает каждую ночь, то это не голод, а привычка, с которой можно и нужно бороться. Нужно лишь поменять обычный распорядок, вместо просмотра телевизора почитать книгу или сделать несколько упражнений на растяжку. Если же всё равно хочется что-нибудь бросить в рот, то пусть это будет натуральный йогурт без сахара.
Причина переедания №3. Постоянные перекусы
Постоянные перекусы
В среднем калорийность перекусов между приёмами пищи составляет 580 ккал. Если правильный перекус может помочь похудеть, то неправильный приведёт к печальным цифрам на весах. Исследования показали, что протеиновый перекус уменьшает калорийность ужина в среднем на 100 ккал. Поэтому между приёмами пищи лучше всего съесть что-то, содержащее примерно 14 г белка – это стаканчик натурального йогурта или 2 вареных яйца. Чтобы не было соблазна, в доме не должно быть сладостей.
Причина переедания №4. Глаза завидющие, руки загребущие
Глаза завидющие, руки загребущие
Булочка там, кусок пиццы здесь. Соблазну противиться очень сложно, если мы видим то, что любим, то, скорее всего, мы его съедим. Исследования показывают, что просто вид высококалорийных блюд с большим содержанием жиров и сахара воздействует на центры удовольствия в мозгу, и рука сама тянется за кусочком, и ещё за одним и ещё. Нельзя полагаться только на силу воли. Лучше избегать соблазнов.
Причина переедания №5. Заедание стрессов
Заедание стрессов
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