Насколько правдива легенда о «зеркалах Архимеда», которые сожгли римский флот

Античная эпоха подарила истории огромное количество умных и талантливых людей, которые своим гением изменили жизнь своих современников и потомков. Одним из них является прославленный греческий инженер и математик Архимед из Сиракуз. Многими из его открытий мы пользуемся и сегодня. Однако есть изобретение, существование которого вызывает сомнение у скептиков, сколько бы опытов для подтверждения его работоспособности не проводилось. Речь идет о легендарных «зеркалах Архимеда».
Во время Второй Пунической войны, в 212 году до нашей эры, римская армия предприняла попытку захватить греческие Сиракузы, где жил ученый и инженер Архимед. Изобретения этого талантливого человека не раз выручали жителей его города во время боя. Так произошло и сейчас: штурм Сиракуз, по мнению большинства древнегреческих и современных ученых, сорвался именно из-за активной обороны горожан, которые применяли именно машины Архимеда.
Сиракузы отчаянно оборонялись. /Фото: wikipedia.org
Тогда римляне перешли к осаде. Но и тут ученый был невозмутим: у него уже имелось изобретение, которое способно значительно проредить вражеский флот. Архимед спроектировал особую систему зеркал - «пользуясь» солнечным светом, она поджигала римские корабли. Экипажи трирем были в панике : без видимой причины массово стали воспламеняться их паруса, и поделать с этим ничего не могли. Римлянам оставалось лишь бежать на уцелевших кораблях, а автор уникальной установки спокойно наблюдал за ходом сражения, стоя на укрепленной стене своего города.
От действия зеркал Архимеда римские корабли вспыхивали как спички. /Фото: mirchudes.net
Эта история была настолько захватывающей и поразительной, что довольно быстро превратилась в легенду, где вымысла может быть гораздо больше, чем правды. Немало скептиков веками подвергали сомнению один факт существования «архимедовских зеркал». А если и признавали, что они все же были, то опровергали их смертоносную мощь, наделяя их другими, гораздо более скромными свойствами.
Так, всемирно известный мыслитель и математик Рене Декарт в своем труде «Диоптрика» назвал технологию, якобы примененную Архимедом, невыполнимой: «Только люди, не слишком сведущие в оптике, убеждены в реальности многих небылиц; эти зеркала, с помощью которых Архимед якобы сжег издали корабли, либо были чрезвычайно велики, либо, что вероятнее, вовсе не существовали».
Рене Декарт был одним из тех, кто не верил в зеркала Архимеда. /Фото: eduspb.com
И хотя через некоторое время рядом экспериментов различных групп ученых все же было доказано, что воспламенить дерево на расстоянии конструкцией по типу архимедовской вполне реально, критическое отношение к этой истории сохраняется и по сей день. Скептики приводят сразу несколько аргументов.
Во-первых, расстояние между Сиракузами и римскими кораблями было много больше того, которое воспроизводили в большинстве опытов. Во-вторых, мощность отраженных от зеркал лучей была недостаточной для быстрого возгорания – во время экспериментов воспламенения приходилось ждать несколько минут. И, в-третьих, весьма сомнительно, что во времена Архимеда существовала настолько совершенная технология полировки зеркал, чтобы те были способны свести солнечные лучи в одну точку без рассеивания.
Скептики считают, что поджигать корабли своими зеркалами учёный не смог бы. /Фото: the100.ru
Поэтому критики легенды о «зеркалах смерти» из числа тех, кто верит в их существование, считают более достоверной версию о другом назначении этой разработки. Согласно данной теории, причина возгорания парусов римских трирем была более чем тривиальна – их поражали зажигательные стрелы. А зеркала Архимеда играли роль античного «лазерного прицела».
Критики легенды считают, что у зеркал Архимеда была иная функция. /Фото: vokrugsveta.ua
Следуя этой теории, атака зеркалами происходила следующим образом: римские моряки сначала были ослеплены «солнечными зайчиками» от огромных бронзовых зеркал, а когда приходили в себя, паруса их кораблей уже горели, зажженные выпущенными по ним стрелами. Возможно, аппарат, сконструированный Архимедом, был способен синхронно выполнять обе эти операции. Но испуганные невесть откуда взявшимся огнем римляне считали, что все дело именно в зеркалах. Так и родилась легенда о смертоносных лучах.
Однако, сколько бы не велось дискуссий и не ставилось экспериментов, подтверждающих или опровергающих существование зеркал Архимеда, исторически доказано одно: увы, гений прославленного инженера не смог защитить город. В конечном итоге, Сиракузы пали и были разрушены до основания, а большинство его жителей погибли, в том числе и сам автор уникальных изобретений, великий ученый Архимед.
Во время захвата Сиракуз погиб и великий учёный. /Фото: wikipedia.org
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