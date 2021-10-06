Насколько правдива легенда о «зеркалах Архимеда», которые сожгли римский флот

Сиракузы отчаянно оборонялись. /Фото: wikipedia.org

От действия зеркал Архимеда римские корабли вспыхивали как спички. /Фото: mirchudes.net

Рене Декарт был одним из тех, кто не верил в зеркала Архимеда. /Фото: eduspb.com

Скептики считают, что поджигать корабли своими зеркалами учёный не смог бы. /Фото: the100.ru

Критики легенды считают, что у зеркал Архимеда была иная функция. /Фото: vokrugsveta.ua

Во время захвата Сиракуз погиб и великий учёный. /Фото: wikipedia.org