Почему в СССР пить воду во время и после тренировки запрещали, а сегодня ее пьют литрами

Многие, кто застал эпоху СССР, хорошо помнят, как на уроках физкультуры и секциях учителя (тренеры) запрещали пить воду во время занятий и сразу после их окончания. В настоящее время, когда широко распространена информация об обезвоживании, это выглядит странным. Но смысл в этом запрете был и очень важный.
Современные спортсмены пьют воду во время тренировок и после них, в то время как в СССР это было запрещено делать / Фото: m.sports.ru
1. В чем причина
Чрезмерное употребление воды в период активных спортивных тренировок может вызвать у спортсмена мышечные судороги / Фото: sportnauka1.ru
На самом деле чрезмерное употребление воды в период активных спортивных тренировок (а употребляют ее сейчас литрами) может вызвать у спортсмена мышечные судороги и спазмы. Конечно же, обезвоживание наносит серьезный вред здоровью, но за два часа ничего не случится. Что же касается простой воды, то она может стать причиной возникновения судорог, спровоцировать травму, например, разрыв мышечных тканей, и в особых случаях привести к нарушению сердечной деятельности.
По результатам эксперимента стало понятно, что вода решает вопрос с обезвоживанием, но создает риск возникновения судорог / Фото: medaboutme.ru
Австралийские ученые из Edith Cowan University в ходе своего исследования выявили некоторую закономерность. По результатам эксперимента стало понятно, что вода решает вопрос с обезвоживанием, но создает риск возникновения судорог.
2. Что происходит с организмом в реальности
Во время интенсивных тренировок употребление обычной воды гематокрит улучшает, а потерю электролитов ускоряет / Фото: women-on-line.
Спортсмен на тренировке теряет много электролитов, в которых содержатся минералы, и в первую очередь это магний, калий, хлор и натрий. Если пить много обычной воды, то гематокрит улучшится, а потеря электролитов ускорится. В ходе исследования одна группа участников употребляла во время тренировок специальные напитки для спортсменов, а вторая воду. Проблем со здоровьем и самочувствием не наблюдалось именно у первой группы.
Благодаря правильному питьевому режиму советские спортсмены практически не знали, что такое судорожный синдром / Фото: conhecimentoemcascata.blogspot.com
В итоге, советские спортсмены, которым разрешалось пить и употреблять пищу только после окончания тренировочного процесса, с судорожным синдромом практически не были знакомы. К тому же, они питались нормально. В их рационе всегда был картофель, содержащий большое количество калия, и соль – источник натрия.
В арсенале современного спортсмена есть специальные напитки, обогащенные минералами, только их редко кто употребляет / Фото: imotion.com.ua
Современные спортсмены зачастую «на сушке». В их рационе нет не только картофеля, но и гречки, бананов, соли. Соответственно, количество минералов не восполняется, что и приводит к сильной судорожной активности. Естественно, существуют специальные напитки, обогащенные минералами, только их редко кто употребляет.
Вода во время тренировок помогает избежать обезвоживания, но не предотвращает появление судорог / Фото: b17.ru
Получается, что советские спортсмены не только теряли комплекс минералов, но и своевременно его восстанавливали и от обезвоживания не страдали. Сейчас же никто не сталкивается с проблемой обезвоживания, зато многие страдают от судорог и спазмов.
