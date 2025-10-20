Почему в СССР пить воду во время и после тренировки запрещали, а сегодня ее пьют литрами

Современные спортсмены пьют воду во время тренировок и после них, в то время как в СССР это было запрещено делать / Фото: m.sports.ru

1. В чем причина

Чрезмерное употребление воды в период активных спортивных тренировок может вызвать у спортсмена мышечные судороги / Фото: sportnauka1.ru

По результатам эксперимента стало понятно, что вода решает вопрос с обезвоживанием, но создает риск возникновения судорог / Фото: medaboutme.ru

2. Что происходит с организмом в реальности

Во время интенсивных тренировок употребление обычной воды гематокрит улучшает, а потерю электролитов ускоряет / Фото: women-on-line.ru

Благодаря правильному питьевому режиму советские спортсмены практически не знали, что такое судорожный синдром / Фото: conhecimentoemcascata.blogspot.com

В арсенале современного спортсмена есть специальные напитки, обогащенные минералами, только их редко кто употребляет / Фото: imotion.com.ua

Вода во время тренировок помогает избежать обезвоживания, но не предотвращает появление судорог / Фото: b17.ru