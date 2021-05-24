5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

С нами не соскучишься!

Компьютерные технологии предоставили уникальную возможность создавать реконструкции древних городов исчезнувших цивилизаций. Благодаря трехмерным видео-реконструкциям можно увидеть, какими был Древний Рим, Древний Иерусалим, как выглядели памятники Древнего Египта и многие другие города и достопримечательности в далёком прошлом.









Древний Рим

Архитектурные памятники Древнего Египта

Древний Иерусалим

Древний Карфаген

Теночтитлан – древний город ацтеков