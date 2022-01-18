15 житейских уловок для решения мелких бытовых задач, которые можно опробовать уже завтра

В быту то и дело случаются неприятности.

То следы от посуды на мебели останутся, то приправа для блюд по ящику рассыплется.

Все эти мелочи могут конкретно испортить настроение.

Чтобы такого не происходило, мы подобрали 15 житейских уловок, которые можно опробовать уже завтра.

1. Тайные метки

Маленькие пометки на ноутбуке.

Если вам также, как и нам надоело путать разъемы на ноутбуке, безуспешно пытаясь воткнуть шнур в неподходящий разъем, сделайте пометки для себя. Просто нарисуйте простые обозначения прямо лэптопе. Это могут быть полоски разного цвета, одна или несколько точек и любые другие обозначения. Главное, чтобы они запоминались и вызывали определенные ассоциации.

2. Возможности микроволновки

Увеличить возможности микроволновки.

Чтобы разогреть два блюда одновременно и соответственно сократить время приготовления еды, используйте хитрый прием с чашкой. Одну тарелку ставьте на блюдо ближе к краю, а второе - к другому краю, но на чашку. Таким образом в микроволновку свободно поместятся две тарелки.

3. Правило использования ершика

Сушка ершика.

Мало кто уделяет достаточно внимания уходу за ершиком для унитаза. Более того, многие даже не знают, что этому предмету вообще требуется какой-то уход.

4. Вешалка для специй

А между тем на щетке ершика, который чаще всего ставят в подставку сразу после использования, размножаются бактерии. Предотвратить этот процесс поможет сушка. После использования ершика оставляйте его на 10-15 минут в горизонтальном положении, прижав его крышкой для унитаза.

Вешалка для приправ.

Используйте биндер в качестве зажима для всех пакетиков с приправами. Далее останется только прикрепить его к гвоздю или крючку на стенку одного из шкафчиков и вуаля - удобная вешалка готова!

5. Защита напитков

Альтернатива крышкам для стаканов.

Находясь на природе, не забывайте защищать свой стакан с напитком от насекомых. Если у вас под рукой нет специальных крышек, используйте пищевую пленку.

6. Подписи

Маркеры проводов.

Чтобы не ломать голову, какой провод и отчего, маркируйте их. Для этого подойдут ценники или любые другие цветные бумажки. Напишите на них название соответствующего электроприбора и закрепите на проводе.

7. Срез торта

Защита среза торта.

Чтобы торт не зачерствел на срезе, прикрепите к каждому из них с помощью зубочисток по кусочку свежего хлеба. Такая хитрость не даст разрезанному торту обветриться или зачерстветь.

8. Эффективная уборка

Эффективная уборка сверху.

Если вам кажется, что стены или плинтуса под потолком запылились, очистите их с помощью щетки-метлы. Наденьте на ее щетку кусок чистой влажной материи, зафиксируйте резинкой и хорошенько протрите верхние участки стен.

9. Фиксация ковра

Зафиксировать углы ковра.

Чтобы ковер не задирался и не ездил из стороны в сторону, зафиксируйте его с помощью липучек. Прикрепить их можно при помощи ниток, клея или двухстороннего скотча. Такой лайфхак очень пригодиться родителям активных детей или тем, кто держит дома животное.

10. Закрепить вьетнамки

Укрепить вьетнамки.

Те кто любит вьетнамки, знают, что такой вид обуви крайне ненадежный. Чтобы шлепанцы внезапно не порвались, прикрепите на шляпку перегородки с обратной стороны пластиковый зажим, которым часто запечатывают пакеты с хлебом.

11. Белые круги

Круги на деревянных поверхностях.

Зубная паста способна творить чудеса не только во рту, но и в быту. С ее помощью можно удалить белые следы от чашек на деревянных поверхностях. Просто нанесите пасту на проблемные участки, оставьте на несколько минут, а после удалите чистой материей.

12. Яйцерезка

Альтернативное использование яйцерезки.

Раньше яйцерезки пользовались популярностью, но со временем ушли в забвение. Однако, использовать их можно не только для нарезки вареных яиц. С помощью этого нехитрого устройства можно быстро порезать грибы, отварные овощи, картофель и другие мягкие ингредиенты.

13. Борьба с неприятными запахами

Средство от неприятных запахов.

Если в вашем холодильнике появился неприятный запах неизвестной природы, воспользуйтесь содой. Она является отличным абсорбентом, способным устранить любые неприятные запахи. Нанесите немного соды на чистую губку и положите ее в холодильнике. Уже через несколько часов неприятные ароматы исчезнут бесследно.

14. Подогрев пищи

Равномерный подогрев пищи.

Если выложить еду в форме кольца по краям тарелки, а серединку оставить пустой, а после отправить в микроволновку, пища разогреется равномерно.

15. Замороженный суп

Порции замороженного супа.

Вы слишком заняты в течение недели и не можете готовить свежую еду часто, сварите суп и заморозьте его. Для этого разлейте суп в бумажные стаканчики и отправьте в морозильник. Когда блюдо замерзнет - извлеките, разрежьте стаканы и поместите замороженный суп в герметичный пакет. Такая хитрость позволит сохранить пищу и разморозить ее в любой момент.

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