Мона Лиза из Сены: Как парижская утопленница стала самой зацелованной девушкой в мире

«Resusci Anne».

Мона Лиза из Сены.

Маска неизвестной, выловленной в водах Сены.

Скульптор Хуан Хосе Гарсия и сегодня продолжает делать лицо Неизвестной из Сены для декора домов.

Маска неизвестной в одной из мастерских Парижа.

Манекен «Воскреси Анну».

Манекен «Воскреси Анну» является одним из самых популярных манекенов, продающихся по всему миру.

Самое зацелованное лицо за все времена .