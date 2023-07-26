Мона Лиза из Сены: Как парижская утопленница стала самой зацелованной девушкой в мире

«Resusci Anne».
Однажды в конце XIX века в Париже из реки Сены выловили женское тело. Не найдя никаких признаков насилия, полиция решила, что девушка покончила жизнь самоубийством. Обычное дело для того времени. Как так случилось, что именно эта девушка стала самой целованной девушкой в мире, читайте в нашей статье.
Мона Лиза из Сены.
В среднем, полиция вылавливает из Сены около двух сотен людей каждый год. Примерно четверть из них оказываются уже мертвыми, и около половины из мертвецов самостоятельно лишили себя жизни. В основном, это девушки. А тогда, когда случилась эта история, самоубийства случались и того чаще, и в морге Парижа даже была своеобразная витрина, на которой выставлялись неопознанные трупы — вдруг кто проходящий узнает погибшего человека.
Маска неизвестной, выловленной в водах Сены.
Выловленную тогда девушку тоже выставили на витрину, но никто ее так и не узнал. Однако, согласно легенде, лицо красивой погибшей девушки так очаровало паталоанатома, что он сделал слепок с ее лица. Как бы спящая и улыбающаяся во сне загадочной улыбкой «Мона Лиза» показалась врачу настолько привлекательной, что он решил сделать на этой маске бизнес — и вскоре эта маска появилась во многих магазинах Парижа, ее продавали как декор для дома.
Скульптор Хуан Хосе Гарсия и сегодня продолжает делать лицо Неизвестной из Сены для декора домов.
Оказалось, что лицо девушки способно очаровать не только патологоанатома, а и обычных парижан, и особенно творческих людей. Так, Ричард Ле Гальенн написал поэму «Боготворение образа», в которой английский поэт влюбляется в маску девушки, что приводит к смерти его собственной дочери и самоубийству жены. В 1936 году выходит на экраны немецкий фильм «Неизвестная» о сироте, которую соблазнил богатый мужчина, а затем оставил ее, что в итоге привело к самоубийству девушки — эта история была навеяна той самой маской. Маской вдохновлялись Пабло Пикассо, Ман Рэй, Райнер Мария Рильке и Владимир Набоков.
Маска неизвестной в одной из мастерских Парижа.
И вот, поколение спустя, норвежец Осмунн Лердал, владелец компании по производству игрушек, задумал создать манекен для обучения приёмам сердечно-лёгочной реанимации. Обдумывая, каким же будет лицо у манекена, Осмунн также обратился к известной маске.
В 1960-х к Осмунну обратился австрийский доктор Петер Сафар, который, собственно, и разработал технику CPR, с тем, чтобы создать манекен для обучения техники сердечно-лёгочной реанимации. Несколькими годами ранее Осмунн чуть не утратил собственного сына, когда тот начал тонуть в море, так что идея норвежцу понравилась и, следуя ассоциации, он взял для образца лица самую известную утонувшую девушку — «Inconnue de la Seine», неизвестную из Сены.
Манекен «Воскреси Анну».
Осмунн и Петер согласились, что женское лицо будет приятнее для «целования», а спокойное умиротворенное лицо «Моны Лизы из Сены» подходило для этого как нельзя лучше. Но, впрочем, именно эта умиротворенность и породила вопросы несколько десятилетий позже.
«Очень странно видеть такое спокойное лицо у кого-то, кто утонул», — говорит Паскаль Жакин, главный бригадир так называемой «речной бригады». «Все, кого мы вылавливаем в реке, будь то самоубийцами или жертвами других обстоятельств, выглядят, мягко говоря, совершенно не так умиротворенно. Они все опухшие и смотреть на них неприятно».
Манекен «Воскреси Анну» является одним из самых популярных манекенов, продающихся по всему миру.
Смерть от утопления ужасна, и даже самоубийцы борятся за свою жизнь до последнего, оказавшись в воде. Эти последние секунды паники, боли и ужаса отпечатываются на лицах погибших. А эта девушка, по мнению Паскаля Жакина, больше похожа на спящую принцессу, которой снятся сны о принце.
Компания BBC даже проводила собственное исследование и в свое время обратилась к нескольким специалистам, и все они согласились, что эта маска не могла быть сделана с девушки, выловленной в реке. Скорее всего, маску сделали с живой модели.
Впрочем, это не делает эту загадочную «Мону Лизу» менее целованной. Согласно официальному сайту компании Laerda, манекен, который получил название «Resusci Anne» («Воскреси Анну») с 1960 года использовался при обучении оказанию первой помощи более чем 400 миллионами людей.
Самое зацелованное лицо за все времена.
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