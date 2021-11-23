Как стопа влияет на характер человека

Оказывается, что форма стопы может многое рассказать о характере и происхождении человека. Причем существует даже своеобразная наука, которая по форме пальцев ног, по стопам и подошвам ищет любопытные закономерности.
А затем представляет на суд публики удивительные результаты своих поисков.
И сегодня мы предлагаем поговорить о том, какие бывают формы стоп. А также какое название они носят, о каком происхождении говорят и какие черты характера их обладателям приписывают исследователи. Заодно проверим, насколько точной может быть эта «наука».
Римская
Такая форма стопы, когда большой, второй и третий пальцы находятся на одной линии, считается римской. Специалисты уверяют, что именно такие формы стоп были у могущественных римских императоров.
Обычно человек, у которого римская форма стопы, отличается инициативным характером. Ему быстро надоедает рутина, он всегда готов что-то менять. Жизнелюбивый и оптимистичный, уверенный в себе. Но не всегда достаточно настойчивый, легко сворачивает на полпути. Если рядом с таким человеком есть достойные мотиваторы, то он многого добьется в жизни.
Германская
Такую форму имеют ножки тех, кто всегда чувствует себя частью системы. А также эти люди сдержанны, аккуратны, педантичны. Причем они отличаются большим терпением, готовы на многое пойти ради достойной цели. В личной жизни они преуспевают редко, ведь на первое место чаще всего ставят самореализацию. Такой человек не будет сентиментальным романтиком, зато он всегда готов подставить крепкое плечо.
Греческая
Выступающий далеко вперед второй палец — признак обладателя тонкой душевной организации. Интересно, что такая форма стопы считается довольно редкой — меньше 15 % населения. Чаще такие люди становятся деятелями искусства, поскольку очень восприимчивы к прекрасному. А также обладают хорошей интуицией, отлично разбираются в людях. Если не находят для себя любимое дело, то нередко становятся на путь саморазрушения.
Египетская
Такая форма стопы встречается примерно у каждого четвертого жителя планеты. Это люди со здравой самооценкой и устойчивой психикой. А потому они никогда не спешат, у них всё идет по плану. Спокойствие и стабильность ценят больше, чем грандиозный сиюминутный успех. А также «египтяне» становятся надежными друзьями, хорошими семьянинами и заботливыми родителями.
Чем отличается кельтская форма
Кельтская
Необычная форма стопы, где сочетаются признаки германской и греческой стоп. Отличительная черта импульсивных людей, которые сначала действуют, а затем думают. Хотя такой человек отличается завидным упрямством, однако также обладает и большой силой воли. И если «кельт» что-то вбил себе в голову, то переубедить его вряд ли получится. Ведь признать собственную неправоту он попросту не способен.
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