Как стопа влияет на характер человека

Оказывается, что форма стопы может многое рассказать о характере и происхождении человека. Причем существует даже своеобразная наука, которая по форме пальцев ног, по стопам и подошвам ищет любопытные закономерности.



А затем представляет на суд публики удивительные результаты своих поисков.

И сегодня мы предлагаем поговорить о том, какие бывают формы стоп. А также какое название они носят, о каком происхождении говорят и какие черты характера их обладателям приписывают исследователи. Заодно проверим, насколько точной может быть эта «наука».







Римская

Германская

Греческая

Египетская

Чем отличается кельтская форма



Кельтская

Такая форма стопы, когда большой, второй и третий пальцы находятся на одной линии, считается римской. Специалисты уверяют, что именно такие формы стоп были у могущественных римских императоров.Обычно человек, у которого римская форма стопы, отличается инициативным характером. Ему быстро надоедает рутина, он всегда готов что-то менять. Жизнелюбивый и оптимистичный, уверенный в себе. Но не всегда достаточно настойчивый, легко сворачивает на полпути. Если рядом с таким человеком есть достойные мотиваторы, то он многого добьется в жизни.Такую форму имеют ножки тех, кто всегда чувствует себя частью системы. А также эти люди сдержанны, аккуратны, педантичны.Причем они отличаются большим терпением, готовы на многое пойти ради достойной цели. В личной жизни они преуспевают редко, ведь на первое место чаще всего ставят самореализацию. Такой человек не будет сентиментальным романтиком, зато он всегда готов подставить крепкое плечо.Выступающий далеко вперед второй палец — признак обладателя тонкой душевной организации. Интересно, что такая форма стопы считается довольно редкой — меньше 15 % населения. Чаще такие люди становятся деятелями искусства, поскольку очень восприимчивы к прекрасному. А также обладают хорошей интуицией, отлично разбираются в людях. Если не находят для себя любимое дело, то нередко становятся на путь саморазрушения.Такая форма стопы встречается примерно у каждого четвертого жителя планеты. Это люди со здравой самооценкой и устойчивой психикой. А потому они никогда не спешат, у них всё идет по плану. Спокойствие и стабильность ценят больше, чем грандиозный сиюминутный успех. А также «египтяне» становятся надежными друзьями, хорошими семьянинами и заботливыми родителями.Необычная форма стопы, где сочетаются признаки германской и греческой стоп. Отличительная черта импульсивных людей, которые сначала действуют, а затем думают. Хотя такой человек отличается завидным упрямством, однако также обладает и большой силой воли. И если «кельт» что-то вбил себе в голову, то переубедить его вряд ли получится. Ведь признать собственную неправоту он попросту не способен.