Что посадить на месте выкопанного раннего картофеля

В начале мая рачительные дачники дружно приступают к посадке картофеля. Причем многие выбирают именно ранние его сорта, чтобы получить первый урожай картошки уже в июне. А знаете ли вы, что на замену выкопанным клубням вы можете посадить еще овощи и зелень?

Это отличный вариант для тех, кто сажает картофель для себя, и одного урожая «второго хлеба» ему вполне достаточно. Зачем же оставлять грядки пустовать? Ведь за оставшееся теплое время на этом месте вы вполне можете вырастить полноценный урожай другой огородной культуры. Нужно только определиться – что именно посадить на месте выкопанного раннего картофеля.







Выращивание раннего картофеля

Далее схема выращивания несложна. Вы:

Изучаем севооборот

Что хорошо растет после картофеля

Сидераты

Лук, чеснок

Морковь, пастернак, петрушка корневая, укроп, фенхель

Бобовые

Свекла, мангольд

Салат, шпинат

Кабачки, тыква

Что нельзя сажать после картофеля

Итак, предположим, вы загорелись идеей получить два урожая с одного участка за сезон и приступили к выбору лучших ранних сортов картофеля, которые, напоминаем вам, обязательно должны быть районированы в вашем регионе.При правильном выборе сорта и должном уходе за посадками вы сможете полакомиться первой молодой картошечкой уже через 45-55 дней после появления всходов!готовите грядки для раннего картофеля на солнечном плодородном участке;вносите перед посадкой удобрения (лучше сухую органику – например, сухой перегной с золой);высаживаете клубни в хорошо прогретый грунт и укрываете грядки прозрачным полиэтиленом с отверстиями для воздуха;регулярно рыхлите, поливаете, пропалываете, подкармливаете посадки, а также боретесь с огородными вредителями и болезнями;получаете долгожданный урожай молодого картофеля в конце июня – начале июля.Кстати, если вы уже на этапе выращивания картофеля хотите посадки уплотнить и посадить в междурядьях еще какую-либо культуру, вспомните наш материал о выборе правильных соседей на грядке – вам пригодится!И вот ранний картофель выкопан, и грядки готовы для новых «жильцов». Казалось бы – чего проще, найди любые овощи с коротким периодом созревания да высаживай на освободившееся место! Но не тут-то было – придется вспомнить такой термин, как «севооборот».Если коротко, севооборот – наука о грамотном чередовании культур на участке. Севооборот помогает существенно увеличить отдачу от использования участка без значительных вложений.Например, существует правило о том, что не следует одну и ту же грядку несколько лет подряд засаживать одной и той же культурой, особенно с высокой потребностью в микроэлементах. Во-первых, один и тот же овощ, культивируемый на одном месте из года в год, будет вытягивать из почвы одни и те же вещества, в результате чего его былая урожайность неизбежно снизится. Во-вторых, велик риск «застолбить» участок возбудителями болезней, которые сезон за сезоном будут накапливаться и процветать на одном месте и на одной культуре. В-третьих, при таком неумелом огородничестве почва быстро истощается.А картофель – именно та самая «прожорливая» культура с высокой потребностью в питательных веществах. То есть, после него нужно высаживать овощи и травы, которым подойдет такая, уже «хорошо использованная», обедненная почва.К тому же, помните, что любые грядки нуждаются в периодическом «отдыхе», поэтому время от времени их нужно оставлять незасеянными (под паром).Чтобы понять, какую именно культуру можно без ущерба для ее созревания и урожайности высадить после раннего картофеля, вспомним, какие требования он сам предъявляет к почве.В первую очередь и в большем количестве, чем все остальные элементы, картофель вытягивает из земли фосфор и калий. Соответственно, прежде чем высаживать на его место другую культуру (особенно также чувствительную к этим микроэлементам), стоит возместить почве их недостаток – внести соответствующие удобрения. Например, двойной суперфосфат и сернокислый калий (по 15 г того и другого на 1 кв.м). Не забудьте также перед новыми посадками тщательно освободить потенциальную грядку от всех остатков картофельной ботвы, которая может стать источником различных заболеваний.Итак, место подготовлено – оно обладает достаточной водо- и воздухопроницаемостью, увлажнено и удобрено. Что же можно успеть посадить на грядках, которые ранее были отданы под картофель?Сторонники органического земледелия посоветуют вам отдать землю под сидераты, способные обогатить ее полезными веществами и восстановить плодородие. Это «зеленые удобрения» с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой. Их высевают между основными культурами или на пустующих после сбора урожая участках, а затем скашивают и запахивают в землю. Это рапс, овес, люпин, рожь, фацелия, горчица и т.д.Но впереди еще половина лета и теплое начало осени, поэтому можно попытаться успеть получить на этих же грядках еще один урожай зелени и овощей, которые вызреют за 2-3 месяца.Это всегда безотказный вариант. Культуры эти нетребовательны в уходе, быстро растут, регулярно и обильно дают витаминные перья к дачному столу, выделяют фитонциды в помощь соседям по грядке, отлично подходят для уплотнения посадок.Эти зонтичные – также отличный вариант тех культур, которые отлично будут расти после картофеля. Они даже не нуждаются в предпосевном внесении удобрений. Просто тщательно разрыхлите грядки, увлажните их, посейте семена и слегка присыпьте сверху сухим слоем грунта.Хорошо будут чувствовать себя на грядке после картофеля и неприхотливые бобовые: фасоль, бобы, горох. Они крайне просты в уходе – рыхли да поливай, понадобится лишь возвести небольшие опорные конструкции или шпалеры, чтобы «лианам» было удобнее виться. А урожай с декоративных кустиков вы сможете собирать до глубокой осени. К тому же бобовые прекрасно справляются с задачей обогащения почвы азотом для будущих «жителей».Свекла корнеплодная и листовая (мангольд) также относятся к культурам, способным расти при минимуме ухода на обедненных после картофеля почвах. Эти овощи вкусны и полезны, созревают за 1,5-3 месяца, в зависимости от сорта, а главная проблема при выращивании – прореживание всходов.Капуста белокочанная, брюква, репа, редька, редис, турнепс, дайкон, брокколи, цветная капустаКапустные после картофеля на участке – еще один прекрасный вариант. Практически все представители этого семейства охотно порадуют вас прекрасным урожаем, будучи высаженными даже в середине лета. Единственное, что большинство из них придется-таки выращивать через рассаду – безрассадным методом просто не успеете.Различные виды салата и шпината растут исключительно быстро, не требуют от огородника много усилий по уходу и не занимают много места в огороде. Как раз то, что нужно. Сегодня существуют их сорта, которые полностью созревают уже к концу второй недели после посева! Посадки придется лишь прореживать, рыхлить землю и поливать.«Посадил и забыл» – это о них, о тыквенных. Замоченные семена заделываются в прогретые грядки на 4-5 см и в дальнейшем требуют лишь рыхления и хорошего полива примерно раз в неделю. А урожай вы получите уже через месяц после распускания первых цветков.А для ответа на этот вопрос, помимо требований картофеля к почве, нужно еще помнить о его возможных заболеваниях.Помним, что картофель активно потребляет питательные вещества и обедняет почву. Поэтому, по правилам, на один и тот же участок сам картофель вы можете возвращать не ранее, чем через четыре года, и то при условии обильного предварительного внесения удобрений.Если участок вы планируете только под картошку, дайте ему хотя бы годик «передохнуть», высадив на нем в следующем сезоне кабачки, огурцы, тыквы, капусту, патиссоны, бобы или лук. После них посадка картофеля даст хороший урожай.Знаем, что картофель относится к Пасленовым, значит, не самым лучшим предшественником он будет для представителей этого же семейства и близкородственных, готовых подхватить «оставленные» им заболевания (фитофтороз, макроспориоз, различные гнили) – томатов, баклажана, физалиса, перца, табака. Непригоден картофель в качестве предшественника также для земляники – по тому же правилу о наличии общих вредителей и заболеваний (проволочник, личинки колорадского жука, фитофтора).Итак, чтобы огородные грядки не пустовали остаток лета после уборки первого картофельного урожая, высадите туда овощи и зелень из нашего списка, исходя из уже знакомых вам правил севооборота. Осенью вы сможете хвастаться перед соседями грамотным использованием площадей участка и несколькими урожаями с одной площади.