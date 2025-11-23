Для чего в советские времена топор делали с роликами

Благодаря использованию угля и нефти, необходимость в дровах, как в топливе, за последние 150 лет сильно сократилась. Тем не менее, дерево все еще остается очень важным источником энергии. В первую очередь для удаленных и небольших населенных пунктов – деревень. Каждый, кому приходилось рубить в жизнь дрова, знает, что дело это не такое уж и простое. Для облегчения трудового процесса где-то в 1980-е был придуман интересный топор.
Итак, где-то на рубеже 1980-х и 1990-х годов появилось на свет вот такое чудо техники. Некоторые могут спросить – зачем на лезвии топора нужны два ролика? Это будет хороший и правильный вопрос. Дело в том, что, если читателю уже доводилось колоть дрова, он должен знать о том, что бывают такие ситуации, когда лезвие входит в чурку, но таки не раскалывает ее. Для этого приходится бить еще раз, или стучать топором с чуркой на лезвии по колодке. Для того, чтобы облегчить процесс рубки и избавить дровосека от подобных «упражнений», инженеры решили добавить эти самые ролики, смещенные относительно центра лезвия. Работает такая система достаточно просто. Сила качения при прочих равных значительно ниже силы трения и скольжения. А значит, два крутящихся ролика будут значительно уменьшать объемы затрат полезной энергии на процесс рубки. Механизм позволяет почти полностью исключить из процесса разрубания дерева фактором силы трения. Кроме того, они помогают намного легче и быстрее извлекать лезвие инструмента в том случае, если оно все-таки застряло. Идея такого топора оказалась весьма интересной, однако в конечном итоге так и не прижилась. Почему? Хотя бы потому, что инструмент оказался крайне ненадежным. Ролики, как и любой другой подвижный элемент, при силовом воздействии (которое происходит неизбежно при рубке) достаточно быстро изнашивались и ломались.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии