Для чего в советские времена топор делали с роликами



Благодаря использованию угля и нефти, необходимость в дровах, как в топливе, за последние 150 лет сильно сократилась. Тем не менее, дерево все еще остается очень важным источником энергии. В первую очередь для удаленных и небольших населенных пунктов – деревень. Каждый, кому приходилось рубить в жизнь дрова, знает, что дело это не такое уж и простое. Для облегчения трудового процесса где-то в 1980-е был придуман интересный топор. Для чего в советские времена топор делали с роликами

Для чего в советские времена топор делали с роликами Итак, где-то на рубеже 1980-х и 1990-х годов появилось на свет вот такое чудо техники. Некоторые могут спросить – зачем на лезвии топора нужны два ролика? Это будет хороший и правильный вопрос. Дело в том, что, если читателю уже доводилось колоть дрова, он должен знать о том, что бывают такие ситуации, когда лезвие входит в чурку, но таки не раскалывает ее. Для этого приходится бить еще раз, или стучать топором с чуркой на лезвии по колодке. Для чего в советские времена топор делали с роликами Для того, чтобы облегчить процесс рубки и избавить дровосека от подобных «упражнений», инженеры решили добавить эти самые ролики, смещенные относительно центра лезвия. Работает такая система достаточно просто. Сила качения при прочих равных значительно ниже силы трения и скольжения. А значит, два крутящихся ролика будут значительно уменьшать объемы затрат полезной энергии на процесс рубки. Для чего в советские времена топор делали с роликами Механизм позволяет почти полностью исключить из процесса разрубания дерева фактором силы трения. Кроме того, они помогают намного легче и быстрее извлекать лезвие инструмента в том случае, если оно все-таки застряло. Идея такого топора оказалась весьма интересной, однако в конечном итоге так и не прижилась. Почему? Хотя бы потому, что инструмент оказался крайне ненадежным. Ролики, как и любой другой подвижный элемент, при силовом воздействии (которое происходит неизбежно при рубке) достаточно быстро изнашивались и ломались.
Хватало такого инструмента максимум на 10-12 кубометров дров. Для чего в советские времена топор делали с роликами


источник


