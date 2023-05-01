Самые необычные города мира

В один город пускают только днем, жизнь второго — шахматная доска, а в третьем запрещено умирать. И это еще не все странности!



Норвегия: город, где нельзя умирать

США, Флорида: город циркачей

Индия: город-утопия

США, Аляска: город под одной крышей

Россия, Калмыкия: город шахмат

Китай: город-копия