Литература на грани: 10 романов, которые вызвали громкий резонанс в обществе

Реакция общества на затрагиваемые писателями темы и пропагандируемые идеи может быть острой и болезненной. В этом случае вокруг книг разгораются скандалы, их изымают из продажи, запрещают выдавать в библиотеках и даже сжигают. Впоследствии эти же произведения могут завоевать самые высокие литературные награды и быть поставлены в один ряд с лучшими образцами литературы. В нашем обзоре книги, которые в своё время вступали в противоречие с общепринятыми моральными нормами.
Салман Рушди, «Сатанинские стихи»
Салман Рушди, «Сатанинские стихи». / Фото: www.livejournal.com
Произведение Салмана Рушди не просто наделало много шума. Против «Сатанинских стихов» устраивались демонстрации в разных странах, поджигались книжные магазины, в которых продавалась книга, роман запретили во всех мусульманских странах, за исключением Турции, а за голову писателя назначили вознаграждение в размере более трёх миллионов долларов. Поводом для подобной реакции послужил образ пророка Мухаммеда, выставленный в произведении в непристойном свете. Автор до сих пор практически не выходит из дома, даже специальную премию Букера, присуждённую ему в 2008 году, Салман Рушди не смог забрать лично.
Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари»
Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари». / Фото: www.labirint.ru
В наше время невозможно себе представить, что вполне безобидная история супружеской измены, описанная Гюставом Флобером в романе «Госпожа Бовари», могла стать причиной скандала. Гюстава Флобера, редактора журнала «La Revue de Paris», где публиковался роман, и издателей даже призвали к ответственности через суд. Поборники нравственности были оскорблены до глубины души, однако суд ответчиков оправдал. При этом после вынесения приговора стало понятно, что книга станет бестселлером.
Владимир Набоков, «Лолита»
Владимир Набоков, «Лолита». / Фото: www.taday.ru
После выхода в свет в 1955 году во французском издательстве Olympia Press романа Владимира Набокова «Лолита», вокруг произведения развернулись настоящие баталии между литературоведами, критиками и простыми читателями. Одни называли историю растления 12-летней девочки высококачественным литературным произведением, другие считали роман грязной книгой. Шум вокруг произведения Владимира Набокова сыграл свою роль и американские издательства согласились напечатать книгу, в выпуске которой изначально автору отказывали. За три недели тираж в 100 тысяч экземпляров буквально исчез с прилавков. Автор «Лолиты» стал получать весьма приличные выплаты, что позволило ему оставить преподавание и поселиться в Швейцарии.
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Джеймс Джойс, «Улисс»
Джеймс Джойс, «Улисс». / Фото: www.knigamir.com
Сегодня роман Джеймса Джойса называют вершиной литературы модернизма, а в 1920 году против журнала «Little Review», напечатавшего фрагменты «Улисса», нью-йоркское общество по искоренению пороков возбудило дело и обвинило в неуважении к английской монархии, излишней натуралистичности и даже порнографии. На один из номеров журнала наложили арест, главного редактора заставили выплатить крупный штраф. Впрочем, всё это способствовало широкому распространению романа. Во Франции в 1922 году «Улисс» вышел отдельной книгой, в 1934 роман был издан в США, в 1936 – в Великобритании. В Ирландии публикацию произведения Джеймса Джойса разрешили лишь в 1960-х годах.
Уильям Голдинг, «Повелитель мух»
Уильям Голдинг, «Повелитель мух». / Фото: www.youla.io
В 1960-х годах роман Уильяма Голдинга вошел в школьную программу США, а в 1954 году его считали совершенно неинтересным и абсурдным. Произведение попирало веру в светлую сущность человека, открывало его с другой стороны. В экстремальных условиях мальчики-хористы, оказавшиеся на необитаемом острове, вдруг проявляли худшие свои качества и в короткое время превращались по уровню культурного развития в первобытных людей.
Борьба за выживание любыми доступными способами, поклонение идолу и всепоглощающее зло, живущее внутри каждого человека, всё это никак не могло понравиться. Последующему успеху романа немало поспособствовал редактор Чарльз Монтейт, который дал произведению новое название (изначально роман назывался «Незнакомцы, явившиеся изнутри»), исключил наиболее жуткие сцены и уже в 1955 книга, выпущенная в мягком переплёте, стала бестселлером. Автор впоследствии получил за своё произведение Нобелевскую премию.
Борис Пастернак, «Доктор Живаго»
Борис Пастернак, «Доктор Живаго». / Фото: www.book24.ru
На родине Борису Пастернаку в публикации романа «Доктор Живаго» последовательно отказали все издательства, в которые он обращался. К счастью, к тому времени писатель уже успел переправить рукопись в Италию. Благодаря содействию издателя Джанджакомо Фельтринелли книга увидела свет осенью 1957 года. А в Советском Союзе началась настоящая травля писателя. Особый размах компания против Пастернака набрала после известия о присуждении ему Нобелевской премии в области литературы. В СССР роман увидел свет лишь через 28 лет после смерти писателя, в 1988 году.
Олдос Хаксли, «О дивный новый мир»
Олдос Хаксли, «О дивный новый мир». / Фото: www.sxodim.com
Антиутопический роман в момент своего появления в 1932 году вызвал буквально шквал критики. Казалось, идеальная модель государства, в котором все счастливы, описанная в сатирической манере должна была лишь заставить читателя задуматься. Но множество параллелей с общественным устройством того времени заставляли читателя почувствовать себя не личностью, а лишь маленькой деталью, призванной трудиться на благо государственной машины. Сегодня Олдоса Хаксли называют классиком антиутопии, а в 1930-е годы описанная автором модель будущего никак не укладывалась в общепринятые нормы.
Джером Сэлинджер, «Над пропастью во ржи»
Джером Сэлинджер, «Над пропастью во ржи». / Фото: www.top10a.ru
На протяжении почти 20 лет роман Сэлинджера был самой запрещаемой книгой в американских школах. Автора обвиняли в пропаганде пьянства и разврата, бунтарства и анархии. Помимо этого, поклонниками книги были столь сомнительные личности, как Джон Хинкли, покушавшийся на Рональда Рейгана, убийца Леннона Марк Чапмэн и даже маньяк Роберт Джон Бардо.
Стивен Чбоски, «Хорошо быть тихоней»
Стивен Чбоски, «Хорошо быть тихоней». / Фото: www.labirint.ru
Душещипательная история американского подростка, изданная в 1999 году, далеко не всех читателей заставляет сопереживать главному герою. Чарли в своих письмах другу описывает свою жизнь столь подробно и реалистично, что после прочтения трудно отделаться от чувства подглядывания за подростком в замочную скважину. Множество сцен насилия, детальное описание сексуальных контактов, алкоголь и наркотики, всё это является частью жизни Чарли. Ассоциация американских библиотекарей и сегодня включает произведение Чбоски в список запрещённых к выдаче книг. В 2012 году состоялась премьера фильма «Хорошо быть тихоней», режиссёром которого стал сам автор романа. На кинофестивале в Торонто картина получила специальный приз «Независимый дух».
Брет Истон Эллис, «Американский психопат»
Брет Истон Эллис, «Американский психопат». / Фото: www.livelib.ru
Главный герой Патрик Бэйтмен, выпускник Гарварда и сотрудник солидной фирмы, становится маньяком и начинает убивать, беспощадно и бессистемно. Подробнейшие сцены секса и насилия, описанные в романе, стали причиной разразившегося скандала. При этом сам Брет Истон Эллис получал письма с угрозами. Первый издатель предпочёл выплатить неустойку по договору, но отказаться от выпуска романа. Но даже после выхода книги в свет множество книжных магазинов не желали видеть её на своих прилавках.
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