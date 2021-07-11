Проект «Аввакум»: как Англия надеялась победить Третий Рейх на море авианосцем из…воды и опилок

1942 год – разгар Второй мировой войны. Великобритания все еще не в силах пошатнуть уверенные позиции флота Третьего Рейха в Атлантическом океане – у англичан не хватает ни денег, ни ресурсов. Командование во главе с Уинстоном Черчиллем готово согласиться на любые, даже самые невероятные проекты, чтобы дать достойный отпор нацистам. И вскоре решают воплотить в жизнь идею амбициозного английского инженера – построить авианосец…изо льда.
Вторая мировая война застала Британскую империю на море, а Битва за Атлантику была одной из самых длительных ее кампаний. Но вот уже четвертый год немецкий флот продолжал удерживать доминирующее положение, а Великобритания была истощена и не могла так же активно компенсировать потери техники, как ее противник. Флоту срочно нужны были новые авианосцы, но ни металла, ни финансов для его покупки просто не было. Командование в срочном порядке ищет альтернативный выход из этой нелегкой ситуации.
Битва за Атлантику была очень тяжелой для Англии /Фото: shkolazhizni.ru
В процессе поисков было предложено вновь вернуться к идее, которая рассматривалась Адмиралтейством в конце 1930-х и заключалась в создании таких кораблей, где основным материалом для строительства был лед. Тогда эти проекты так и остались на бумаге, но в нынешних тяжелых условиях о них вспомнили. Проект получил название «Аввакум» (англ. Habbakuk), а возглавил его инженер Джеффри Пайк.
Автор проекта Джеффри Пайк /Фото: naked-science.ru
Первоначально существовало два варианта воплощения этого необычного проекта в жизнь. Первый состоял в использовании в качестве основы для будущего авианосца целый айсберг – планировалось выровнять верхнюю его часть и использовать такую поверхность в качестве взлетно-посадочной полосы для истребителей и самолетов-разведчиков. Проект также предусматривал наличие ангаров для самолетов и двигателей для его перемещения. Однако этот вариант вскоре отмели из-за того, что айсберг, хоть и не сразу, но все-таки таял и терял свою устойчивость.
Так должен был выглядеть будущий авианосец. /Фото: topwar.ru
Другим способом создания «Аввакума» было строительство ледяного авианосца на металлическом «скелете» с холодильными установками, но и тут возникла проблема: при всей свой прочности, обычный лед все же не выдерживал нагрузки, которой его подвергали. И тогда Джеффри Пайк и биолог Макс Перуц создали принципиально новый материал на основе того же льда, но с добавлением древесных опилок. Полученная смесь была гораздо прочнее льда и сама по себе обладала высокой плавучестью. Материал назвали «пайкрит»(англ. pykret) в честь Дж.Пайка.
Строительство уникального авианосца /Фото: mydiscoveries.ru
Тестовый образец авианосца из пайкрита на металлическом каркасе был построен всего за два месяца. Его успешно протестировали в Канаде, и, казалось, что уникальному проекту все-таки быть. Однако командование потребовало от инженеров усилить прочность поверхности «Аввакума», чтобы ее можно было использовать для посадки тяжелых бомбардировщиков. Но выполнение этого условия означало значительное увеличение стоимости авианосца.
Макет Аввакума /Фото: topwar.ru
Теперь сама идея создания «Аввакума» перестала быть жизненно важной и нужной. К тому же, в этот период доминирование Третьего Рейха в войне сходит на нет. И самой Британии постепенно удалось преодолеть дефицит сырья для военной промышленности. Уникальный проект оказался предан забытью и в 1943 году закрыт. Сам авианосец к тому моменту уже успел растаять, а его металлическая часть была затоплена в озере Патриция.
Озеро Патриция /Фото:homsk.com
Долгое время о проекте никто не вспоминал, но в 1990-х годах интерес к затонувшим останкам «Аввакума» проявили дайверы. Примерно в тоже время свое внимание на этот необычный объект обратили и гидроархеологи. И несмотря на то, что к сегодняшнему дню остов бывшего «ледяного авианосца» значительно разрушен временем и природой, местные и приезжие дайверы и историки продолжают интересоваться уникальным, но так до конца и не воплощенным в жизнь проектом.
Дайверы осматривают затонувший авианосец. /Фото: golos.io
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