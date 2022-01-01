Римский акведук. | Фото: artmiem.ru.
Всем известно, что история циклична. Однако в процессе развития человечество многие технологии теряло, а спустя время, открывало заново. В этом обзоре представлены гениальные изобретения прошлого, секрет которых разгадывают и по сей день.
Римский бетон
Пантеон в Риме. | Фото: trendymen.ru.
Многие древнеримские храмы, акведуки, дороги до сих пор находятся в отличном состоянии. Даже гавани 2000-летней давности удивительно хорошо сохранились, несмотря на то, что все это время их подтачивало море.
Конструкции дошли до наших дней, т. к. были сделаны из римского бетона, представляющего собой самый прочный материал на основе цемента. Современные исследователи утверждают, что раскрыли секрет древних римлян. Все дело в пуццолане (вулканическом пепле). Он предотвращает появление трещин в материале. Именно из римского бетона построен Пантеон – храм с самым большим неармированным куполом.[
Огонь Архимеда
Система вогнутых зеркал Архимеда. | Фото: allday.com.
Архимед Сиракузский родился в 287 году до н. э. и прослыл одним из самых выдающихся математиков и физиков в истории Древнего мира. Считается, что он разработал особую систему вогнутых зеркал. Если направить на них солнечный луч, то он, преломляясь, может за считанные секунды воспламенить деревянный корабль.
Ведущие программы «Разрушители мифов» попытались воспроизвести изобретение Архимеда, то температура оказалась слишком мала, чтобы зажечь дерево. Хотя в 2005 году группа студентов почти полностью воссоздала «зажигательное стекло» Архимеда.
Антикитерский механизм
Антикитерский механизм. | Фото: ru.wikipedia.org.
Одним из самых загадочных изобретений прошлого называют антикитерский механизм. Он был обнаружен водолазами в 1901 году рядом с греческим островом Антикитером. Находка представляет собой бронзовый механизм с 37 шестеренками, колесиками и циферблатами. Исследователи предполагают, что устройство использовали для определения астрономического положения Солнца, Луны и прочих планет. Антикитерский механизм датируют I-II вв. до н. э., хотя подобные механизмы стали вновь применяться только в XIV веке. Остается только догадывается, как ученые прошлого смогли смастерить подобное устройство.
«Луч смерти»
Никола Тесла - известный физик-изобретатель. | Фото: roboticsandautomationnews.com.
Известный изобретатель Никола Тесла утверждал, что в течение 40 лет он работал над изобретением оружия, в основе которого лежит направленная энергия. В 1937 году он заявил, что оружие, названное «Лучом смерти», готово и уже прошло испытания. Это ускоритель частиц, который может выстреливать лучом направленной энергии на расстояние до 400 км. «Луч смерти» в состоянии расплавить двигатели самолета. Ученый не нашел денег на реализацию своей разработки, и может быть, это к лучшему, что мир не получил новый вид оружия.
Термостойкий пластик
В 1993 годы химик-любитель Морис Уорд в телевизионной передаче канала BBC «Tomorrow's World» продемонстрировал свое изобретение под названием Starlite. Оно представляло собой супертермостойкий пластик. Морис Уорд покрыл тонким слоем этого вещества куриное яйцо, а потом 10 минут нагревал его автогеном. Когда скорлупу разбили, внутри яйцо оказалось сырым. Теоретически уникальная разработка могла бы упростить космические полеты и даже защитить человека от ядерного удара, но Морис Уорд так и не открыл секретный состав Starlite, унеся его в могилу. Пока что попытки воспроизвести этот материал не увенчались успехом.
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