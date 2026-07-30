Как использовать собственное альтер-эго для повышения уверенности в себе





Многие из нас, слыша слово «альтер-это», думают, что это, к примеру, персонаж в художественном произведении, которого автор отождествляет с собой или с кем-то реально существующим. Но альтер-эго можно и намеренно создать самому себе, чтобы превратить его в инструмент для повышения уверенности в себе. Многие из нас, слыша слово «альтер-это», думают, что это, к примеру, персонаж в художественном произведении, которого автор отождествляет с собой или с кем-то реально существующим. Но альтер-эго можно и намеренно создать самому себе, чтобы превратить его в инструмент для повышения уверенности в себе.Как именно, расскажет материал.

1. Ощутите своё альтер-эго



Погнали! / Фото: kinopoisk.ru Погнали! / Фото: kinopoisk.ru

На самом деле все немного иначе: ваше альтер-эго создавать не нужно, ибо оно уже существует. Это та версия вас, которая проявляется в узких, безопасных ситуациях. Чтобы «вызвать» его, точно на спиритическом сеансе, вспомните момент, когда вы чувствовали себя абсолютно компетентно и уверенно (например, объясняли сложную тему другу или играли в игру, в которой вы сильны). Затем зафиксируйте это физическое ощущение, к примеру: плечи расправлены, подбородок приподнят. Когда это получилось, придумайте ему имя, лучше забавное. Например, «Убер-Я».

2. Задайте своему альтер-эго конкретные сферы



Выбор сфер. / Фото: psychologies.ru Выбор сфер. / Фото: psychologies.ru

Использовать его везде нельзя ни в коем случае. Это обесценит его или приведет вас к зависимости. Например, его можно использовать в момент решения важных задач, от которых зависит ваш заработок или благополучие. После завершения важного разговора или задачи выключайте условное «Убер-Я» и возвращайтесь к себе самому, чтобы оно случайно не перешло на личную жизнь или другую сферу, где оно не совсем уместно.

3. Используйте физический якорь для запуска альтер-эго

Чтобы мозг поверил в смену роли, нужно задействовать тело: наденьте конкретный предмет гардероба, который вы не носите в обычной жизни. К примеру, шарфик из шелка. Или что угодно. Это и будет якорем смены роли. Заодно можете чуть-чуть изменить голос, будто играете в театральном кружке. Можете взять за основу тембр любимого киноперсонажа.

4. Запускайте альтер-эго в четкой ситуации, где ваша уверенность в себе страдает



Поехали! / Фото: psychologies.ru Поехали! / Фото: psychologies.ru

Например, вы думаете, что выглядите «как-то не так». База в вопросах уверенности в себе. В этом случае, когда вы выходите на публику, запускайте альтер-это. Представьте, что на вас этот предмет одежды (якорь), запустите выбранный голос. И альтер-эго начнет работать, будто вы на сцене в театре. Просто поверьте (и попробуйте!), а поймете потом.

5. Фидбек



Поговорите с альтер-эго. / Фото: psychologies.ru Поговорите с альтер-эго. / Фото: psychologies.ru

Это самый важный пункт материала на самом деле. Если вы провалили публичное выступление, не позволяйте вашему альтер-эго получить травму. Если провал случился, скажите себе: «Это провалился персонаж. Я как режиссер проведу разбор полетов и исправлю сценарий для персонажа». Это переводит самокритику из личной в техническую. Дескать, сцена не получилась, но всё получится в следующий раз.