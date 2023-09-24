Как самому сделать бестерочные спички, которые можно зажигать без коробка

Спички для которых не нужен кремень.
Каждый, кто пользуется спичками, был бы не против, чтобы они зажигались о любую поверхность, а не только о ту, что есть на злосчастном коробке. Пользоваться этой «теркой» иногда банально неудобно. Спички, которые зажигаются обо все, что угодно, напротив – невероятно комфортны в использовании, особенно, когда отправляешься на охоту или рыбалку. Раздобыть такие универсальные спички можно двумя способами – приобрести в магазине или сделать самостоятельно.
Для создания спичек понадобится
Вот все, что нам понадобится.
Для изготовления бестерочных спичек понадобятся непосредственно спички, несколько коробков от них, наждачная бумага, контейнер небольшого размера и палочка для перемешивания, плоскогубцы, пипетка, немного воды, а также небольшая пластиковая или металлическая трубка.
Меры предосторожности
Помните о защите рук.
Важно! Помните о том, что в ходе создания спичек придется работать с фосфором, который является небезопасным ингредиентом. Попав на кожу, фосфор и сера могут оставить серьезные ожоги. Поэтому следует принять меры предосторожности. Следует исключить возможность попадания субстанции на руки и другие части тела. Также рекомендуется тщательно мыть кисти рук после каждой совершенной операции.
Как сделать спички
Нужно сточить фосфор.
Берем наждачную бумагу и с ее помощью счищаем красный фосфор со спичечных коробков. Полученную субстанцию ссыпаем в контейнер. После этого следует добавить в фосфор несколько капель воды и перемешать до получения жидкой кашицы. Теперь нам нужно обмакнуть спички в получившуюся смесь и оставить их на просушку в подходящем (сухом) месте.
Собрать его и сделать из него кашицу с водой.
Пока спички сохнут, готовится еще одна смесь. При помощи плоскогубцев снимается сера с еще необработанных спичек. Полученное вещество следует растереть в мелкий порошок, из которого готовится еще одна «кашица» с использованием воды. Высохшие спички нужно обмакнуть в новую субстанцию и вновь отправить на просушку. Вот и вся технология.
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