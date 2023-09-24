Как самому сделать бестерочные спички, которые можно зажигать без коробка

Спички для которых не нужен кремень.

Для создания спичек понадобится

Вот все, что нам понадобится.

Меры предосторожности

Помните о защите рук.

Как сделать спички

Нужно сточить фосфор.

Собрать его и сделать из него кашицу с водой.