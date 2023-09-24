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Как самому сделать бестерочные спички, которые можно зажигать без коробка


Спички для которых не нужен кремень.

Спички для которых не нужен кремень.

Каждый, кто пользуется спичками, был бы не против, чтобы они зажигались о любую поверхность, а не только о ту, что есть на злосчастном коробке. Пользоваться этой «теркой» иногда банально неудобно. Спички, которые зажигаются обо все, что угодно, напротив – невероятно комфортны в использовании, особенно, когда отправляешься на охоту или рыбалку. Раздобыть такие универсальные спички можно двумя способами – приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Для создания спичек понадобится


Вот все, что нам понадобится.

Вот все, что нам понадобится.

 

Для изготовления бестерочных спичек понадобятся непосредственно спички, несколько коробков от них, наждачная бумага, контейнер небольшого размера и палочка для перемешивания, плоскогубцы, пипетка, немного воды, а также небольшая пластиковая или металлическая трубка.

Меры предосторожности



Помните о защите рук.

Помните о защите рук.

 

Важно! Помните о том, что в ходе создания спичек придется работать с фосфором, который является небезопасным ингредиентом. Попав на кожу, фосфор и сера могут оставить серьезные ожоги. Поэтому следует принять меры предосторожности. Следует исключить возможность попадания субстанции на руки и другие части тела. Также рекомендуется тщательно мыть кисти рук после каждой совершенной операции.

Как сделать спички


Нужно сточить фосфор.

Нужно сточить фосфор.

 

Берем наждачную бумагу и с ее помощью счищаем красный фосфор со спичечных коробков. Полученную субстанцию ссыпаем в контейнер. После этого следует добавить в фосфор несколько капель воды и перемешать до получения жидкой кашицы. Теперь нам нужно обмакнуть спички в получившуюся смесь и оставить их на просушку в подходящем (сухом) месте.
Собрать его и сделать из него кашицу с водой.

Собрать его и сделать из него кашицу с водой.

 

Пока спички сохнут, готовится еще одна смесь. При помощи плоскогубцев снимается сера с еще необработанных спичек. Полученное вещество следует растереть в мелкий порошок, из которого готовится еще одна «кашица» с использованием воды. Высохшие спички нужно обмакнуть в новую субстанцию и вновь отправить на просушку. Вот и вся технология.

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Как самому сделать бестерочные спички, которые можно зажигать без коробка

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Как самому сделать бестерочные спички, которые можно зажигать без коробкаПодписаться на мой Instagram
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