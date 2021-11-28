Советские аэросани «Ка-30»: машины, которые могли пройти по любому бездорожью

Советские аэросани для покорения Севера.
Как осуществлять снабжение и сообщение там, где нет никаких дорог в принципе. Более того в тех местах, где условия откровенно экстремальные, например на Крайнем Севере, среди белых снегов, меж которых свободно гуляет лишь ветер? В Советском Союзе эту проблему решили при помощи создания невероятно быстрых и мобильных аэросаней. Эта машина должна была помочь нести свою вахту труженикам самого негостеприимного региона планеты.
Одна из первых моделей.
На самом деле, возить грузы в северных регионах большого и необъятного Отечества стали еще до Второй мировой войны. Грузы были не очень большими и для их транспортировки использовались сани НКЛ-16. Однако, к середине 50-х годов XX столетия, грузы значительно превысили по своим габаритам и массе технические возможности НКЛ. Ситуацию нужно было срочно менять, и к делу подключили инженеров одного из оборонных ОКБ, которые специализировалось на разработке вертолетов.
Потом было создано вот такое транспортное средство.
Конструкция саней должна была быть максимально простой и дешевой, простой в обслуживании и ремонте. Поэтому в ОКБ сразу же решили использовать уже имеющиеся узлы от серийных автомобилей и существующих вертолетов. Очень быстро были созданы аэросани «Север-2» на базе кузова ГАЗ-М20 «Победа». Всего было выпущено 100 таких машин, однако впоследствии от них отказались из-за абсолютно неприспособленности к работе в экстремальных условиях.
Документальный снимок с севера.
В итоге в 1962 году конструкторский коллектив взялся за проект «Ка-30». Созданный проект саней полностью отвечал всем заявленным требованиям работников Севера. За производство взялся завод «Дальмашзавод». Правда делали «Ка-30» совсем по чуть-чуть – 25-30 машин в год. Но вовсе не потому, что сани были плохими, а потому, что больше их и не требовалось в стране. За основу аэросаней, кстати, скорее всего взяли кузов микроавтобуса РАФ-977. Корпус стоит на четырех лыжах, подвеска у саней независимая. Передние лыжи поворачиваются на угол до 25 градусов.
Могли двигаться по воде.
Внутри «Ка-30» разделен на три секции: кабину на двух человек, пассажирский отсек на 10 человек с дверью и люком, моторный отсек. Внутри имеется отопитель. Мощность мотора саней составляла 260 л.с. Этого хватало, чтобы разогнать транспортное средство до 100 км/ч. Рулевой механизм в аэросани перекочевал из грузовика ЗИЛ-130. Сани использовались вплоть до 1990 года. Их конструкция оказалась настолько удачна, что даже КГБ заказало несколько модифицированных для нужд службы экземпляров на случай работы на Севере.
Кабина выглядит вполне практичной.
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