5 занимательных фактов о пиратах, которые заставят посмотреть на них с другой стороны

Пиратство - это интереснейшее явление в истории человечества. Однако, при всей популярности темы в обществе бытует не так много подлинной информации о них, а также немало мифов и заблуждений. А ведь на самом деле среди достоверных данных об этих морских разбойниках можно найти довольно любопытные и даже забавные.
1. О первых пиратах из Древней Греции
Первые пираты появились очень давно. /Фото: multiurok.ru
Расцвет пиратства пришёлся на конец Средневековья, когда наметилось активное развитие парусных кораблей. А вот впервые они появились ещё в античные времена. Так, древнегреческие источники, датируемые XV—XI столетиями до нашей эры, сохранили информацию об одних из первых морских разбойников, каковыми считаются тевкры. Они являются частью античных пиратов, которые правителями Египта назывались «народы моря» - на их территории они нападали регулярно. Чаще всего их связывают со знаменитой Троей, и историки считают, что именно её падение в конечном итоге стало причиной исчезновения тевкров с исторической арены.
2. О первоначальном значении знака Весёлого Роджера
Весёлый Роджер действительно был средством отпугивания. /Фото: stoneforest.ru
Справедливости ради, следует отметить, что весь период существования пиратства символ Весёлого Роджера использовался для запугивания. Но если в дальнейшем он уже стал символом самих морских разбойников, то в ранние годы с его помощью отпугивали другие корабли за счёт его первоначальным значением.
3. О дисциплине на пиратских кораблях
Порядок на пиратских кораблях соблюдался неукоснительно. /Фото: pikabu.ru
Пиратов в современной массовой культуре нередко изображают как неорганизованных распущенных пьяниц. Однако в реальности они жили в соответствии со строгими правилами, которые устанавливал капитан каждого корабля, и дисциплина была жёсткой - ведь иначе они не могли бы эффективно выполнять свои завоевательные и разбойничьи походы. На каждом судне они были своими, но частенько совпадали. Так, например, пили они не так много, как может показаться, а многие из них и вовсе жили на кораблях в условиях сухого закона. Кроме того, существовали свои правила по иерархии каждого пирата в команде, которые имели и обязанности, и собственную долю при делёжке добычи.
4. О пиратском кодексе
Жили пираты по своду правил. /Фото: drive2.ru
Основные тезисы, которые составляли дисциплину на судне, были ещё и задокументированы. Речь идёт о так называемом пиратском кодексе, который представлял собой свод правил, запрещающий ряд действий для пирата. В первую очередь речь шла о чрезмерном употреблении алкоголя, увлечении азартными играми и разжиганием ссор между членами команды во время плавания.
5. О функциях, которые исполняли капитаны
Капитан был ещё и финансистом. /Фото: disgustingmen.com
Капитан корабля обычно изображается организатором плаваний и нападений, а также тем, кто следит за порядком и дисциплиной в команде. А в реальности у них была ещё, как минимум, одна обязанность - корабельного бухгалтера. Так, любое ограбление, будь то богатый порт или судна, оканчивалось подсчётом капитаном процента от добытого, причём для каждого члена команды отдельно, ведь решающим в данном случае была вышеупомянутая иерархия - ранг и положение пирата. Кроме того, капитан обязательно выделял определённую сумму для покупки припасов и продовольствия или, в случае необходимости, ремонтных работ на корабле.
