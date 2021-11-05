Почему советские офицеры носили пистолет справа на ремне, а немецкие - слева

Немецкие и советские офицеры отличались не только цветом формы и головными уборами. Экипировка командиров двух армий имела множество мелких и очень интересных различий. Одним из таких является выбор стороны ремня для переноски пистолетной кобуры. Так, офицеры вермахта держали ее слева, в то время как офицеры РККА предпочитали носить пистолет под правой рукой.
У советских офицеров кобура была справа. |Фото: xexe.club.
Когда-нибудь обращали внимание на то, как экипированы были бойцы советской армии в годы Второй мировой войны, и как экипировались немецкие солдаты? Речь сейчас идет вовсе не о разнице в форме или оружии, а о том, как офицеры носили пистолетную кобуру. Немцы носили ее с левой стороны, в то время, как советские офицеры – с правой. В чем же заключается суть такого отличия?
Так еще и сподручней. |Фото: vk.com.
В интернете на эту тему пользователи сломали в спорах немало копий. Существует огромное количество «неофициальных» версий о том, почему немцы носили пистолеты слева, а советские – справа. Чаще всего пользователи пишут об удобстве использования. Куда вероятнее то, что место расположения кобуры было определено «случайно». Именно об этом и говорит «официальная» версия, которой придерживается большинство оружейных экспертов и историков.
Немцы носили слева. |Фото: hellomagazine.com.
Если объяснять совсем кратко, то так сложилось исторически. Если говорить подробнее, то в России место кобуры на экипировке офицера определили кавалерийские традиции, еще во времена Российской Империи. Пистолеты с кобурой стали широко применяться офицерством только в XIX столетии. При этом у каждого офицера оставалась кавалерийская сабля. Ее было решено сдвинуть на левый бок, а пистолет для удобства стали вешать на правый.
Всему виной кавалерийские традиции. ¦Фото: pogranec.ru.
В Германии место кобуры также определили кавалерийские традиции, правда, там холодное оружие двигать не стали, просто повесив пистолет на левую сторону ремня. Впрочем, в условиях реальной войны все это было не очень-то важно, так как большинство боевых офицеров вопреки уставу и во имя здравого смысла носила пистолет так, как это удобнее. Когда нужно было идти в бой, пистолет и вовсе крепили под рабочую руку – праву или левую в зависимости от человека и вне зависимости от армии.
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