Мыло, соль и аспирин: зачем советские водители брали эти предметы с собой

Не секрет, что в советский период было достаточно много водителей. На дорогах часто встречались различные трудности, но советские автолюбители знали, как можно с ними легко и просто справиться. Все дело в том, что поблизости не всегда можно было найти автосервис. Поэтому в бардачке у них всегда находилось то, что сможет выручить в непростой ситуации.
Советские водители
Оказывается, что многие водители брали с собой в поездку несколько интересных предметов. Среди них всегда можно было найти аспирин, соль и хозяйственное мыло. Давайте попробуем с вами разобраться в том, для чего им на самом деле нужен был такой набор.
В советский период многие водители понимали, что некоторые участки дороги могут испортить машину. Ведь иногда на дороге можно было встретить огромные ямы и пробоины. И когда водитель ехал по трассе, то в машине могло что-то сломаться. Именно для таких случаев у них в бардачке находилось хозяйственное мыло. Ведь если водитель попадал на глухую дорогу, то вряд-ли кто-то мог ему оказать помощь. Приходилось собственными силами добираться до ближайшей деревни, или трассы. Иначе приходилось стоять на дороге часами, чтобы дождаться случайного проезжающего мимо водителя. И то не факт, что он помог бы устранить проблему.
В бардачке всегда можно было найти мыло
Если в автомобиле был поврежден бак для бензина, то на помощь приходил кусок хозяйственного мыла. Водитель мог использовать его для того, чтобы устранить пробоину. Автовладельцу нужно было лишь хорошенько промазать его. В таком случае мыло выступало в роли замазки, через которую не вытекало топливо.
А ещё каждый владелец автомобиля возил с собой пачку соли. Некоторые, в свою очередь, брали с собой небольшой мешочек. Возникает вопрос: а как же она может помочь в дороге? Если с мылом все понятно, то как можно использовать простую соль? Оказывается, что с ней даже не нужно было ничего делать. На самом деле, всем хорошо известен тот факт, что хлорид натрия хорошо впитывает в себя лишнюю влажность. Этим лайфхаком пользовались и советские водители.
Соль помогала бороться с лишней влагой
Они прекрасно понимали, что в зимний период в машине становится слишком влажно. Ведь в холодное время года стекла покрывались льдом, а осенью на них частенько оседала лишняя жидкость. В таком случае автовладельцы клали мешочек с солью на переднюю панель. Она, в свою очередь, забирала всю лишнюю жидкость. И в салоне становилось гораздо удобнее и уютнее. Некоторые владельцы транспортных средств даже протирали стекла этими мешочками.
Аспирин, помимо своих медицинских свойств, имел необычное применение. Оказывается, что его использовали многие водители с опытом для «оживления» свинцово-кислотных аккумуляторов, которые могли быть разряжены. Для того, чтобы вернуть их к жизни, использовали обыкновенный аспирин. Внутрь аккумулятора клали сразу несколько штук. Это, в свою очередь, вызывало реакцию и обновляло заряд аккумулятора. Такой трюк обеспечивал достаточно энергии, чтобы двигатель ожил. При этом транспортным средством вновь можно было пользоваться.
Аспирин «оживлял» аккумулятор автомобиля
Эксперты считают, что современные машины значительно превосходят по своим характеристикам и оснащению модели, которые были на дорогах 35-40 лет назад. Несмотря на это, секреты и хитрости, применяемые советскими водителями, до сих пор могут оказаться полезными в наши дни.
На дорогах могли возникать различные сложности / Фото: gkhsp.kz
Хотя современные автомобили обычно оборудованы более надежными аккумуляторами и предлагают более эффективные методы запуска двигателя, знание и использование таких «автомобильных лайфхаков» могут стать ценным дополнением для водителей. Это подчеркивает, что опыт и находчивость советских шоферов могут быть передовыми знаниями, которые выходят за рамки эпохи, и продолжают быть актуальными даже сегодня.
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