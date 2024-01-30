Хитрости с содой для облегчения быта

Сода имеется в каждом доме, причём некоторые хозяева не могут израсходовать одну пачку за много лет. После советов ниже уверены: сода скоро закончится! 8 полезных бытовых хитростей облегчат домашний труд, решат многие проблемы и дадут полезные подсказки хозяюшкам.

Проверьте себя, знали ли вы все 8 лайфхаков для дома и дачи с содой!



Трава между плиткой

Неприятный запах в обуви

Натуральный ароматизатор

Жирный, липкий налёт

Чистка канализации

Удаление плёнки на фруктах и ягодах

Чистые швы плитки

Сухая чистка ковра

Чтобы избавиться от сорняков, которые пробиваются между плиткой, поступите следующим образом. Присыпьте швы содой, а сверху смочите водой. Оставьте на неделю. За это время сода сожжёт корни, и сорняк высохнет. Будет достаточно лишь пройтись жёсткой щёткой, чтобы удалить остатки!Сода — рекордсмен по удалению различных неприятных запахов в доме. Добавьте ложку соды на бумажную салфетку, завяжите резинкой. Поместите мешочек в обувь. Оставьте минимум на ночь. Сода впитает лишнюю влагу и удалит неприятные запахи!Сода поможет не только избавиться от неприятных запахов, но и удерживать чудесный аромат! В пиалу насыпьте ложку соды, добавьте гвоздику и капните любимое эфирное масло. Поставьте в ванной, туалете или в шкаф с бельём.Если у вас есть домашние животные, то сверху закройте фольгой и сделайте в ней отверстия зубочисткой.Сода одна справится с жирным, липким налётом на посуде, крышках, кухонных фасадах и не только! Достаточно смочить поверхность горячей водой и нанести соду, оставить поконтактировать на 5 минут и почистить щёткой. Ещё эффективнее сода работает вместе с сухой горчицей!Периодически канализацию необходимо прочищать от остатков масла, жира, пищи. Не запускайте до момента, когда появляется неприятный запах и засор! Насыпьте в сливное отверстие пару столовых ложек соды. В 1 л кипятка растворите 2 ч. л. лимонной кислоты. Потихоньку залейте воду в сливное отверстие, оставьте на полчаса. Затем пролейте горячей проточной водой.На фруктах часто (особенно на яблоках) есть ощущение липкой плёнки, которая не исчезает даже после мытья. В тарелку с водой добавьте ложку соды и замочите фрукты/ягоды на 15-20 минут. Затем промойте под проточной водой — плёнки больше не будет!Чтобы швы вновь стали белоснежными, подготовьте простой, но эффективный раствор. К 1 ст. л. соды добавьте любое жидкое средство для мытья посуды (0,5 ст. л.). Теперь влейте аптечную перекись водорода — столько, чтобы получилась паста. С помощью старой зубной щётки нанесите раствор на межплиточные швы и оставьте на 20 минут. Затем почистите щёткой и смойте водой. Швы вновь будут белоснежными!Ковёр со временем приобретает неприятный запах, а постирать его в машинке не всегда возможно. К 3-4 ст. л. соды добавьте 2 пакетика самого дешёвого чёрного чая (высыпьте содержимое). Посыпьте ковёр сверху, оставьте на пару часов (лучше — на ночь). Затем пропылесосьте. Все неприятные запахи уйдут!Простые, но очень полезные, практичные бытовые хитрости с содой, которые должен знать каждый! Сохраняйте себе и применяйте, чтобы облегчить домашний труд!