10 необычных вещиц, предназначение которых - загадка для современного человека

Необычные вещи из далекого прошлого, о предназначении которых просто так и не догадаешься.

1. Ножницы для винограда

Серебряные ножницы для винограда. | Фото: Klevo.Net.

2. Защитный экран

Защитный экран для лица. | Фото: Twitter.

3. Распялка для перчаток

Распялка для лаковых перчаток. | Фото: Twizz.ru, 1001 Пост.

4. Жаровня для постели

Устройство для прогревания постели. | Фото: Klevo.Net.

5. Бальная книжка

Пластинки для записи танцев. | Фото: Одноклассники.

6. Шатлен

Поясной аксессуар. | Фото: Музей Мировой Погребальной Культуры.

7. Шкатулка для волос

Шкатулка для сбора волос. | Фото: Twitter.

8. Подставка для столовых приборов

Стойка для столовых приборов. | Фото: Gorod.tomsk.ru.

9. Емкость для соли

Емкость для нюхательной соли. | Фото: BigPicture.

10. Тремблез

Специальное блюдце для чашки. | Фото: picturesinpowell.