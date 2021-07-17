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10 необычных вещиц, предназначение которых - загадка для современного человека


Необычные вещи из далекого прошлого, о предназначении которых просто так и не догадаешься.

Необычные вещи из далекого прошлого, о предназначении которых просто так и не догадаешься.

Каждая эпоха уникальна по-своему. И назначение некоторых приспособлений прошлого, которые использовались ежедневно, сегодня может вызывать много вопросов. Мы собрали самые интересные из них.

1. Ножницы для винограда


Серебряные ножницы для винограда. | Фото: Klevo.Net.

Серебряные ножницы для винограда. | Фото: Klevo.Net.

Думаем, в том, что и в прошлом люди любили виноград, нет ничего удивительного. А вот способ, которым его по этикету принято было отделять от грозди, современному человеку может показаться странным. Дело в том, что в те времена ягоды принято было отрезать от грозди при помощи больших серебряных ножниц.

2. Защитный экран


Защитный экран для лица. | Фото: Twitter.

Защитный экран для лица. | Фото: Twitter.

Нет, это вовсе не опахало и совсем не выбивалка для ковров, как может показаться. Это странное приспособление раньше использовалось для защиты лица от каминного жара и искр, которые время от времени вылетали из него. Часто экраны выпускались парами - для мужчины и женщины, и были украшены тематической росписью.

3. Распялка для перчаток


Распялка для лаковых перчаток. | Фото: Twizz.ru, 1001 Пост.

Распялка для лаковых перчаток. | Фото: Twizz.ru, 1001 Пост.

Это необычное приспособление - специальный аксессуар для дам, которые носили лаковые перчатки.
Приспособление чем-то походило на щипцы, предназначенные для разделения слипшихся пальцев. В простом варианте они были сделаны из дерева, в изысканном - из серебра или кости. Дорогие варианты также имели красивый футляр.

4. Жаровня для постели


Устройство для прогревания постели. | Фото: Klevo.Net.

Устройство для прогревания постели. | Фото: Klevo.Net.

Современному человеку доступно много благ, о которых в средние века даже не мечтали. Например, центральное отопление, которое помогает нам пережить холода. Раньше такой роскоши не было. Однако, были другие средства для обогрева. Одно из таких - жаровня для постели. По информации Novate.ru, в металлическую емкость, похожую на сковородку с длинной ручкой, засыпали горячие угли и клали ее под одеяло за некоторое время до сна.

5. Бальная книжка


Пластинки для записи танцев. | Фото: Одноклассники.

Пластинки для записи танцев. | Фото: Одноклассники.

Бальная книжка (carnet de bal) был обязательным атрибутом дамы прошлого. Правда книжкой данное приспособление назвать сложно, ведь это всего несколько скрепленных между собой пластин из слоновой кости и маленький карандаш. На этих пластинках дамы записывали имена кавалеров, с которыми танцевали. Карандаш легко стирался с пластин и их можно было использовать многократно. Отдельного внимания заслуживает фуляр «книжечки». Он мог быть выполнен из серебра или золота и украшен драгоценными камнями, гравировкой, эмалью или объемными узорами.

6. Шатлен


Поясной аксессуар. | Фото: Музей Мировой Погребальной Культуры.

Поясной аксессуар. | Фото: Музей Мировой Погребальной Культуры.

Шатлен - это популярный поясной аксессуар, известный со времен средневековья. Это практичное украшение, которое представляло собой одну или несколько цепочек, на которых крепились различные нужные мелочи: карманные часы, ножницы, зеркальце, игольницу, ключи и другие безделушки. Шатлен являлся показателем статуса хозяйки, а потому, часто был массивным и щедро декорированным.

7. Шкатулка для волос


Шкатулка для сбора волос. | Фото: Twitter.

Шкатулка для сбора волос. | Фото: Twitter.

По информации Novate.ru, средневековые дамы не выбрасывали свои волосы. Все, что оставалось на расческе, складывали в специальную шкатулку. Позднее, когда в ней скапливалось большое количество волос, из них изготовляли шиньоны.

8. Подставка для столовых приборов


Стойка для столовых приборов. | Фото: Gorod.tomsk.ru.

Стойка для столовых приборов. | Фото: Gorod.tomsk.ru.

Данная подставка была обязательным атрибутом праздничного стола в средние века. Подставка всегда была выполнена из дорогих материалов: серебра или кости. На нее гости опирали ножи, вилки и ложки, которыми пользовались во время трапезы.

9. Емкость для соли


Емкость для нюхательной соли. | Фото: BigPicture.

Емкость для нюхательной соли. | Фото: BigPicture.

Во времена, когда дамы затягивали свои талии в жесткие корсеты, такая емкость была не прихотью, а необходимостью. В этой красивой баночке на цепочке, женщины носили нюхательную соль. Ее они незаметно вдыхали в момент, когда чувствовали, что вот-вот потеряют сознание.

10. Тремблез


Специальное блюдце для чашки. | Фото: picturesinpowell.

Специальное блюдце для чашки. | Фото: picturesinpowell.

Красивое и весьма необычное блюдце с высоким бортом в центре называлось тремблез. Такие блюдца пользовались популярностью в 17 веке и были предназначены для надежной фиксации чашки. Подобную посуду использовали не всегда, а лишь во время подачи дорогущего по тем временам горячего шоколада.

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10 необычных вещиц, предназначение которых - загадка для современного человека

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10 необычных вещиц, предназначение которых - загадка для современного человекаПодписаться на мой Instagram
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