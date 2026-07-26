Что-то на богатом: 7 вещей, без которых советская квартира считалась бедной



В Советском Союзе большинство людей жили небогато: типовые квартиры с одинаковой мебелью и незатейливым декором встречались гораздо чаще, чем роскошные хоромы, обставленные импортными вещами. Novate.ru рассказывает, какие предметы считались признаком дорогого интерьера, и кто мог их себе позволить. В Советском Союзе большинство людей жили небогато: типовые квартиры с одинаковой мебелью и незатейливым декором встречались гораздо чаще, чем роскошные хоромы, обставленные импортными вещами. Novate.ru рассказывает, какие предметы считались признаком дорогого интерьера, и кто мог их себе позволить.

1. Картины



Картины были с разными сюжетами Картины были с разными сюжетами

Даже если семья жила на краю страны и не могла себе позволить купить дорогую чешскую мебель, на стенах квартиры обязательно висели картины. Интересно, что разбираться в живописи было вовсе не обязательно – полотна покупали, скорее, для антуража, чем как выражение любви к искусству. В интерьерах часто встречались репродукции картин Брюллова, Левитана, Айвазовского, но не меньшей популярностью пользовались натюрморты фламандских живописцев. Копии знаменитых картин можно было купить в книжном магазине – цена была приемлемой, поэтому позволить себе прикоснуться к искусству мог кто угодно.

2. Оленьи рога



Оленьи рога вешали на самом видном месте. / Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com Оленьи рога вешали на самом видном месте. / Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com

Если бы сейчас мы увидели в квартире у друзей или родственников оленьи рога на стене, то, как минимум, удивились бы. А вот в Советском Союзе такой экстравагантный декор был в порядке вещей. Изначально трофей приносили домой охотники – это была отличная возможность похвастаться своими достижениями. Но потом деталь интерьера прижилась даже в тех квартирах, где не жили фанаты охоты.

Если человек не заполучил рога сам, купить их было сложно. Стоимость декора была внушительной, поэтому его часто покупали в качестве подарка, например, на юбилей.

3. Бамбуковая штора



Шторы использовали вместо дверей. / Фото: pikabu.ru Шторы использовали вместо дверей. / Фото: pikabu.ru

В 70-80-х годах прошлого века в советских квартирах появилась необычная штора, которую часто использовали вместо дверей. Так как жилье большинства людей не отличалось серьезными габаритами, владельцам приходилось отказываться от классических дверных полотен в пользу вот таких необычных «перегородок».

Когда шторка только появилась, за ней объявили настоящую охоту: всем хотелось обзавестись экзотической штуковиной. У кого это получалось, вешали шторку не только в дверные проемы, но и на окна. Остальным же приходилось включать смекалку и мастерить ее самостоятельно. В качестве главного материала использовали поздравительные открытки. Их разрезали на одинаковые полоски, скручивали и закрепляли скрепками. Затем из получившихся звеньев собирали шторку. На это приходилось тратить очень много времени, однако мастериц это не пугало.

4. Ковры



Коврами украшали пол и стены. / Фото: idei.club Коврами украшали пол и стены. / Фото: idei.club

Настоящая классика советского интерьера – это, конечно же, ковры. Интересно, что они получили массовую популярность только в 70-х годах, а до этого стены украшали тканевые гобелены с изображением природы и животных. Особенно ценились изделия немецкого производства.

Что касается ковров, то они были признаком не только уюта, но и достатка. Их стелили на пол, вешали на стены – в общем, всячески старались украсить и утеплить квартиру (а еще – обеспечить достаточную шумоизоляцию). Чаще всего в домах встречался текстиль в красно-коричневой цветовой гамме со сложным орнаментом, который можно было долго рассматривать перед сном.

Впрочем, минусы тоже были. Сначала приходилось всей семьей вешать тяжелый ковер на стену, затем – отгонять от него моль и других вредителей, а зимой – снимать, тащить на улицу и выбивать от пыли. Вот такая цена уюта и стильного советского интерьера.

5. Вязаные и кружевные салфетки



Салфетками накрывали тумбы и подушки Салфетками накрывали тумбы и подушки

Несмотря на то, что в Советском Союзе понятия не имели, что такое хенд-мейд, мастерить руками женщины умели. Народным ремеслом владели не только бабушки – этому обучали на уроках труда в школе, а некоторые девочки самостоятельно занимались вязанием по газетам и журналам. Именно поэтому в каждой квартире можно было увидеть белоснежные салфетки, которые украшали не только обеденный стол, но и тумбы, полки, комоды и даже телевизоры.

Популярностью пользовались не только вязаные, но и кружевные салфетки. Интересно, что хозяйки использовали их не столько ради украшения квартиры, сколько для защиты поверхностей от пыли. Накидками накрывали подушки, телевизоры, радиолы и даже мягкую мебель.

6. Люстра «Каскад»



Люстра красиво переливалась на свету Люстра красиво переливалась на свету

Роскошь на грани разорения – вот как можно было охарактеризовать хрустальные люстры. Поэтому многие отдавали предпочтение моделям «Каскад». Несмотря на то, что люстра была сделана из стекла и пластика, она выглядела роскошно, сказочно блестела и украшала интерьер. Но ровно до того момента, пока не покрывалась слоем пыли. Тогда приходилось снимать люстру, разбирать ее на мелкие детали, отмывать в тазу с мыльной водой, высушивать и заново собирать. Весьма кропотливая работа, которая отнимала часа два, не меньше.

7. Хрусталь



Посуду из хрусталя доставали лишь по праздникам Посуду из хрусталя доставали лишь по праздникам

Как вы думаете, почему в Советском Союзе были так популярны буфеты и серванты со стеклянными дверцами? Потому что хозяйкам нужно было демонстрировать гостям свое сокровище – хрустальную посуду. Конфетницы, фужеры, вазочки – ими не столько пользовались, сколько выставляли напоказ. Посуда могла быть задействована разве что на праздничных застольях, а все остальное время она просто пылилась на полках.

Интересно, что далеко не все предметы были удобны в использовании. Например, салатницы были очень тяжелыми, а блюда с тонко выгравированным рисунком практически невозможно было отмыть. Но их все равно выставляли на стол, потому что сервировка со сверкающей посудой выглядела торжественно и роскошно.