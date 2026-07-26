Что-то на богатом: 7 вещей, без которых советская квартира считалась бедной

В Советском Союзе большинство людей жили небогато: типовые квартиры с одинаковой мебелью и незатейливым декором встречались гораздо чаще, чем роскошные хоромы, обставленные импортными вещами. Novate.ru рассказывает, какие предметы считались признаком дорогого интерьера, и кто мог их себе позволить.
1. Картины
Картины были с разными сюжетами
Даже если семья жила на краю страны и не могла себе позволить купить дорогую чешскую мебель, на стенах квартиры обязательно висели картины. Интересно, что разбираться в живописи было вовсе не обязательно – полотна покупали, скорее, для антуража, чем как выражение любви к искусству. В интерьерах часто встречались репродукции картин Брюллова, Левитана, Айвазовского, но не меньшей популярностью пользовались натюрморты фламандских живописцев. Копии знаменитых картин можно было купить в книжном магазине – цена была приемлемой, поэтому позволить себе прикоснуться к искусству мог кто угодно.
2. Оленьи рога
Оленьи рога вешали на самом видном месте. / Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com
Если бы сейчас мы увидели в квартире у друзей или родственников оленьи рога на стене, то, как минимум, удивились бы. А вот в Советском Союзе такой экстравагантный декор был в порядке вещей. Изначально трофей приносили домой охотники – это была отличная возможность похвастаться своими достижениями. Но потом деталь интерьера прижилась даже в тех квартирах, где не жили фанаты охоты.
Если человек не заполучил рога сам, купить их было сложно. Стоимость декора была внушительной, поэтому его часто покупали в качестве подарка, например, на юбилей.
3. Бамбуковая штора
Шторы использовали вместо дверей. / Фото: pikabu.ru
В 70-80-х годах прошлого века в советских квартирах появилась необычная штора, которую часто использовали вместо дверей. Так как жилье большинства людей не отличалось серьезными габаритами, владельцам приходилось отказываться от классических дверных полотен в пользу вот таких необычных «перегородок».
Когда шторка только появилась, за ней объявили настоящую охоту: всем хотелось обзавестись экзотической штуковиной. У кого это получалось, вешали шторку не только в дверные проемы, но и на окна. Остальным же приходилось включать смекалку и мастерить ее самостоятельно. В качестве главного материала использовали поздравительные открытки. Их разрезали на одинаковые полоски, скручивали и закрепляли скрепками. Затем из получившихся звеньев собирали шторку. На это приходилось тратить очень много времени, однако мастериц это не пугало.
4. Ковры
Коврами украшали пол и стены. / Фото: idei.club
Настоящая классика советского интерьера – это, конечно же, ковры. Интересно, что они получили массовую популярность только в 70-х годах, а до этого стены украшали тканевые гобелены с изображением природы и животных. Особенно ценились изделия немецкого производства.
Что касается ковров, то они были признаком не только уюта, но и достатка. Их стелили на пол, вешали на стены – в общем, всячески старались украсить и утеплить квартиру (а еще – обеспечить достаточную шумоизоляцию). Чаще всего в домах встречался текстиль в красно-коричневой цветовой гамме со сложным орнаментом, который можно было долго рассматривать перед сном.
Впрочем, минусы тоже были. Сначала приходилось всей семьей вешать тяжелый ковер на стену, затем – отгонять от него моль и других вредителей, а зимой – снимать, тащить на улицу и выбивать от пыли. Вот такая цена уюта и стильного советского интерьера.
5. Вязаные и кружевные салфетки
Салфетками накрывали тумбы и подушки
Несмотря на то, что в Советском Союзе понятия не имели, что такое хенд-мейд, мастерить руками женщины умели. Народным ремеслом владели не только бабушки – этому обучали на уроках труда в школе, а некоторые девочки самостоятельно занимались вязанием по газетам и журналам. Именно поэтому в каждой квартире можно было увидеть белоснежные салфетки, которые украшали не только обеденный стол, но и тумбы, полки, комоды и даже телевизоры.
Популярностью пользовались не только вязаные, но и кружевные салфетки. Интересно, что хозяйки использовали их не столько ради украшения квартиры, сколько для защиты поверхностей от пыли. Накидками накрывали подушки, телевизоры, радиолы и даже мягкую мебель.
6. Люстра «Каскад»
Люстра красиво переливалась на свету
Роскошь на грани разорения – вот как можно было охарактеризовать хрустальные люстры. Поэтому многие отдавали предпочтение моделям «Каскад». Несмотря на то, что люстра была сделана из стекла и пластика, она выглядела роскошно, сказочно блестела и украшала интерьер. Но ровно до того момента, пока не покрывалась слоем пыли. Тогда приходилось снимать люстру, разбирать ее на мелкие детали, отмывать в тазу с мыльной водой, высушивать и заново собирать. Весьма кропотливая работа, которая отнимала часа два, не меньше.
7. Хрусталь
Посуду из хрусталя доставали лишь по праздникам
Как вы думаете, почему в Советском Союзе были так популярны буфеты и серванты со стеклянными дверцами? Потому что хозяйкам нужно было демонстрировать гостям свое сокровище – хрустальную посуду. Конфетницы, фужеры, вазочки – ими не столько пользовались, сколько выставляли напоказ. Посуда могла быть задействована разве что на праздничных застольях, а все остальное время она просто пылилась на полках.
Интересно, что далеко не все предметы были удобны в использовании. Например, салатницы были очень тяжелыми, а блюда с тонко выгравированным рисунком практически невозможно было отмыть. Но их все равно выставляли на стол, потому что сервировка со сверкающей посудой выглядела торжественно и роскошно.
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