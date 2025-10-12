С нами не соску...
Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства

Удивительно всё-таки складываются разные языки у разных народов. Для некоторых понятий, явлений или ощущений (знакомых, казалось бы, всем живущим на Земле) в каких-то языках существуют отдельные слова, в то время как носители других языков вынуждены описывать их длинными витиеватыми предложениями. И то не факт, что собеседник поймёт, что именно человек имел в виду. Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства

Иллюстратор Эмма Блок проиллюстрировала уникальные непереводимые слова, связанные с любовью и нежными чувствами, которые нашла в словарях разных языков мира. Самые любопытные из этих иллюстраций вы увидите ниже:

Румынский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Чувство, возникающее у страстно влюблённого в разлуке с предметом своей страсти.

Сербский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Ощущение единства со Вселенной, которое приходит через самые простые радости жизни.

Иврит


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Чистая и бескорыстная радость от того, что у кого-то другого всё складывается хорошо.

Португальский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Разглаживать пальцами волосы возлюбленного/возлюбленной

Японский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Это ощущение, когда вы встречаете человека и сразу понимаете, что вам суждено прожить с ним всю жизнь.

Китайский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Стареть вместе, держась за руки.

Валлийский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Объятие, которым любящий человек создаёт «зону безопасности» для предмета своей любви.

Хинди


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Любовь, осознание которой приходит в разлуке.

Французский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Радость, которую испытывают воссоединившиеся после долгой разлуки влюблённые.

Яган (язык индейцев Огненной Земли)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Чувство, возникающее между двумя чересчур робкими влюблёнными, каждый из которых боится сделать первый шаг.

Тагальский (официальный язык Республики Филиппины)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Головокружение, возникающее в момент рождения любви «с первого взгляда»

Нидерландский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Тёплое чувство, возникающее в присутствии любимого человека.

Арабский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Продолжать жить без любимого, не ощущая себя в полной мере живым.

Тамильский (язык народа, живущего в штате Тамилнад на территории Индии и на севере Шри-Ланки)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Притворяться сердитым после размолвки с любимым человеком.

Урду (один из двух официальных языков в Пакистане)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Гордость от того, что вас любят.

Гаэльский (язык шотландских кельтов)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства «Пульс моего сердца».

Китайский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Обещание вечной любви

Немецкий


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Ощущение безопасности, возникающие в присутствии с любимого человека.

Греческий


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Романтический звук шуршания листьев на ветру.

Китайский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Сила, которая притягивает людей друг к другу.

Эскимосский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Предвкушение визита дорогого для вас человека.

Датский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Эйфория, которую испытывает только что влюбившийся человек.

Португальский


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Легонько коснуться кончиком носа к шее возлюбленного/возлюбленной.

Рапануйский (язык коренных жителей острова Пасхи)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Потеря аппетита у влюблённого.

Боро (язык жителей Эфиопии)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Горько-сладкое предчувствие того, что любовь не продлиться долго.

Руквангали (язык Намибии)


Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства Ходить по тёплому песку.

источник

эмма блок
