Слова и выражения, которыми в разных языках описывают нежные чувства

Удивительно всё-таки складываются разные языки у разных народов. Для некоторых понятий, явлений или ощущений (знакомых, казалось бы, всем живущим на Земле) в каких-то языках существуют отдельные слова, в то время как носители других языков вынуждены описывать их длинными витиеватыми предложениями. И то не факт, что собеседник поймёт, что именно человек имел в виду.
Иллюстратор Эмма Блок проиллюстрировала уникальные непереводимые слова, связанные с любовью и нежными чувствами, которые нашла в словарях разных языков мира. Самые любопытные из этих иллюстраций вы увидите ниже:
Румынский
Чувство, возникающее у страстно влюблённого в разлуке с предметом своей страсти.
Сербский
Ощущение единства со Вселенной, которое приходит через самые простые радости жизни.
Иврит
Чистая и бескорыстная радость от того, что у кого-то другого всё складывается хорошо.
Португальский
Разглаживать пальцами волосы возлюбленного/возлюбленной
Японский
Это ощущение, когда вы встречаете человека и сразу понимаете, что вам суждено прожить с ним всю жизнь.
Китайский
Стареть вместе, держась за руки.
Валлийский
Объятие, которым любящий человек создаёт «зону безопасности» для предмета своей любви.
Хинди
Любовь, осознание которой приходит в разлуке.
Французский
Радость, которую испытывают воссоединившиеся после долгой разлуки влюблённые.
Яган (язык индейцев Огненной Земли)
Чувство, возникающее между двумя чересчур робкими влюблёнными, каждый из которых боится сделать первый шаг.
Тагальский (официальный язык Республики Филиппины)
Головокружение, возникающее в момент рождения любви «с первого взгляда»
Нидерландский
Тёплое чувство, возникающее в присутствии любимого человека.
Арабский
Продолжать жить без любимого, не ощущая себя в полной мере живым.
Тамильский (язык народа, живущего в штате Тамилнад на территории Индии и на севере Шри-Ланки)
Притворяться сердитым после размолвки с любимым человеком.
Урду (один из двух официальных языков в Пакистане)
Гордость от того, что вас любят.
Гаэльский (язык шотландских кельтов)
«Пульс моего сердца».
Китайский
Обещание вечной любви
Немецкий
Ощущение безопасности, возникающие в присутствии с любимого человека.
Греческий
Романтический звук шуршания листьев на ветру.
Китайский
Сила, которая притягивает людей друг к другу.
Эскимосский
Предвкушение визита дорогого для вас человека.
Датский
Эйфория, которую испытывает только что влюбившийся человек.
Португальский
Легонько коснуться кончиком носа к шее возлюбленного/возлюбленной.
Рапануйский (язык коренных жителей острова Пасхи)
Потеря аппетита у влюблённого.
Боро (язык жителей Эфиопии)
Горько-сладкое предчувствие того, что любовь не продлиться долго.
Руквангали (язык Намибии)
Ходить по тёплому песку.
