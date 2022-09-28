Благотворительный фонд «Цветы добра» реализует проект помощи ветеранам Великой отечественной войны

Как ни странно, но участники и ветераны, подарившие нам мирное небо, до сих пор нуждаются сами в самом необходимом: ремонте, проведению удобств в дом, бытовых приборах, средствах для передвижения…

Решить бытовые проблемы самостоятельно не позволяет возраст, одиночество, наличие материальных трудностей и шаткое здоровье, на поддержание которого уходит вся пенсия.

Фонд помогает пока только старикам в родном регионе - Липецкой области, но в планах - выйти на федеральный уровень.

Проект «Подарок ветерану» во многом зависит от информационной поддержки. Ведь чем больше людей узнает о скромных желаниях ветеранов, тем проще их будет исполнить. Даже небольшое пожертвование в 50-100 руб., приблизит мечту заслуженного человека к исполнению!

Благодаря поддержке пользователей сайта фонда «Цветы добра» десятки участников и ветеранов ВОВ, узников концлагерей поймут, что мечты сбываются!

Липчанка Светлана Николаевна Сидорова, одна из участниц проекта - малолетняя узница концлагеря. Среди ее родственников, уроженцев воронежского села Каверье, такой статус имели все, кто в войну остался в области.

Светлана Николаевна только на год старше войны, поэтому почти не помнит первых лет своей жизни, которые провела в оккупации, концентрационном лагере и в родной деревне, полностью разрушенной немцами.

Но в памяти ярки рассказы матери о тех временах, о родственниках погибших и переживших концлагерь.

В 1942 году в село пришли фашисты. На оккупированной территории гитлеровцы установили режим жестокого террора. С местными жителями они вели себя бесцеремонно: выгоняли из домов, забирали все, что хотели.

— Мы перебрались в погреб, — рассказывает Светлана Николаевна. — Там было холодно, очень тесно. Несмотря на то, что было лето, есть было практически нечего.

Несколько месяцев провели селяне в подвалах. Попытки сбежать жестоко карались.

С приближением осени линия фронта подошла вплотную к селу. Тогда оккупанты выгнали всех жителей с захваченных ими территорий и погнали на запад. Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте. Следы массовых казней позже были обнаружены в соседних населенных пунктах.

— Наше село насчитывало около ста дворов, в каждом доме — женщины, старики, дети, — рассказывает Светлана Сидорова. — Люди шли пешком, ночевали и спали прямо на земле. Чтобы никто не сбежал, нас окружили колючей проволокой. Вокруг бегали сторожевые собаки. У тети от изнеможения погиб сын. Его похоронили прямо на дороге.

О состоянии измученных селян немцы не заботились. Даже не волновал вопрос их пропитания. Толпе из сотен людей закидывали корни кормовой свеклы — практически единственного продукта, составлявшего рацион.

Звучали предположения, что их гонят в Бухенвальд в Германию на работы.

Однако конечный пункт оказался гораздо ближе — в Курской области, где фашисты развернули временные концлагеря. Воронежцев разместили в захваченных деревнях: в сараях, конюшнях, подвалах, которые они делили с местным населением. Утром взрослых выгоняли на работы, в основном убирать поля, а малышей оставляли под присмотром старших детей.

— О нас заботилась шестилетняя двоюродная сестра. Все остальные работали наравне со взрослыми, — рассказывает Светлана Николаевна.

Лагерные кошмары закончились в начале 1943-го, когда наши войска освободили территорию. Люди устремились в родные места. Опять часть маршрута шли пешком, а там дальше — добирались на товарных вагонах. Скарб у большинства людей помещался в небольшую котомку, а у многих — и того не было. Вернувшись в село, с ужасом увидели, что от села не осталось ровным счетом ничего — ни одного дома.

— Все строения немцы разобрали на стройматериалы для укрепления землянок.

Холод, голод, страх - вот воспоминания из детства, которые хранит ветеран.

Сейчас Светлана Николаевна живёт одна. Иногда приходит соцработник. Светлана Николаевна - инвалид 1 группы, с трудом передвигается. Мечтает об инвалидной коляске с электроприводом.

Для проекта «Подарок ветерана» помощь таким, как С.Н.Сидорова скорее не вопрос денег, ведь главное – радость, благодарность и положительные эмоции подопечных, которых и так, в силу их возраста остаётся всё меньше и меньше.

Помочь ветеранам и сделать им подарок может каждый неравнодушный гражданин, перейдя на страницу сайта фонда «Цветы добра» и, нажав кнопку Помочь сейчас, а также отправив с телефона благотворительное пожертвование на номер 3434 с текстом ВЕТЕРАН 100 (где вместо 100 любая сумма по вашему выбору).

Платёж необходимо подтвердить ответным бесплатным смс. На номере не должен стоять запрет отправки сообщений.