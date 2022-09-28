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Благотворительный фонд «Цветы добра» реализует проект помощи ветеранам Великой отечественной войны

Благотворительный фонд «Цветы добра» реализует проект помощи ветеранам Великой отечественной войны

Благотворительный фонд «Цветы добра» реализует проект помощи ветеранам Великой отечественной войны

Как ни странно, но участники и ветераны, подарившие нам мирное небо, до сих пор нуждаются сами в самом необходимом: ремонте, проведению удобств в дом, бытовых приборах, средствах для передвижения…

Решить бытовые проблемы самостоятельно не позволяет возраст, одиночество, наличие материальных трудностей и шаткое здоровье, на поддержание которого уходит вся пенсия.

Фонд помогает пока только старикам в родном регионе - Липецкой области, но в планах - выйти на федеральный уровень.

Проект «Подарок ветерану» во многом зависит от информационной поддержки. Ведь чем больше людей узнает о скромных желаниях ветеранов, тем проще их будет исполнить. Даже небольшое пожертвование в 50-100 руб., приблизит мечту заслуженного человека к исполнению!

Благодаря поддержке пользователей сайта фонда «Цветы добра» десятки участников и ветеранов ВОВ, узников концлагерей  поймут, что мечты сбываются!

 

Липчанка Светлана Николаевна Сидорова, одна из участниц проекта - малолетняя узница концлагеря. Среди ее родственников, уроженцев воронежского села Каверье, такой статус имели все, кто в войну остался в области.

Светлана Николаевна только на год старше войны, поэтому почти не помнит первых лет своей жизни, которые провела в оккупации, концентрационном лагере и в родной деревне, полностью разрушенной немцами.

Но в памяти ярки рассказы матери о тех временах, о родственниках погибших и переживших концлагерь.

В 1942 году в село пришли фашисты. На оккупированной территории гитлеровцы установили режим жестокого террора. С местными жителями они вели себя бесцеремонно: выгоняли из домов, забирали все, что хотели.

— Мы перебрались в погреб, — рассказывает Светлана Николаевна. — Там было холодно, очень тесно. Несмотря на то, что было лето, есть было практически нечего.

Несколько месяцев провели селяне в подвалах. Попытки сбежать жестоко карались.

С приближением осени линия фронта подошла вплотную к селу. Тогда оккупанты выгнали всех жителей с захваченных ими территорий и погнали на запад. Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте. Следы массовых казней позже были обнаружены в соседних населенных пунктах.

— Наше село насчитывало около ста дворов, в каждом доме — женщины, старики, дети, — рассказывает Светлана Сидорова. — Люди шли пешком, ночевали и спали прямо на земле. Чтобы никто не сбежал, нас окружили колючей проволокой. Вокруг бегали сторожевые собаки. У тети от изнеможения погиб сын. Его похоронили прямо на дороге.

О состоянии измученных селян немцы не заботились. Даже не волновал вопрос их пропитания. Толпе из сотен людей закидывали корни кормовой свеклы — практически единственного продукта, составлявшего рацион.

Звучали предположения, что их гонят в Бухенвальд в Германию на работы.

Однако конечный пункт оказался гораздо ближе — в Курской области, где фашисты развернули временные концлагеря. Воронежцев разместили в захваченных деревнях: в сараях, конюшнях, подвалах, которые они делили с местным населением. Утром взрослых выгоняли на работы, в основном убирать поля, а малышей оставляли под присмотром старших детей.

— О нас заботилась шестилетняя двоюродная сестра. Все остальные работали наравне со взрослыми, — рассказывает Светлана Николаевна.

Лагерные кошмары закончились в начале 1943-го, когда наши войска освободили территорию. Люди устремились в родные места. Опять часть маршрута шли пешком, а там дальше — добирались на товарных вагонах. Скарб у большинства людей помещался в небольшую котомку, а у многих — и того не было. Вернувшись в село, с ужасом увидели, что от села не осталось ровным счетом ничего — ни одного дома.

— Все строения немцы разобрали на стройматериалы для укрепления землянок.

Холод, голод, страх - вот воспоминания из детства, которые хранит ветеран.

Сейчас Светлана Николаевна живёт одна. Иногда приходит соцработник. Светлана Николаевна - инвалид 1 группы, с трудом передвигается. Мечтает об инвалидной коляске с электроприводом.

Для проекта «Подарок ветерана» помощь таким, как С.Н.Сидорова скорее не вопрос денег, ведь главное – радость, благодарность и положительные эмоции подопечных, которых и так, в силу их возраста остаётся всё меньше и меньше.

Помочь ветеранам и сделать им подарок может каждый неравнодушный гражданин, перейдя на страницу сайта фонда «Цветы добра» и, нажав кнопку Помочь сейчас, а также отправив с телефона благотворительное пожертвование на номер 3434 с текстом ВЕТЕРАН 100 (где вместо 100 любая сумма по вашему выбору).

Платёж необходимо подтвердить ответным бесплатным смс. На номере не должен стоять запрет отправки сообщений.

 

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