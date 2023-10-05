15 самых опасных городов мира

В мире много стран и очень много городов. И среди них полно мест – от гаваней Монте-Карло до пустынь Австралии, – которые было бы интересно посетить. Вот только в мире есть и места, куда туристам лучше не соваться вообще – там вас ждут только массовое насилие, разгул террора и политическая нестабильность. Список этих мест – здесь!
15. Кали, Колумбия: в тихом омуте черти водятся
Колумбийский город Кали занимает то место самого опасного города в мире, то место второго по опасности города – в зависимости от удачного или неудачного года. Из-за процветающей здесь торговли наркотиками и местных преступных группировок криминогенная обстановка в городе ужасна. На каждые 100 000 жителей Кали здесь убивают по 83 человека.
Предупреждение туристам: Кали прекрасен, как бабочка, но неосторожных он кусает, как тысяча пчёл.
14. Сан-Сальвадор, Сальвадор: более 2 000 убийств в 2015 году
Сан-Сальвадор – столица Сальвадора, маленького государства в Центральной Америке. В городе живёт всего 570 000 человек, и число убийств в нём составляет 45 человек на каждые 100 000 жителей. Только в первой половине 2015 года в Сан-Сальвадоре убили 2 200 человек. Пугающая статистика.
Столь плохая криминогенная обстановка обусловлена «войнами» преступных группировок. «Насилие» – второе имя этого города, где мирные жители часто становятся жертвами перестрелок между бандитами.
13. Карачи, Пакистан: самый опасный мегаполис
Карачи – столица провинции Синд, самый большой город Пакистана и второй по величине город мира. Также он считается одним из самых опасных мест в Пакистане.
В Карачи правит бал политическая нестабильность – здесь конфликтуют местные и неместные террористические группировки. Разбой, похищения, терроризм, убийства и покушения здесь – ежедневная реальность. Уровень убийств здесь – 12,3 человека на 100 000 жителей; при этом к 2015 году криминальная статистика Карачи существенно улучшилась. Пожалуй, эту столицу лучше пропустить в своих путешествиях даже тем, кто хотел бы посетить все столицы мира.
12. Детройт, США: самый опасный город Америки
В фильме «Робокоп» 1987 года Детройт был изображён как город-банкрот, в котором царят преступность и беззаконие. Если не считать киборгов и андроидов, вероятно, продюсеры не ожидали, что футуристический образ Детройта когда-нибудь окажется настолько близким к правде.
Названный самым опасным городом Америки в 2013 и 2014 году, Детройт – явно не то место, которое вам захотелось бы посетить. Уровень преступности в городе с населением 700 000 человек составляет 2 072 преступления на 100 000 жителей, уровень убийств – 45 на 100 000 жителей. Учитывая, что 38,1% жителей города живут за чертой бедности, неудивительно, что у Детройта такая дурная репутация.
11. Сана, Йемен: нестабильный город
Сегодня сложно услышать новости, в которых не упоминается Йемен. Всё потому, что Йемен и особенно его столица Сана входят в число самых опасных мест в мире.
Политическая ситуация в Сане стала невероятно нестабильной после падения правительства в 2012 году. Это привело к резкому снижению качества жизни в городе и такому же резкому росту уровня преступности. Бомбёжки, покушения и террористические акты перемешаны с банальными грабежами и убийствами. В Сане постоянно отключают электричество и воду, и город медленно вымирает.
10. Могадишо, Сомали: земля, которой никто не управляет
За последние несколько лет слово «Сомали» стало синонимом слов «пираты», «преступления» и «Том Хэнкс». Столица Сомали – Могадишо – является одним из самых опасных городов Земли.
С тех пор, как из Могадишо были эвакуированы посольства и офисы ООН, в этом городе нет постоянных властей, зато постоянно идёт гражданская война. Коррупция, бедность, преступность и бомбёжки – это ежедневная реальность Могадишо, который, конечно, заслуживает своей репутации одного из опаснейших городов мира.
9. Сьюдад-Хуарес, Мексика: мировая столица убийств
Сьюдад-Хуарес имеет репутацию центра наркоторговли и одного из наиболее опасных городов Мексики. Называемый «мировой столицей убийств», также этот город является столицей всего, что в Мексике связано с наркотиками. Преступления, связанные с наркотиками, убийства и насилие здесь – обыденность. Часто даже полиция здесь бессильна. Однако и здесь есть прогресс: от 8,5 убийств в день в 2010 году статистика сдвинулась к «всего лишь» 530 убийствам в 2013 году и 434 убийствам в 2014 году.
8. Багдад, Ирак: жертвы ИГ
Ещё до вторжения США в Ирак Багдад называли одним из опаснейших мест на планете.
За годы войны бомбёжки и стрельба стали обязательными спутниками каждого, кто живёт в Багдаде. Инфраструктура и экономика города практически разрушены. С тех пор, как войска США отступили, город борется за выживание, и только за 2014 год по крайней мере 12 282 человека были убиты из-за усиления «Исламского государства».
7. Рио-де-Жанейро, Бразилия: столица ограблений
Хотя во многих других городах Бразилии число убийств намного выше, Рио-де-Жанейро – туристический центр и второй по величине город Бразилии, поэтому естественно, что уровень преступности там высок.
В последние годы число убийств в Рио уменьшилось с 42 на 100 000 жителей в 2005 году до 24 на 100 000 жителей в наши дни. Но, хотя сейчас менее вероятно, что вас убьют в Рио, вероятность, что вас ограбят, всё так же высока. Число уличных преступлений, грабежей и ограблений возросло с 6 626 случаев на декабрь 2013 года до 7 849 на декабрь 2014 года. Почти 74,5 процентов личных мобильных телефонов в городе когда-то были украдены! Но, несмотря на это, люди едут в Рио – за достопримечательностями, культурой, футболом и огромной статуей Иисуса Христа.
6. Кейптаун, ЮАР: больше всего насилия в Африке
Кейптаун – столица провинции Западный Кейп и второй по численности населения город в ЮАР. Но, несмотря на то, что это одно из самых красивых мест в мире, уровень риска при поездке туда также зашкаливает.
В Кейптауне очень высокий уровень преступности: здесь совершается 8 428 преступлений на 100 000 жителей. Это огромное число, учитывая, что в Кейптауне живут 3,75 миллионов человек. Число убийств также велико – 50,94 убийств на 100 000 жителей.
Из-за социально-экономического неравенства и учащающихся случаев вооружённых столкновений убийства, грабежи, изнасилования и похищения случаются здесь регулярно. Если вы в Кейптауне – будьте уверены, что вы не отходите далеко от многолюдных туристических мест.
5. Город Гватемала, Гватемала: город насилия
Да, Гватемала – красивый город в Южной Америке, где полно достопримечательностей и памятников культуры, но, кроме того, это место, где имеется множество проблем с наркотиками и преступностью.
Так как Гватемала граничит с Мексикой, Гондурасом и Сальвадором, она является важным звеном в цепи производства и распространения наркотиков. Добавьте к этому социально-экономическое неравенство, бедность и свободное хождение оружия, и вы получите множество ограблений, вооружённых нападений, похищений и угонов автомобилей. Здесь совершается около 42 убийств на 100 000 жителей.
4. Кабул, Афганистан: на распутье войны
Как и в Багдаде, в Кабуле ад начался с вторжения американских войск. Кабул, столица Афганистана, вошёл в число опаснейших городов мира на десятилетия.
Всё самое плохое, что могло случиться с городом, поразило Кабул в один момент. Экономическая нестабильность и бедность привела к похищениям людей и массовым убийствам, политическая нестабильность – к боям и терактам. Множество различных сил, борющихся между собой в Афганистане, делают будущее Кабула непредсказуемым.
3. Каракас, Венесуэла: нападения на улицах
Каракас известен тремя вещами: столичным статусом, убийствами и наркотиками. С тех пор, как Венесуэла вступила в трудные с точки зрения экономики времена, уличное насилие и преступные группировки овладели Каракасом.
Число убийств в Каракасе поражает: на 100 000 жителей здесь приходится 134 убийства. Большинство из них остаются нераскрытыми. Население Каракаса составляет около 3,5 млн человек. Число убийств в Венесуэле в целом в 2014 году составило 24 000. В общем, пожалуй, от Каракаса, а заодно от Венесуэлы, лучше держаться подальше.
2. Акапулько, Мексика: полное беззаконие
Раньше Акапулько был популярным курортом для кинозвёзд и знаменитостей, а также местом проведения массовых спортивных событий. Однако стоит лишь отойти подальше от «туристических» зон – и вы окажетесь в самом опасном городе Мексики с самым высоким уровнем убийств в стране: он составляет 104 на 100 000 жителей. Местная полиция не справляется с обязанностями, вместо этого вымогая у жителей деньги. Также в городе присутствует проблема наркотиков, и нередко на улицах можно увидеть мёртвые тела людей, скончавшихся от передозировки.
1. Сан-Педро-Сула, Гондурас: самый опасный город мира
Нахождение города Сан-Педро-Сула в самом верху списка самых опасных городов мира так же неотвратимо, как смерть или налоги. Расположенный на северо-западе Гондураса Сан-Педро-Сула – самый опасный город мира в самой опасной стране мира. В 2014 году число убийств здесь составило целых 171 на 100 000 жителей! Это самое большое число убийств на душу населения в городе, не находящемся в зоне боевых действий. Получается, что в день в Сан-Педро-Сула происходит по три убийства. Наркотрафик, торговля оружием и столкновения местных банд прилагаются. И что самое ужасное – власти не только не справляются с решением этих проблем, но даже уже и не пытаются их решать. Так что лучше отложите поездку в Гондурас до лучших времён!
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