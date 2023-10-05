15 самых опасных городов мира

В мире много стран и очень много городов. И среди них полно мест – от гаваней Монте-Карло до пустынь Австралии, – которые было бы интересно посетить. Вот только в мире есть и места, куда туристам лучше не соваться вообще – там вас ждут только массовое насилие, разгул террора и политическая нестабильность. Список этих мест – здесь!









15. Кали, Колумбия: в тихом омуте черти водятся

14. Сан-Сальвадор, Сальвадор: более 2 000 убийств в 2015 году

13. Карачи, Пакистан: самый опасный мегаполис

12. Детройт, США: самый опасный город Америки

11. Сана, Йемен: нестабильный город

10. Могадишо, Сомали: земля, которой никто не управляет

9. Сьюдад-Хуарес, Мексика: мировая столица убийств

8. Багдад, Ирак: жертвы ИГ

7. Рио-де-Жанейро, Бразилия: столица ограблений

6. Кейптаун, ЮАР: больше всего насилия в Африке

5. Город Гватемала, Гватемала: город насилия

4. Кабул, Афганистан: на распутье войны

3. Каракас, Венесуэла: нападения на улицах

2. Акапулько, Мексика: полное беззаконие

1. Сан-Педро-Сула, Гондурас: самый опасный город мира