10 самых смертоносных событий в истории человечества

С нами не соскучишься!

Человеческая история всегда была кровавой, богатой на масштабные разрушения и жертвы. Мы вспомнили десятку самых убийственных событий, известных человечеству.



1. Торговля рабами через Атлантику. Число погибших — 15 млн

2. Окончание войны Юаня и переход к династии Мин. Число погибших — 30 млн

3. Восстание Лушаня. Число погибших — 36 млн

4. Восстание Тайпинов. Число погибших — 40 млн

5. Жертвы Советской России — 49 млн

6. Великий китайский голод. Число погибших — 43 млн

7. Монгольские завоевания. Число погибших — 60 млн

8. Первая мировая война. Число погибших — 65 млн

9. Вторая мировая война. Число погибших — 72 млн

10. Колонизация Америки. Число погибших — 100 млн