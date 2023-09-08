Странные привычки из СССР, которые казались советским гражданам совершенно обычными

Привычки бывают хорошими и плохими. Иногда кажется, что делаешь все правильно, а на деле оказывается совсем не так. Например, есть некоторые бытовые «ритуалы», которые в советские времена казались незыблемыми и идеальными, а сегодня выглядят странными и ненужными. Читайте в материале, чему родители из СССР учили детей, и что по сути не имеет особого смысла.
Чистый пол - только если мыть его вручную
Советские домохозяйки часто мыли пол вручную. /Фото: i.sunhome.ru
Современные швабры с отжимом очень удобны. Они позволяют быстро мыть пол, не пачкая рук и сделаны с использованием интересных технических решений. Есть и обычные экземпляры, предполагающие применение половой тряпки. А некоторые хозяйки до сих пор пытаются намывать полы вручную, ползая по комнате на коленях. Да, это в общем-то неплохая возможность устроить домашнее занятие фитнесом. Если захочется, то, конечно, можно заняться и таким видом уборки. Но есть гораздо более простые и приятные способы.
Есть категория людей, которые считают, что мыть пол вручную, тряпкой, как делали наши бабушки — это самый лучший способ навести дома чистоту. Это совсем не так. Если выбрать хорошую швабру, то разницы в результатах не будет. Так что привычка, пришедшая из далеких годов, объясняется всего лишь отсутствием в те времена качественного инвентаря.
Белоснежное белье и не заправленная кровать
Кипячение белья — привычная для советских граждан процедура. /Фото: sdelai-lestnicu.ru
Чтобы сделать белье белоснежным, советские гражданки кипятили его в больших кастрюлях с добавлением мыла и хлорки. Сегодня такое трудно себе представить, ведь практически в любом доме есть стиральная машинка, если не автоматическая, то хотя бы полуавтомат, а отбеливатель и стиральный порошок свободно продаются в магазинах. Правда, есть еще отдельные люди, которые не доверяют машинной стирке и используют старый способ — кипячение. Ничего плохого в этом нет, кроме того, что процесс занимает большое количество времени, а по квартире распространяется сильный запах.
Родители часто говорили советским мальчикам и девчонкам, что после того, как они проснулись, надо сразу заправлять кровать. Это было обычным делом. Кажется, что ничего особенного в такой привычке нет и наоборот, она дисциплинирует. Однако есть исследования, которые показали, что заправлять постель сразу после пробуждения вредно. И вот почему: в этом случае создается идеальная среда для размножения пылевых клещей и бактерий, для которых влажная среда — самая любимая. Чтобы не давать паразитам шанса, лучше откинуть одеяло, приоткрыть окна и подождать немного. В это время можно помыться, позавтракать, сделать зарядку. А уж потом привести постель в порядок.
Вам эта вещь не нужна? Везите ее на дачу
Старые вещи в СССР часто отвозили на дачу. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Советские граждане трепетно относились к вещам. Они старались ничего не выбрасывать и использовали для этого кладовки и балконы. А когда место заканчивалось, то хлам отвозили на дачу. Чего там только не было: испорченная бытовая техника старая мебель и одежда, поношенная обувь и так далее.
Потому многие дачи походили на блошиные рынки. Сегодня ситуация изменилась, и загородные дома иногда выглядят даже лучше, чем городские квартиры. А в магазинах существуют специальные «дачные» отделы, где можно купить все необходимое.
Нельзя выбрасывать ничего
В СССР старались не выбрасывать вещи, а использовать их, пока это возможно.
Да, советские люди старались ничего не выбрасывать Кто их нас не слышал от пожилых родителей: «вдруг пригодится». Многие представители старшего поколения страдают синдромом Плюшкина, пришедшим из советских времен. Все в дело, никаких расхламлений. Истоки этого явления в существовавшем в СССР дефиците, когда достать нужные вещи было очень сложно.
Конечно есть и молодые люди которые страдают накопительством, оправдывая себя модными словами апсайклинг и ресайклинг. Но все же стремление забить свой дом старыми вещами им свойственно в меньшей степени. Действительно, о дефиците все уже давно забыли, и хранить в кладовке старые заштопанные колготки или тарелки с трещинами нет никакой необходимости. Более того в моду все увереннее входит минимализм.
Ешь с хлебом и покупай прочный стол
На праздники в СССР накрывали богатые столы. /Фото: i.mycdn.me
Граждане СССР все ели с хлебом. Им заедали суп, салаты, вторые блюда. С ним даже пили чай, намазав на кусок булки варенье или положив на хлеб кусок сыра или же колбасы (если они были в доме). Родители учили детей, что хлеб очень важен, и если его не есть, то можно остаться голодными.
Может быть, хлеб имел такое значение потому что продукты тоже были в дефиците. Если не удавалось достать мясо, всегда можно было купить свежий хлебушек. Намазанный маслом и посыпанный солью, он идеально утолял голод. В настоящее время все чаще озвучивается мнение, что много хлеба есть вредно, что это быстрые углеводы, которые не способствуют насыщению. Можно по-разному относиться к привычке есть хлебобулочные изделия в большом количестве: каждый выбирает для себя свой собственный стиль питания. Но пожилые люди наверняка будут чувствовать себя неуютно, если за обедом на столе не будет лежать черный, серый или белый хлеб.
Еще одна привычка, связанная с едой — накрывать богатые столы на праздники. Люди копили деньги чтобы можно было пригласить побольше гостей и хорошо их накормить. Но даже если праздник встречали в кругу семьи, стол должен был ломиться от яств. Это считалось символом гостеприимства, и к тому же подчеркивало статус хозяина: он смог достать дефицитные продукты и продемонстрировать умение вкусно готовить.
Сегодня все реже «строгают» тазики с оливье и жарят мяса сколько, что его не съесть за неделю. Продуктовый дефицит канул в Лету. Если лень готовить, всегда можно оформить доставку и ресторана или кафе. Люди все чаще собираются для того, чтобы просто пообщаться, обсудить новости, посмотреть новые фотографии, поговорить. И еда в этом случае становится фоном, приятным дополнением.
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