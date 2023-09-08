Странные привычки из СССР, которые казались советским гражданам совершенно обычными

Чистый пол - только если мыть его вручную

Советские домохозяйки часто мыли пол вручную. /Фото: i.sunhome.ru

Белоснежное белье и не заправленная кровать

Кипячение белья — привычная для советских граждан процедура. /Фото: sdelai-lestnicu.ru

Вам эта вещь не нужна? Везите ее на дачу

Старые вещи в СССР часто отвозили на дачу. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Нельзя выбрасывать ничего

В СССР старались не выбрасывать вещи, а использовать их, пока это возможно.

Ешь с хлебом и покупай прочный стол

На праздники в СССР накрывали богатые столы. /Фото: i.mycdn.me