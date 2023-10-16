Как дети в разных странах добираются в школу, каждый день рискуя жизнью

Опасные школьные маршруты.

Несколько ужасающих моментов дороги в школу.

Некоторые дети идут в школу над пропастью.

1. Деревня Генгуан из провинции Гуйчжоу (Китай)

Всех учеников сопровождает директор школы.

Детям приходится преодолевать не только обрыв, но и тоннель.

2. Деревня Бату Бусук на Суматре (Индонезия)

Чтобы попасть в школу, дети переправляются по натянутому тросу.

3. Деревни Суро и Племпунган на острове Ява (Индонезия)

Чтобы не обходить 6 километров, дети переправляются по акведуку.

Только так можно попасть на другой берег.

4. Деревня Сангсян в Танджунге (Индонезия)

Детям приходится переправляться на другой берег по сломанному мосту.

Опасная дорога в школу.

5. Деревня Ризал (Филиппины)

Дети в школу добираются по бурлящей реке.

Дорога в школу детей из деревни Ризал.

6. Деревня Тронг-Хоа (Вьетнам)

Чтобы попасть в школу детям, надо вплавь преодолеть реку.

7. Деревня Декун (Китай)

Дети добираются в школу с помощью самодельной канатной дороги.

Младших школьников сопровождают родители.

8. Поселения в тропическом лесу (Колумбия)

По такому тросу дети добираются в школу.

Младших детей помещают в мешки, чтобы они не боялись переправы.

Стальной трос и карабин - единственный способ попасть в школу.

9. Деревня Чжаоцзюнь (Китай)

По таким отвесным скалам дети добираются в школу.

Единственная дорога в школу идет через скалы.

10. Интернат Пили в Гималаях (Китай)

Дорога в школу протяженностью в 201 километр.

Два раза в год дети идут в школу по столь опасной дороге.

Отвесные скалы на пути к школе.