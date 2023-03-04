Как помочь загнившим орхидеям

Загнивание корней и ствола орхидеи — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются любители этого прекрасного растения.

Если вовремя принять меры, то растение можно будет легко вернуть к жизни. Есть отличный метод, который поможет восстановить орхидею без пересадки и удаления корней. Все, что потребуется для помощи цветку — небольшое количество молока.







Поставьте горшочек с растением в сухое и прохладное место на одну неделю. Полив в это время следует полностью прекратить. Через неделю удалите засохшие листья и увлажните растение с помощью пульверизатора.

Регулярно увлажняйте орхидею небольшим количеством влаги, и уже через три недели вы увидите, что растение начало оживать: листья станут более упругими и сочными, начнут появляться новые корни.







Для дальнейшей помощи орхидее потребуется коровье молоко, которое содержит большое количества кальция, калия, фосфора и магния — веществ, которые необходимы для активного роста и развития растений. Одну столовую ложку молока разведите в 0,5 литрах воды и полейте полученным раствором орхидею. Поливать растение водой с молоком следует один раз в две недели.

Для получения наилучших результатов приготовьте смесь, состоящую из одной части молока и двух частей воды, и используйте ее для протирания листьев растения. Следует отметить, что такая обработка листьев с молоком сделает орхидею более устойчивой к болезням и вредителям.







Через два месяца такого ухода орхидея полностью восстановится, появится большое количество молодых крепких корней.

Такое растение можно пересаживать на новое место, но для этого важно удалить старый посадочный материал и обрезать засохшие и загнившие корни.









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