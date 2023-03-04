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Как помочь загнившим орхидеям

Загнивание корней и ствола орхидеи — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются любители этого прекрасного растения.
Если вовремя принять меры, то растение можно будет легко вернуть к жизни. Есть отличный метод, который поможет восстановить орхидею без пересадки и удаления корней. Все, что потребуется для помощи цветку — небольшое количество молока.

Как помочь загнившим орхидеям

Поставьте горшочек с растением в сухое и прохладное место на одну неделю. Полив в это время следует полностью прекратить. Через неделю удалите засохшие листья и увлажните растение с помощью пульверизатора.
Регулярно увлажняйте орхидею небольшим количеством влаги, и уже через три недели вы увидите, что растение начало оживать: листья станут более упругими и сочными, начнут появляться новые корни.

Как помочь загнившим орхидеям

Для дальнейшей помощи орхидее потребуется коровье молоко, которое содержит большое количества кальция, калия, фосфора и магния — веществ, которые необходимы для активного роста и развития растений. Одну столовую ложку молока разведите в 0,5 литрах воды и полейте полученным раствором орхидею. Поливать растение водой с молоком следует один раз в две недели.
Для получения наилучших результатов приготовьте смесь, состоящую из одной части молока и двух частей воды, и используйте ее для протирания листьев растения. Следует отметить, что такая обработка листьев с молоком сделает орхидею более устойчивой к болезням и вредителям.

Как помочь загнившим орхидеям

Через два месяца такого ухода орхидея полностью восстановится, появится большое количество молодых крепких корней.
Такое растение можно пересаживать на новое место, но для этого важно удалить старый посадочный материал и обрезать засохшие и загнившие корни.

Как помочь загнившим орхидеям


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Орхидеиуход

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