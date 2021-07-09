8 лайфхаков 100-летней давности, которые актуальны и сегодня

1. Нарезка хлеба

Никаких крошек и поломанного хлеба. /Фото: vesma.today

2. Удаление пятна от чернил

Молоко и чернила — не лучшие друзья. /Фото: file1.topsante.com

3. Универсальная варка яиц

Зная маленький секрет, можно сварить даже разбитые яйца. /Фото: eda-offline.com

4. Первая помощь при занозе

Горячая баночка спасет ситуацию, если заноза совсем замучила. /Фото: twistedsifter.files.wordpress.com

5. Проверка масла на натуральность

Натуральное масло при любых обстоятельствах имеет приятный аромат. /Фото: pp.userapi.com

6. Свежий букет

Продлить свежесть цветов помогает достаточно простой и оригинальный лайфхак. /Фото: up.8desk.com

7. Разъединение стаканов

Есть простое средство, которое поможет легко рассоединить два слипшихся стакана. /Фото: i2.wp.com

8. Долгий огонь

С таким приемом спички больше не будут потухать на ветру. /Фото: cdn.net