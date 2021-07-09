8 лайфхаков 100-летней давности, которые актуальны и сегодня

Несмотря на то, что эти хитрые приемы были придуманы еще лет 100 тому назад, их актуальность несомненна даже сейчас. Советы, проверенные поколениями — это не простые выдумки, которые можно встретить на просторах интернета. Мудрость нужно использовать, тогда и все дела будут выполняться легче и гораздо быстрее. Подборка из 8 советов, проверенная еще нашими пра-пра-пра-бабушками точно пригодится в хозяйстве и повседневной рутине.
1. Нарезка хлеба
Никаких крошек и поломанного хлеба. /Фото: vesma.today
Сделать трапезу не просто перекусом, а настоящим перерывом с вкусной едой и красивой сервировкой помогают, казалось бы, не особо значимые детали. Например такие, как нарезка хлеба. Ведь если он будет нарезан тонкими, аккуратными и красивыми кусочками, есть будет намного приятнее, да и калорий меньше при видимом большом количестве. Однако с тонкими ломтиками часто возникают проблемы — хлеб крошится и ломается. Чтобы избежать этой проблемы, нужно использовать простой прием: окунуть нож в горячую воду, быстро его протереть и начинать резать хлеб.
2. Удаление пятна от чернил
Молоко и чернила — не лучшие друзья. /Фото: file1.topsante.com
Казалось бы, если на одежду попадут чернила, то отстирать ее невозможно. Но это не так, чтобы исправить ситуацию нужно действовать быстро. Ткань со свежим чернильным пятном окунается в молоко, тогда вся краска сама быстро сойдет. Если останутся какие-то следы, то нужно постирать вещь в обычном режиме.
3. Универсальная варка яиц
Зная маленький секрет, можно сварить даже разбитые яйца. /Фото: eda-offline.com
Как часто случается, что пока несешь яйцо из магазина, оно случайно треснет? От такого происшествия не застрахован никто, но расстраиваться не стоит. Успешно сварить можно и треснутые яйца. Для этого нужно только добавить в воду немного уксуса. Если это сделать, яйцо не будет растекаться.
4. Первая помощь при занозе
Горячая баночка спасет ситуацию, если заноза совсем замучила. /Фото: twistedsifter.files.wordpress.com
Есть универсальный метод, который помогает вытащить из кожи любую занозу, даже самую мелкую. Причем сделать это можно безболезненно и быстро. Все что понадобится для оказания первой помощи: взять маленькую баночку, паром или горячей водой прогреть ее внутреннюю часть, а потом приложить к коже над занозой. Поскольку внутри стеклянной банки или стакана образуется повышенное давление, заноза сама выйдет из кожи. Только нужно убедиться, что баночка или стакан плотно прилегают к коже, без просветов. Обычно 5 секунд достаточно, чтобы лайфхак подействовал. При необходимости можно повторить, если заноза не вышла с первого раза.
5. Проверка масла на натуральность
Натуральное масло при любых обстоятельствах имеет приятный аромат. /Фото: pp.userapi.com
Качественное сливочное масло — это всегда вкусный и нежный продукт, способный подарить массу положительных эмоций от фееричного вкуса. Но как при покупке распознать то самое, натуральное и вкусное? Довольно просто! Нужно взять небольшой кусочек бумаги, смазать его маслом и поджечь. Дело в том, что если перед вами маргарин или не достаточно качественное масло, то запах от бумажки будет резкий и неприятный. А вот натуральное сливочное масло даже при высокой температуре приятно пахнет.
6. Свежий букет
Продлить свежесть цветов помогает достаточно простой и оригинальный лайфхак. /Фото: up.8desk.com
Даже если цветы начали вянуть, есть множество советов, как вернуть им свежесть. Кто-то говорит добавлять в воду аспирин или спирт, кто-то замочить на ночь в ванной с холодной водой. Но почему-то мало кто вспоминает старинный проверенный метод, согласно которому нужно поставить цветы в горячую воду, а после того как она остынет, обрезать концы стеблей и поставить букет в холодную воду. Кажется удивительно, но действует.
7. Разъединение стаканов
Есть простое средство, которое поможет легко рассоединить два слипшихся стакана. /Фото: i2.wp.com
После мытья посуды, или даже во время этого процесса часто случается, что два стакана, поставленные один в один, слипаются между собой и никак не хотят разъединяться. Чтобы быстро решить проблему, нужно использовать проверенные приемы физики. Нижний стакан нужно опустить в горячую воду, а в верхний налить холодную. Такой нехитрый прием поможет быстро их разъединить.
8. Долгий огонь
С таким приемом спички больше не будут потухать на ветру. /Фото: cdn.net
Во время отдыха на природе или в походе зачастую можно столкнуться с проблемой, что спички быстро тухнут. Чтобы сделать их огонь более устойчивым к природному воздействию, нужно ножом сделать на них несколько надрезов. Это поможет усилить пламя, так что костер будет развести намного проще.
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